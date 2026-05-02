¿Vicente Fernández reaparece? Habría estado en concierto de Alejandro Fernández; ¿cómo? VIDEO

¿Vicente Fernández está vivo? El cantante se hizo presente durante un concierto de su hijo Alejandro Fernández en la Feria de Puebla 2026, luego de que dimos a conocer que el Potrillo margina a su hijo Alex Fernández Jr., ¿qué pasó? Te contamos todos los detalles.

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La voz de Vicente Fernández suena en concierto de Alejandro Fernández. / Redes sociales

¿Alejandro Fernández está distanciado de su hijo Alex Fernández?

El rumor del presunto distanciamiento entre Alejandro Fernández y su hijo Alex Fernández surgió luego de que ‘el Potrillo’ no estuvo presente en Juego de voces. De acuerdo con la fuente que habló a TVNotas, la relación entre ambos existe, aunque con diferencias en la cercanía cotidiana: “Alejandro sí ve a sus hijos, los adora enormemente. Con Alex se lleva muy bien cuando se ven, pero no es lo mismo que con Camila, con quien demuestra su total preferencia sobre él”.

Según lo señalado, la situación habría comenzado en 2018, cuando Alex Fernández decidió iniciar su camino en la música y buscó el respaldo de su abuelo, Vicente Fernández, quien asumió funciones como mánager y productor. Este hecho generó un conflicto con su padre, especialmente cuando Alex dejó el trabajo que tenía junto a él: “cuando se enteró de que su hijo se dedicaría a la música y dejaría la oficina en la que trabajaba con él, lo amenazó con despedirlo y el joven renunció”.

Tras la muerte de Vicente Fernández en 2021, la dinámica cambió y Alejandro Fernández comenzó a involucrarse más en la carrera de su hijo, invitándolo a formar parte de su gira “Amor y patria” en 2023 y 2024. Sin embargo, la fuente indica que persistieron diferencias: “‘El Potrillo’ decidió apoyar a su hijo… Todo estuvo en general bien, salvo algunos desacuerdos, porque ‘el Potrillo’ es muy crítico con Alex, y este mejor optó por ya tomar su camino, para evitar tener problemas familiares. Desde ahí él lleva su carrera por su cuenta y casi no lo consulta, lo cual no le agrada al ‘Potrillo’”.

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Alex Fernández, Vicente Fernández y Alejandro Fernández. / Instagram: @alexfernandez.g

¿Cuándo y de qué murió Vicente Fernández?

Vicente Fernández falleció el 12 de diciembre de 2021 a los 81 años, tras permanecer varios meses hospitalizado en Guadalajara, Jalisco. El cantante había sido ingresado de urgencia el 7 de agosto de ese mismo año luego de sufrir una caída que le provocó una lesión en las vértebras cervicales, lo que derivó en una atención médica constante y en distintos momentos críticos durante su estancia en el hospital.

Durante su proceso, los médicos le diagnosticaron Síndrome de Guillain-Barré, una afección en la que el sistema inmunológico ataca el sistema nervioso periférico, lo que puede provocar debilidad muscular y complicaciones progresivas. A lo largo de los meses, su estado de salud presentó avances y retrocesos, incluyendo periodos en los que fue retirado del respirador artificial y otros en los que tuvo que regresar a terapia intensiva por complicaciones respiratorias y urinarias.

Finalmente tras un deterioro en su condición en los días previos, Vicente Fernández murió a causa de una falla multiorgánica derivada de este síndrome. Su fallecimiento ocurrió después de un proceso médico prolongado que comenzó con el accidente sufrido en agosto y que marcó los últimos meses de su vida.

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Alejandro Fernández ofreció un concierto en Puebla. / Redes sociales

¿Cómo apareció Vicente Fernández en el concierto de Alejandro Fernández?

Alejandro Fernández se presentó en el Palenque de la Feria de Puebla, deleitando a su fans con sus grandes éxitos, como: “Lástima que seas ajena”, “Estuve” y “Sin tantita pena”.

Pero uno de los momentos más memorables fue cuando llegó el momento de “A mi manera”, canción que era interpretada por su padre Vicente Fernández, pues en un punto de la canción se alcanza a escuchar la voz de ‘el Charro de Huentitán’, algunos usuarios señalaron que se trataba del fantasma del legendario cantautor, mientras que otras personas destacaron que solamente era cuestión del audio y la pista del cantante:



“Wow. Lo último era la voz de su papá”.

“También escuché a ‘Chente’”.

“No nada más la voz, se vio la cara de Vicente Fernández”.

“Por unos segundos se escuchó a Vicente. Ojalá alguien pudiera bajar el sonido a la música y los demás ruidos para disfrutar la voz”.

“Ahí estuvo Vicente Fernández”.

“Nunca había cantado así”.

“Sí se escuchó la voz de ‘Chente’, la neta”.

“El ingeniero en audio metiendo la voz de don Vicente a la par de Alejandro”

“En ningún momento escuché la voz de ‘Chente’”.

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