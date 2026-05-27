¿Mariana Echeverría y Óscar Jiménez se divorcian? Viaje desató rumores y la conductora dice: “Hay discusiones”

La conductora Mariana Echeverría mantiene un matrimonio con el futbolista Óscar Jiménez, exportero del Club América. Los últimos meses ha sido señalada por presuntamente estar en proceso de su divorcio. ¿Cómo respondió al respecto?

Mariana Echeverría / Redes sociales

¿Cómo iniciaron los rumores de presunto divorcio entre Mariana Echeverría y Óscar Jiménez?

Todo comenzó a mediados del 2025, cuando Mariana Echeverría compartió una imagen en la que aparecía Cristiano Ronaldo y su pareja, Georgina Rodríguez, pero lo que llamó la atención fue la descripción de la misma:

“ Cristiano Ronaldo y Gerogina firmaron un acuerdo previo que establece que, en caso de separación, ella recibirá 86 mil libras mensuales. Fue una medida para evitar conflictos y pagos mayores tras una posible ruptura ”, se lee en la imagen.

Mariana acompañó la publicación con lo siguiente: “ Mira, mi amor igual que tú y yo ”, desatando rumores de una posible separación.

Posteriormente, Mariana hizo una segunda publicación donde tomó con “humor” los rumores: “ Esta es la razón de mi divorcio a días de tener a mi bebé. Encontramos al verdadero papá (Cristiano Ronaldo)”, escribió Mariana.

Todo indicó que la famosa únicamente estaba jugando con la situación, dejando en evidencia que los rumores sobre una presunta crisis con Óscar Jiménez eran falsos.

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¿Mariana Echeverría y Óscar Jiménez se divorciarán en este 2026?

Desde hace varios días comenzaron a circular versiones sobre un supuesto divorcio entre Mariana Echeverría y Óscar Jiménez, esto tras un viaje familiar que hicieron en familia.

En una reciente dinámica de “preguntas y respuestas” con sus seguidores, Mariana fue cuestionada sobre la posibilidad de que su viaje hubiese terminado con su matrimonio. La conductora contestó así:

No, no me andaba divorciando. Nosotros dijimos que si nos íbamos al viaje o íbamos a regresar muchísimo más enamorados o divorciados. Y la verdad es que nos portamos muy bien. Mariana Echeverría

Lejos de confirmar problemas graves, Mariana aseguró que disfrutaron plenamente sus vacaciones. Incluso, señaló que pese a las diferencias normales de convivencia, considera que forman una gran pareja parejas: “ Somos una pareja extraordinaria, somos el agua y el aceite, por supuesto que hay discusiones de tonterías ”, comentó.

Pese a ello, Mariana dejó claro que la comunicación y el cariño siguen siendo fundamentales y que se consideran una de las mejores parejas del medio:

Siento que somos una de las parejas más estables del medio y ojalá así sea hasta que la muerte nos separe. Mariana Echeverría

Echeverría puso fin a los rumores de una posible ruptura, y aseguró que su matrimonio se encuentra sano y fuera de las polémicas que sugieren en redes.

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Mariana Echeverría aclara rumores de divorcio / IG: marianaecheve

¿Cuándo inició la relación de Mariana Echeverría y Óscar Jiménez?

El futbolista Óscar Jiménez y la conductora Mariana Echeverría, comenzaron a tener contacto a través de redes sociales en 2017.

Después de salir por dos años, la pareja se comprometió en junio de 2019 y meses después, en diciembre de ese mismo año, celebró su boda en Cancún.

Para octubre de 2020 nació su primer hijo y en 2025 recibieron a su segundo bebé arcoíris.

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