Alejandro Fernández y Alex Fernández: ¿rumores por celos? Hijo rompe el silencio: “No existe distanciamiento”

La supuesta mala relación entre Alejandro Fernández y su hijo Alex Fernández volvió a encender las redes sociales luego de que surgieran versiones sobre presuntos celos profesionales dentro de la dinastía Fernández. Aunque desde hace tiempo circulan rumores sobre diferencias familiares, recientemente las especulaciones crecieron después de que periodistas de espectáculos aseguraran que el intérprete de música regional mexicana no estaría cómodo con el ascenso artístico de su hijo.

Sin embargo, cuando la polémica comenzaba a crecer todavía más, Alex Fernández decidió hablar públicamente y aclarar cómo es realmente la relación con su famoso padre.

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Alex Fernández, hijo del ‘Potrillo’ / IG: @alexfernandez.g

¿Por qué surgieron rumores de distanciamiento entre Alejandro Fernández y Alex Fernández?

Los rumores sobre un supuesto distanciamiento entre Alejandro Fernández y Alex Fernández no son nuevos. Como te dimos a conocer en TVNotas, la relación entre Alejandro Fernández y su hijo Alex Fernández no atravesaría su mejor momento. De acuerdo con versiones difundidas por personas cercanas a la familia, las diferencias habrían comenzado desde 2018, cuando Alex decidió dedicarse por completo a la música.

Según esas versiones, el joven cantante habría buscado el apoyo directo de su abuelo Vicente Fernández para impulsar su carrera artística. El llamado “Charro de Huentitán” no solo habría respaldado el proyecto musical de su nieto, sino que incluso se convirtió en una figura clave en su desarrollo dentro de la industria.

De acuerdo con lo compartido, Alejandro Fernández no habría estado totalmente de acuerdo con que su hijo dejara el trabajo que tenía dentro de la oficina familiar para lanzarse como cantante. Incluso, una fuente citada anteriormente aseguró:

“Cuando Alex decidió abrirse paso en la música, a quien recurrió para que lo apoyara fue a don Vicente, que se convirtió en su mánager y productor, lo cual desencadenó la furia del ‘Potrillo’”. Fuente a TVNotas.

La misma fuente agregó que la situación habría provocado momentos tensos entre padre e hijo, especialmente porque Alex tomó la decisión de construir su carrera con independencia y sin depender completamente de Alejandro Fernández.

Aunque posteriormente compartieron escenario durante la gira Amor y patria en 2023 y 2024, las versiones sobre una comunicación fría entre ambos siguieron circulando en programas y canales de espectáculos.

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Tras hospitalización de Alejandro Fernández, su nieta sufre emergencia médica y es internada. / Redes sociales

¿Alejandro Fernández veía a Alex Fernández como competencia?

La polémica creció todavía más luego de que la periodista Martha Figueroa hablara del tema en su canal de YouTube junto a Hugo Maldonado. Durante la conversación, ambos retomaron versiones que apuntaban a supuestos celos profesionales de Alejandro Fernández hacia su hijo.

Según lo comentado en el programa, el conflicto habría comenzado cuando Vicente Fernández decidió grabar música con Alex Fernández y apoyarlo públicamente dentro de la industria.

“Y está furioso con el papá, no se lleva con ‘el Potrillo’, según él, dicho por él, que porque Alejandro enfureció cuando don Vicente le grabó disco al pequeño Alex Fernández” Hugo Maldonado

Por su parte, Martha Figueroa aseguró que Alejandro Fernández presuntamente no quería que su hijo siguiera sus pasos como cantante porque podrían compararlos constantemente.

“Cuentan que el Potrillo en algún momento no quería que el hijo fuera cantante, pues yo creo que porque al final no lo ve como ‘es mi hijo’, sino que lo ve como competencia”. Martha Figueroa

Las declaraciones rápidamente generaron debate entre seguidores de la familia Fernández, especialmente porque muchos consideran que Alex Fernández heredó gran parte del estilo vocal y la presencia escénica de su padre.

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¿Qué dijo Alex Fernández sobre su relación con Alejandro Fernández?

Ante la ola de especulaciones, Alex Fernández decidió poner fin a los rumores a través de una publicación en Instagram. El cantante aseguró que todo lo que se dice sobre un pleito con su padre es completamente falso.

En el mensaje, el artista dejó claro que mantiene una buena relación con Alejandro Fernández y que existe admiración mutua entre ambos.

“Queridos amigos, medios de comunicación y público en general: A mi llegada a México, después de más de 20 días de gira en el extranjero, me he encontrado con algunos comentarios relacionados con mi relación con mi papá, Alejandro Fernández”.

Alex Fernández continuó:

“Quiero aclarar, con todo respeto y absoluta claridad, que no existe ningún distanciamiento ni enfrentamiento entre nosotros”. Alex Fernández

Además, agradeció públicamente el apoyo que ha recibido de su padre tanto en lo personal como en lo profesional.

“Amo profundamente a mi papá, me siento muy orgulloso de él y agradezco de corazón el apoyo, el cariño y los consejos que siempre me ha dado, tanto en mi vida personal como en mi camino artístico”.

Finalmente, el cantante pidió frenar las especulaciones sobre supuestos problemas familiares.