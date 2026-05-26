Sergio Sendel boicoteó la carrera actoral de su hijo Graco: “Habló para que me sacaran”, ¿qué pasó?

Graco Sendel provoca bajas pasiones entre mujeres y hombres. El próximo 29 de mayo cumple 28 años, y con tan solo 2 de carrera está en su mejor momento. En sus redes, no paran los halagos y las propuestas indecorosas. Es “Pedro” en Doménica Montero, su parteagüas.

El hijo de Sergio Sendel quiso ser actor desde niño, pero su padre, por querer protegerlo, no lo permitió. A los 17 años, a escondidas, había entrado al Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, pero misteriosamente lo sacaron. ¿Quieres saber más? Aquí te contamos...

Graco Sendel / Liliana Carpio, redes sociales, Mezcalent y archivo TVNotas

Lee: Graco Sendel comparte FOTO con su papá Sergio Sendel y lucen como dos gotas de agua; las redes explotan

Así fue como Sergio Sendel intentó boicotear la carrera actoral de su hijo Graco

Primero, creía que había empezado tarde su carrera, ahora, opina lo contrario: “Ahorita digo que no, pero hace 1 año hubiera dicho que sí. Siempre quise ser actor. Quise ser niño actor, no me dejaron. Entré al CEA, no me dejaron. Hice audición a escondidas de mi papá”, indicó.

Su mamá, Marcela Rodríguez, lo apoyaba y lo llevó a la audición. Lo aceptaron, pero su papá se enteró por una foto: “Entonces habló al CEA para que me sacaran”. En ese entonces, Graco tenía 17 años y sintió que ya no cumpliría su sueño.

“Yo decía: ‘Ya se me fue el tiempo, ya no voy a ser actor, a ver qué hago’. Hice comerciales, hice cosas de niño, pero formalmente regresé hace 2 años y han sido de verdad espectaculares”. Graco Sendel

Afortunadamente, con el paso de los años, Sergio cambió su forma de pensar y ahora apoya no solo a su hijo, sino a su melliza, Valeria, quien sigue el mismo camino: “Hablé con mi papá. No quería que fuera actor. Obviamente, hoy por hoy ya quiere. Por amor quería cuidar a sus hijos. Es una carrera muy difícil”, narró.

Sergio Sendel y su hijo Graco / Liliana Carpio, redes sociales y archivo TVNotas

¿Cuál era la razón por la que Sergio Sendel se oponía a que su hijo Graco fuera actor?

Desde que eran niños, Sergio Sendel externó que no deseaba que fueran actores. En 2002, declaró a TVNotas:

“De plano no me gustaría que siguieran mis pasos, pero si ellos deciden hacerlo, pues tendría que apoyarlos. En lo personal, no me gustaría, pues mi carrera como actor ha sido difícil. Han pasado muchos años y he tenido bastantes experiencias adversas. Hay que contar con una gran dosis de paciencia y disciplina para estar dentro y alcanzar los objetivos. No digo que las demás profesiones sean sencillas, pero si ellos me dieran la opción de elegir, preferiría que se dedicaran a otras cosas”. Sergio Sendel

La pasión de Graco por la actuación hoy lo tiene en la cima: Ofertas de trabajo, portadas de revistas y reconocimiento. Mientras ingresaba al medio artístico, por un tiempo practicó kick boxing y artes marciales mixtas a un alto nivel. Al igual que su padre, tiene un físico impresionante. Hoy, el ejercicio es un hobby, y la actuación, su plan de vida: “Vamos muy bien. El papel (‘Pedro’) en Doménica Montero es un parteaguas en mi vida y en mi carrera profesional”, manifestó.

¿Santaella o Sendel? El apellido paterno de Sergio es Santaella, pero él, desde que comenzó su carrera, optó por el segundo: Sendel. Hoy, Graco y Valeria también lo adoptaron: “Lo platicamos y dijimos: ‘Si le vamos a meter seriedad a la actuación, y ya hay un paso recorrido, ¿por qué no seguimos haciendo esto con este nombre que ya tiene un peso?’. Al final del día, mi papá nos confió eso y vamos por buen camino”, relató.

Sergio Sendel y su hijo Graco / Liliana Carpio, redes sociales y archivo TVNotas

Te recomendamos: Sergio Sendel se aplica vacuna antiedad de miles de pesos para lucir más joven antes de cumplir 60 años

¿Cuál es la trayectoria de Graco Sendel, hijo de Sergio Sendel?

Graco Sendel es sencillo, amable, simpático. Acepta que ya lo reconocen en la calle, y está seguro de que no se le subirá la fama, porque en su casa así lo educaron: “Eso viene desde casa. Nunca se nos permitió. A los que están bien educados en casa no se les tiene permitido que se le suban los humos”, contó.

Después de Doménica Montero, Graco ligó personaje en la telenovela El renacer de Luna. Esta vez, será un villano: “Es el triángulo amoroso con Mar (Sordo) y Eduardo (Zucchi). Es un villano muy humano, así lo describo. Es un melodrama. Lo tengo que manejar como villano, pero si funciona lo que estoy haciendo, quiero que la gente lo vea como un villano que empatice con la gente”, dijo.

Además, en Netflix lleva el protagónico, al lado de Eric Elías, en la serie Entre padre e hijo, donde interpreta a “Iker”. En esta producción de capítulos cortos realiza escenas íntimas fuertes. Al cuestionarle sobre estas, respondió juguetón: “Me gusta encuerarme”.

Graco ha tenido paciencia y en muy poco tiempo está recibiendo el amor y el reconocimiento del público. Hoy, su famoso papá está feliz y orgulloso de que su querido Graco, esté dejando muy en alto el apellido Sendel.

Graco Sendel / Liliana Carpio, redes sociales, Mezcalent y archivo TVNotas

¿Quién es Graco Sendel, hijo de Sergio Sendel?

Nació el 29 de mayo de 1998, en CDMX. Tiene una melliza llamada Valeria, también actriz.

Es hijo de Sergio Sendel y Marcela Rodríguez.

Egresó de Casa Azul.

En 2010, debutó en la obra Todos ríen , como “Carlitos”.

, como “Carlitos”. Uno de sus primeros trabajos fue en Mi camino es amarte , en 2022, con el personaje de “Tony”.

En la obra Santiago (2022), fue el protagonista.

(2022), fue el protagonista. En 2023, estuvo en la segunda parte de la serie Isla brava

En 2025, interpretó a “Pedro” en Doménica Montero .

. Participó en Reto 4 elementos: Liga extrema.

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas . ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida.

Mira: Actor de ‘Doménica Montero’ acusado de golpear mujeres ¡habría abusado de una exnovia!: “Les escupe”