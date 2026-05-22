Edgar Villa, actor de ‘La oficina’, revela la última plática que tuvo con su mamá, quien murió: “Lloramos”

A principios de abril, Edgar Villa, quien interpreta a ‘Aniv’ en ‘La Oficina’, dio a conocer que su madre, Ana María Encino Bernal, había muerto a los 78 años. En aquel entonces, no mencionó las causas y solo le dedicó un emotivo mensaje de despedida.

A unos días de que se cumplan dos meses desde la tragedia, el actor abre su corazón y da detalles sobre los últimos meses de vida de su madre, así como también la forma en la que pudo despedirse de ella antes de que partiera de este mundo. Te contamos los detalles.

Edgar Villa, actor de ‘La Oficina’ / Redes sociales

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¿De qué murió la mamá de Edgar Villa, actor de ‘La Oficina’?

En su momento, Edgar Villa confirmó el deceso de su madre a través de redes sociales. En el post, se menciona que la mujer habría fallecido el 5 de abril. El actor le dedicó un mensaje emotivo de despedida que decía:

“Con profundo pesar me toca hacer un alto para despedir al ser que me dio la vida, mi amiga, mi confidente, mi cómplice. Te despido celebrando tu vida, agradecido por todo el amor y con la satisfacción de saber que después de tanto esfuerzo lo logramos. Mis bendiciones hasta el cielo, descansa en paz, te amo, mami, vuela alto”, se lee.

Como era de esperarse, la publicación se llenó de comentarios solidarios. Fans y colegas mandaron sus condolencias y le desearon todo lo mejor para que pudiera sobrellevar su luto.

Hasta ahora, no se ha mencionado la causa del deceso. No obstante, se ha especulado que podría haber sido a causa de una enfermedad crónica como el cáncer. Esto, a raíz de las declaraciones posteriores que ha hecho el propio Edgar. No obstante, nada está confirmado.

Edgar Villa, actor de ‘La Oficina’ / Redes sociales

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Así fue como Edgar Villa, actor de ‘La oficina’, se despidió de su mamá

Durante un reciente episodio del pódcast ‘Pinky Promise’, Edgar Villa habló sobre la muerte de su mamá. Comenzó diciendo que no está en “negación”, como mucha gente lo cree, y que simplemente está “tranquilo” debido a que había tenido la oportunidad de despedirse de ella.

Narró que, a principios de año, su propia madre le confesó que presentía su muerte. De acuerdo con el actor, ella misma le dijo que, si bien haría todo lo posible por recuperarse, lo mejor era que se despidieran en ese momento.

“No estoy en negación. Lo que pasa es que mi mamá estuvo cerca de un año enferma y, en febrero, yo me tenía que ir a Colombia a grabar una película. Me pude despedir de ella. Ella me dijo: ‘Ya no la libro, ya no voy a poder. No sé cuánto tiempo tarde, pero yo ya no puedo’. Le dije: ‘Pero vamos a intentarlo, ¿no?’, y ella me dijo: ‘Sí, lo vamos a intentar, pero a lo mejor yo ya no voy a estar aquí cuando yo muera’. Nos despedimos, nos abrazamos, lloramos. Desde allí, yo me despedí de ella”. Edgar Villa

Mencionó que su mamá pudo ver el gran éxito que generó ‘La oficina’ y le manifestó lo orgullosa que se sentía de él: “Dos días antes de fallecer, le enseñé los mensajes que me llegaban de la gente, las caricaturas que estaban haciendo y ella me dijo, tomándome de la mano: ‘Lo lograste, me voy muy contenta’”, relató.

Finalizó diciendo que, si bien sigue triste por la noticia, está tranquilo porque su madre lo vio triunfar y considera que ella se fue “tranquila” al saber que ya no padecería de problemas económicos, pues ahora tendrá más trabajo.

¿Quién es Edgar Villa, actor de ‘La oficina’?

Edgar Villa es un comediante y actor mexicano.

Empezó su carrera actoral durante los años 90.

En 2013, debutó en el stand-up con ayuda de Sofía Niño de Rivera.

Se le ha visto en varios proyectos como ‘Drunk History México’ y ‘A toda madre’.

Su nombre se hizo tendencia tras participar en la versión mexicana de ‘The Office’.

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