Lupita D’Alessio se pronuncia en medio de la crisis entre su hijo Jorge y Marichelo Puente: “No te saben amar”

Una de las reacciones más esperadas ante la crisis matrimonial que viven Jorge D’Alessio y su esposa, Marichelo Puente, ha sido la de Lupita D’Alessio, mamá del integrante de ‘Matute’. En los últimos días, ha circulado la versión de que presuntamente la pareja está al borde del divorcio por una infidelidad de él.

Tras mucho hermetismo, la llamada ‘Leona dormida’ reapareció con un mensaje que, para muchos, podría ser su postura ante toda esta situación. Esto fue lo que dijo.

Lupita D’Alessio / Redes sociales

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¿Cómo es la relación entre Lupita D’Alessio y su nuera, Marichelo Puente?

Pese a ser una de las cantantes más influyentes de México, Lupita D’Alessio siempre ha tratado de mantener su vida privada fuera del ojo público. Han sido contadas las ocasiones en las que ha dicho algo acerca de su familia, enfocándose siempre en sus hijos.

Todo parece indicar que aprecia a Marichelo Puente e incentiva a su hijo Jorge a que la respete por ser la madre de sus hijos. Y es que ha manifestado públicamente que educó a sus hijos para que sean unos “buenos hombres y maridos”.

“Ahora están superbien casados, son buenos maridos. Son mandilones, pero son amorosos, trabajadores, son triunfadores. Me siento muy orgullosa de ellos. Están bien casados. No se repiten patrones”, manifestó hace algún tiempo.

Y es que la cantante no desea que sus hijos repitan los mismos errores que su padre, Jorge Vargas, a quien en su momento llegó a acusar de maltrato e infidelidad: “Como padre, (era) un padre excelente, muy estricto, pero no era el hombre que ellos quisieran ser con sus parejas”, indicó.

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¿Lupita D’Alessio apoya a su hijo Jorge en crisis matrimonial con Marichelo Puente?

A través de redes sociales, Lupita D’Alessio compartió varias reflexiones de espiritualidad. Aunque esto ha sido común en los últimos meses, una en especial llamó la atención de la audiencia, ya que fue interpretada como una postura ante la crisis matrimonial entre su hijo y Marichelo Puente.

En dicho mensaje, resalta que el valor de una mujer “no depende de las personas que no la supieron amar”. En la descripción de su post, la cantante admite no entender cómo la gente le da peso a las redes sociales”.

“Es de risa pensar que pueda depender de las redes sociales de quien me sigue y quien no; yo dependo del único Dios vivo, quien por su preciosa gracia estoy aquí y por su gran amor” Lupita D’Alessio

Recordemos que la crisis entre Jorge y Marichelo salió a la luz después de que algunos usuarios notaran que ella había dejado de seguir a su esposo, así como a los integrantes de Matute. Para muchos, la reflexión podría ser una forma de apoyo a su nuera en toda esta situación.

Cabe destacar que, hasta el momento, Puente no ha hecho comentarios sobre su crisis. En tanto que el post de Lupita se ha llenado de mensajes deseando lo mejor para que la pareja pueda “reconciliarse”.

Lupita D’Alessio / Redes sociales

¿Por qué Jorge D’Alessio y Marichelo Puente están en crisis matrimonial?

En un principio, se dijo que Jorge D’Alessio y Marichelo Puente estaban a punto de divorciarse por una infidelidad de él. El cantante negó estar separándose de su esposa, pero sí admitió que están distanciados.

No explicó los motivos y solo se limitó a decir que están pasando por “momentos complicados”, dejando claro que, sin importar lo que pase, seguirán siendo una “familia” por sus hijos.

En tanto que la periodista Linet Puente dijo haberse comunicado con Jorge, quien le confirmó que están “atravesando una crisis” y por el momento optaron por tomar distancia. Señaló que ella está en Acapulco con sus hijos y pronto él iría a visitarlos.

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