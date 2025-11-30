¿No es la primera vez? Mariana Echeverría y Óscar Jiménez ya habían sido “detenidos” en otro país, ¿por qué?

El matrimonio de la presentadora Mariana Echeverría y el futbolista Óscar Jiménez ha vuelto a captar la atención pública, pero esta vez no por su trabajo, sino por un incidente con la policía. Recientemente, fueron detenidos en Canadá mientras disfrutaban de unas vacaciones familiares. Sin embargo, esta no es la primera vez que la pareja se ve envuelta en un episodio de detención en el extranjero, pues ya habían vivido una experiencia similar en Marruecos en 2022. ¿Por qué?

Mariana Echeverría / Redes sociales

¿Por qué Mariana Echverría y Óscar Jiménez fueron multados en Canadá?

Mariana Echeverría, exparticipante de La casa de los famosos México, volvió a ser el centro de atención en redes sociales. Esta vez, la conductora compartió que tanto ella como su esposo, Óscar Jiménez, fueron detenidos en Canadá mientras disfrutaban de unas lujosas vacaciones junto a su hijo mayor.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Echeverría publicó varias historias en las que explicó que la policía local detuvo a su esposo, aparentemente, por no hacer un alto total en una vuelta en una de las carreteras canadienses.

Nos acaba de parar la polícia porque Óscar no se detuvo en una vuelta. Ahí está la policía. No es que no se haya detenido, no sé qué pasó, no sé qué vio. Mariana Echeverría

La situación no terminó ahí; visiblemente sorprendida, Mariana también mencionó que deberán pagar una considerable multa por la infracción.

“ 243 dólares… (aproximadamente 4,458 pesos mexicanos). Óscar tenía que dar vuelta a la derecha y como que se siguió… Simplemente no hiciste un alto total y te seguiste. Como no se paró en seco, por eso fue la multa; no es que nos hayamos pasado un alto, que nos hayamos estacionado en un lugar que no. Fue una tontería realmente. Yo digo que esos 243 dólares, si no los pagas, no pasa nada, no fue una falta a la moral así, tan grande ”, señaló Mariana.

Por su parte, Jiménez, aunque coincidió en que la multa era elevada, subrayó que prefería pagarla para evitar mayores problemas con las autoridades de Canadá.

Sí, se tiene que pagar… Estamos peleando porque ella dice que no pagué, pero yo si quiero pagar. Yo no quiero entrar un día a Canadá y me metan a un cuartito o algo… Me pueden quitar algo. Óscar Jiménez

Finalmente, Echeverría reveló que su hijo se asustó por el incidente, pero afortunadamente, el susto pasó rápidamente y pudieron continuar con su descanso.

Mariana Echeverría / IG: @marianaecheve

¿Mariana Echeverría y Óscar Jiménez ya habían sido detenidos en otra ocasión?

Este no es el primer encontronazo de Mariana Echeverría y Óscar Jiménez con autoridades de alguna parte del mundo. En mayo de 2022, durante un viaje a Marruecos, ambos vivieron una experiencia similar cuando fueron detenidos por exceder el límite de velocidad mientras circulaban por las carreteras del país africano. En ese entonces, los detalles de la detención fueron compartidos por la propia Mariana en sus redes sociales, lo que generó un gran revuelo en internet.

La pareja se encontraba de vacaciones cuando los agentes de la policía marroquí los pararon por superar el límite de velocidad permitido.

La broma de Mariana Echeverría sobre haber ofrecido un soborno a los oficiales generó críticas por parte de algunos seguidores, quienes interpretaron sus palabras como una falta de respeto hacia las autoridades del país.

Al final, la pareja pagó una multa de 300 dirhams (aproximadamente 600 pesos mexicanos) y el asunto quedó resuelto sin mayores consecuencias.

Óscar Jiménez y Mariana Echeverría fueron detenidos en Marruecos / IG: oscarfcofabela1

¿Quién es Óscar Jiménez, esposo de Mariana Echeverría?

Óscar Jiménez es un futbolista mexicano nacido el 12 de octubre de 1988 en Chihuahua. Juega como portero y ha desarrollado una carrera destacada en el fútbol mexicano. Su debut profesional fue en 2008 con los Indios de Ciudad Juárez, y a lo largo de su carrera ha militado en equipos como Lobos BUAP y Chiapas FC.

Sin embargo, fue en 2016 cuando su carrera dio un gran salto al ser fichado por el Club América, uno de los equipos más importantes del país. Con América, Jiménez consiguió varios títulos, incluyendo la Liga MX, la Copa MX y el Campeón de Campeones. Más tarde, se unió al Club León, donde sigue jugando a nivel profesional.

En su vida personal, Óscar Jiménez mantiene una relación con la conductora Mariana Echeverría, con quien comenzó a interactuar a través de redes sociales en 2017. Se comprometieron en junio de 2019 y se casaron en diciembre de ese mismo año en Cancún. En octubre de 2020, la pareja celebró el nacimiento de su primer hijo, y en 2025 dieron la bienvenida a su segundo bebé, conocido como su “bebé arcoíris”.

