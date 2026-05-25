Querido actor revela que lo picaron varias abejas, ¿quedó desfigurado? ¡Ni debajo de la camisa se salvó! VIDEO

Un famoso actor vivió un momento de pánico luego de sufrir un ataque de abejas mientras se encontraba acompañado de su hija, todo ocurrió de manera repentina, pero lo más peculiar fue su reacción, ¿de quién se trata? Te contamos todos los detalles.

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¿A qué actor lo picaron las abejas?

El actor Kevin Bacon sufrió un ataque de abejas mientras se encontraba acompañado de su familia, situación que recientemente salió. El intérprete, cuyo nombre completo es Kevin Norwood Bacon, nació el 8 de julio de 1958 en Filadelfia, Pensilvania, y a lo largo de su trayectoria ha participado en cine, televisión y teatro, además de trabajar ocasionalmente como bailarín y coreógrafo.

Dentro de su carrera destacan películas como Footloose, Mystic River, Friday the 13th, Tremors y X-Men: First Class, además de proyectos como Frost/Nixon y Hollow Man. Su trabajo le ha valido reconocimientos como un Globo de Oro y premios del Sindicato de Actores, además de una nominación al Emmy. En 2003 recibió una estrella en el Hollywood Walk of Fame.

Kevin Bacon también se volvió una figura relacionada con la cultura popular gracias al concepto conocido como “Seis grados de Kevin Bacon”, inspirado en la conexión entre actores dentro de la industria cinematográfica.

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Kevin Bacon contó como fue atacado por abejas. / Redes sociales

¿Cómo fue el ataque de abejas contra Kevin Bacon?

Kevin Bacon compartió una anécdota ocurrida durante una caminata junto a su hija Sosie Bacon y el actor Scoot McNairy, cuando terminó siendo atacado por un grupo de abejas mientras hacía senderismo. Según contó, ellos iban caminando delante de él cuando apareció una abeja y, poco después, los insectos comenzaron a dirigirse únicamente hacia él mientras intentaba apartarse del lugar.

“A estas abejas, o algo así, no debieron de gustarles mi trabajo, porque me dejaron en paz y se lanzaron contra mí, ‘¡Vamos a atacar a KB!’”, relató el actor al recordar el momento. Además explicó que las picaduras comenzaron a alcanzarlo en distintas partes del cuerpo mientras intentaba escapar, incluso debajo de la ropa. “Las abejas me picaban por todas partes, incluso debajo de la camisa”, agregó.

Después de lo ocurrido, Kevin Bacon contó que su hija evitó grabarlo mientras intentaba librarse de las abejas, aunque posteriormente le pidió recrear los movimientos que hizo durante el ataque. “Fue muy amable de mi hija no sacar su teléfono y empezar a grabar este épico baile de picadura de abeja que estaba haciendo, pero le pregunté si había alguna forma de que pudiera recrearlo de memoria”, comentó.

Más tarde, Sosie Bacon terminó recreando el “baile” a petición de su padre y el actor aseguró que actualmente se encuentra bien tras el incidente y todo quedó en un simple susto.

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¿Qué le pasó a Kevin Bacon? El actor relata ataque de abejas durante excursión familiar. / Redes sociales

¿Qué es la teoría de Kevin Bacon?

El nombre de Kevin Bacon quedó ligado desde hace décadas a uno de los juegos más populares relacionados con la industria del cine: “Seis grados de Kevin Bacon”, también conocido como la “Ley de Bacon”. La dinámica consiste en elegir a cualquier actor o actriz y encontrar la conexión más corta posible con Kevin Bacon a través de películas en las que hayan trabajado junto a otros intérpretes. El juego parte de la idea de que cualquier persona dentro de Hollywood puede relacionarse con el actor en seis pasos o menos.

La mecánica del juego se basa en el concepto de los “seis grados de separación”, teoría que sostiene que dos personas en el mundo pueden estar conectadas mediante una cadena corta de conocidos. En este caso, las conexiones se construyen utilizando créditos cinematográficos y relaciones de coprotagonismo entre actores. A partir de ello nació también el llamado “Número de Bacon”, que mide cuántos vínculos separan a un actor de Kevin Bacon dentro de la industria del cine.



Kevin Bacon tiene un Número de Bacon de 0.

Los actores que trabajaron directamente con él tienen un Número de Bacon de 1.

Si un actor trabajó con alguien que apareció junto a Kevin Bacon, su número aumenta progresivamente.

El cálculo funciona como un “camino más corto” entre intérpretes dentro de una red cinematográfica.

El concepto está inspirado en el modelo matemático del “Número de Erdős”, aplicado originalmente al ámbito científico.

Con el paso de los años, el juego trascendió la cultura popular y el propio Kevin Bacon retomó el concepto en distintos proyectos. En 2007 lanzó la organización benéfica SixDegrees.org, mientras que en 2020 presentó el pódcast The Last Degree of Kevin Bacon, retomando nuevamente la idea de las conexiones entre personas dentro y fuera de Hollywood.

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