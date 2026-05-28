Juan Diego Covarrubias dedica mensaje a Renata Haro, ¿confirma su divorcio? FOTO

En medio de los rumores de que Juan Diego Covarrubias y Renata Haro presuntamente se separan, en redes sociales un comentario del actor desató nuevas especulaciones. ¿qué dijo el actor? Te revelamos los detalles.

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Renata Haro y Juan Diego Covarrubias desataron rumores de ruptura. / Redes sociales

¿De dónde surgen los rumores de ruptura entre Renata Haro y Juan Diego Covarrubias?

Los rumores sobre un posible divorcio entre Juan Diego Covarrubias, quién recientemente rompió la relación con su hermana adoptiva, y Renata Haro comenzaron en TikTok, después de que la creadora de contenido compartió un video mientras se maquillaba. Aunque la publicación parecía una grabación cotidiana, algunos seguidores comenzaron a notar ciertos detalles que llamaron su atención y rápidamente provocaron especulaciones en redes sociales.

Uno de los aspectos más comentados fue el semblante de Renata Haro, ya que varios usuarios aseguraron que lucía diferente en comparación con otros videos que suele compartir. Entre los mensajes que aparecieron en la publicación destacaron comentarios como: “Yo te veo diferente como triste” y “Me rehúso a creer en los rumores que ya no está con Juan”.

Además, la influencer reveló que se estaban mudando. A esto se sumaron comentarios relacionados con cambios en sus redes sociales, luego de que algunos internautas notaran que Renata ya no tendría el “De Cova” en su perfil de Instagram.

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Juan Diego Covarrubias y Renata Haro reaparecen en redes tras especulaciones de divorcio. / Redes sociales

¿Qué dice el comentario de Juan Diego Covarrubias en el video de Renata Haro?

En medio de las especulaciones sobre una posible separación, Juan Diego Covarrubias llamó la atención al aparecer en la sección de comentarios de uno de los videos publicados por Renata Haro en TikTok. La interacción ocurrió luego de que los rumores crecieron en redes sociales tras diversas interpretaciones hechas por seguidores de la pareja.

En el video, donde Haro aparece maquillándose mientras promociona productos de belleza, el actor de telenovelas como La vecina, De que te quiero, te quiero, y Diseñando tu amor escribió:

“Tú siempre te ves chula con lo que te pongas”. Juan Diego Covarruvias

El comentario rápidamente comenzó a recibir reacciones por parte de usuarios que seguían atentos las versiones sobre una presunta ruptura entre ambos.

Tras el mensaje del actor, varios internautas interpretaron la interacción como una posible señal de que la relación entre ellos continuaría en buenos términos. Algunos comentarios señalaron: “O sea ya se terminó el chisme”, mientras otros continuaron haciendo teorías sobre la situación sentimental de la pareja.

Hasta el momento, ni Juan Diego Covarrubias ni Renata Haro, quénes tienen tres hijas, han hablado públicamente sobre los rumores de separación.

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Comentario de Juan Diego Covarrubias en el video de Renata Haro. / Redes sociales

¿Cuántos años tiene Renata Haro, esposa de Juan Diego Covarrubias?

El pasado 22 de marzo, Renata Haro celebró su cumpleaños número 25. La pareja ha mantenido una relación pública desde hace varios años y suele compartir algunos momentos familiares con sus seguidores.

La historia entre ambos comenzó en 2020 y desde el inicio generó conversación debido a la diferencia de edad entre los dos. Cuando empezaron su relación, Renata tenía 17 años y Juan Diego 32, situación que provocó diversos comentarios en plataformas digitales y entre usuarios que seguían la vida personal de ambos actores.

Pese a las críticas y especulaciones que surgieron en aquel momento, la pareja continuó con su relación y con el paso del tiempo formaron una familia junto a sus tres hijas.

Tanto Juan Diego Covarrubias como Renata Haro han compartido en distintas ocasiones fotografías y videos relacionados con su vida familiar y profesional. Ahora, en medio de los recientes rumores de ruptura, las interacciones entre ambos en redes sociales han vuelto a llamar la atención de sus seguidores, quienes permanecen atentos a cualquier señal sobre el estado actual de su relación.

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