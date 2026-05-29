Adrián Marcelo crisis matrimonial con Karina Puente tras LCDLFM, ¿lo engañó?: “Me costó hasta mi matrimonio”

Adrián Marcelo habló sobre las consecuencias personales que dejó su participación en La casa de los famosos México 2024, además de las polémicas que protagonizó, confirmó que la experiencia dentro y fuera del reality impactó directamente en su matrimonio con Karina Puente, conocida en redes sociales como ‘la Chaparrita', pues provocaron su divorcio. ¿Hubo traición?

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Adrián Marcelo revela que perdió su matrimonio después de La casa de los famosos México. / Redes sociales

¿Cómo surgieron los rumores de divorcio de Adrián Marcelo y Karina Puente?

Los rumores sobre una posible separación entre Adrián Marcelo y Karina Puente comenzaron a tomar fuerza desde hace varios meses, cuando seguidores de la pareja notaron que ambos dejaron de aparecer juntos de manera constante en redes sociales.

La ausencia de fotografías, videos y publicaciones compartidas generó especulaciones entre usuarios, quienes comenzaron a preguntarse si el matrimonio atravesaba una crisis.

La conversación aumentó después de que se viralizó una historia atribuida al conductor, en la que aparentemente hacía referencia a problemas dentro de su relación.

“Los cuatro años más infelices de mi vida los viví aquí; nunca se casen, raza”, se leía en la publicación que posteriormente habría sido eliminada. En ese mismo mensaje, Adrián Marcelo también mencionaba que planeaba darse una pausa temporal de su carrera para “invertir tiempo” en sí mismo.

Tiempo después, el propio creador de contenido reconoció públicamente que existían dificultades en su matrimonio. Según explicó, gran parte de esos problemas estaban relacionados con “su obsesión con el trabajo y la necesidad de mantener una imagen irreverente”.

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¿Qué dijo Adrián Marcelo sobre su separación de Karina Puente?

Durante una entrevista con Nayo Escobar, Adrián Marcelo habló sobre las consecuencias que tuvo su participación en la segunda temporada de La casa de los famosos México 2024 y reconoció que aquella experiencia impactó directamente en su vida personal.

“Yo no me salgo también como maquiavélicamente pensando que iba a ser un triunfo. A ver, a mí me cuesta mucho tomar esa decisión”, comentó el conductor, quién explicó que uno de los momentos que marcó su paso por el reality fue la difusión de un fragmento de video que, desde su perspectiva, fue mostrado sin el contexto completo.

Al hacer un balance de lo que dejó aquella etapa, Adrián Marcelo admitió que las consecuencias trascendieron el ámbito profesional. “Yo como quiera sí perdí, sí, me fui por la puerta de atrás de lo que quiera la banda. Yo también. No estoy diciendo que fue perfecto, me costó hasta mi matrimonio”, declaró.

“Inevitablemente es un vacío y algo negativo porque me costó, insisto, me costó en mi relación. Es algo que es un tema que al no ser exclusivamente mío, pues no me compete o no tengo la autoridad como para yo abordarlo como quisiera. Yo soy figura pública, yo soy persona pública, pero mi pareja no. Y yo tengo que darle ese lugar”. Adrián Marcelo.

Adrián Marcelo también reflexionó sobre la forma en que enfrentó la exposición mediática tras La casa de los famosos México 2024 y reconoció que eso modificó aspectos de su comportamiento.

“A partir del reality yo me ausenté... tiene que ver mucho más que con el reality, conmigo y la forma en la que tomé esta vivencia”, dijo. Incluso señaló que el proceso lo llevó a aislarse: “Me hizo alguien un poco más frío, me volví un poco más desconfiado, paranoico, más ausente”.

Finalmente, el creador de contenido ofreció una disculpa a las personas cercanas que se vieron afectadas durante ese periodo. “La verdad sí no considero que someter a alguien a lo que yo sometía, no solo a mi esposa, a mi familia. Por eso yo les ofrezco una disculpa. O sea, constantemente lo hice y como que no pude salir de eso laboralmente”, concluyó.

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Adrián Marcelo destapa dolorosa consecuencia de La casa de los famosos México: ¡su divorcio!. / Redes sociales

¿Adrián Marcelo tiene depresión?

Adrián Marcelo reconoció que continúa enfrentando dificultades emocionales y aseguró que, pese a mantenerse activo profesionalmente, todavía atraviesa un periodo complejo.

“No he parado a pesar de todas mis subidas y bajadas emocionales, me considero en una depresión. Yo creo que actualmente todavía sigo en ella”, mencionó el influencer al hablar sobre su situación actual.

El conductor explicó que algunos cambios en su comportamiento le han permitido identificar el momento que vive. Según contó, ha tenido problemas para relacionarse socialmente y ha dejado de asistir a compromisos que antes consideraba importantes.

“Puedo estar un poco aislado, me doy cuenta porque batallo mucho para socializar. Le he quedado mal a amigos en sus bodas. He faltado a compromisos últimamente que no lo hubiera hecho antes”, relató.

Adrián Marcelo también señaló que las consecuencias de los acontecimientos que rodearon su salida de La casa de los famosos México influyeron en esta etapa personal: “Me he vuelto un poco más egoísta... me volví alguien que, a raíz también de todo lo que ha pasado, ya no del reality, sino de lo que desencadenó”.

Aun así, aseguró que percibe avances en su proceso y que actualmente busca enfocarse en actividades que le permitan mantenerse activo.

“Estoy pasando por una etapa de oscuridad tal vez, que aun así siento y veo la luz al final del túnel”, afirmó. Además, destacó que ha encontrado motivación en el ejercicio, en sus proyectos creativos y en el trabajo que realiza junto a sus colaboradores.

“Mis días pasan ya mejor, estoy haciendo mucho ejercicio, estoy con una energía creativa... estoy también constantemente viendo cómo puedo hacer que otros crezcan”, concluyó Adrián Marcelo, quién recientemente apareció junto al futbolista argentino Lionel Messi ha sido muy criticado por sus opiniones.

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