¡No es Camila Fernández! Ella es América, su melliza; ¿cómo es su vida fuera del escenario?

La cantante Camila Fernández llamó la atención por su destacada participación en Juego de voces 2026, pero más allá de eso también surgió interés por su entorno personal, particularmente por América, su melliza, lo que ha llevado a preguntarse quién es y qué se sabe sobre ella. Te contamos todos los detalles.

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Camila Fernández tiene una hermana melliza, te revelamos todo. / Redes sociales

¿Cómo es la participación de Camila Fernández en Juego de voces 3?

Camila Fernández es parte de Juego de voces 2026, donde los equipos de su tercera temporada quedaron definidos antes de subir al escenario. La dinámica cerró con un enfrentamiento directo entre los integrantes, organizados en dos grupos: Los Consentidos y Los Favoritos.

El equipo Los Consentidos está conformado por



Jorge D’Alessio

Camila Fernández

Mayte Lascurain

José Luis Roma

Esteban Silvas.

Y Los Favoritos lo integran:



Ernesto D’Alessio

Alex Fernández

Isabel Lascurain

Raúl Roma

Walo Silvas.

Durante una de sus presentaciones, Cala hija de Alejandro Fernández interpretó “Acaríciame”, tema de Lupita D’Alessio, lo que derivó en un reconocimiento por parte de ‘la Leona dormida’, quien le envió un audio. En otra participación reciente, compartió escenario con Amanda Miguel para interpretar “Así no te amará jamás”.

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Camila FErnández participa en Juego de voces 3. / Redes sociales

¿Cuántos hermanos tiene Camila Fernández?

La cantante Camila Fernández forma parte de una familia vinculada a la música y cuenta con cuatro hermanos. Es hija de Alejandro Fernández, ‘el Potrillo’, y América Guinart, y nieta del reconocido cantante Vicente Fernández. Dentro de su núcleo familiar cercano, mantiene relación con hermanos tanto por parte de madre como de padre.

Entre sus hermanos se encuentra su hermano mayor, Alejandro Fernández Jr., así como su hermana melliza América Fernández, con quien comparte fecha de nacimiento. Ambos forman parte de la misma relación de sus padres, lo que ha mantenido cercanía entre ellos a lo largo de los años.

Además, tiene dos medios hermanos menores, Emiliano Fernández y Valentina Fernández, hijos de Alejandro Fernández con Ximena Díaz. De esta manera, Camila Fernández tiene una familia integrada por cinco hermanos en total, considerando los vínculos paternos.

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América Fernández: quién es la hermana melliza de Camila Fernández. / Redes sociales

¿Quién es América Fernández, melliza de Camila?

América Fernández es la melliza de Camila Fernández. Nació el 30 de noviembre de 1997 y forma parte de la misma generación dentro de la familia encabezada por Alejandro Fernández. A diferencia de su hermana, su presencia pública ha sido más discreta durante gran parte de su vida.

Aunque creció en un entorno ligado al entretenimiento, decidió mantenerse alejada de los reflectores durante varios años. Con el tiempo, dio un paso hacia el ámbito profesional al integrarse a HYBE Latinoamérica, firma de origen surcoreano enfocada en la expansión dentro del mercado global. De manera paralela, también ha desarrollado interés en el mundo de la moda.

En redes sociales, América Fernández comparte contenidos a través de sus redes sociales, donde publica imágenes y videos relacionados con su día a día y sus actividades profesionales. De esta forma, ha construido una presencia propia, independiente del camino artístico que ha seguido su hermana.

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