Edgar Villa, actor de ‘La oficina’, no estuvo en el funeral de su mamá por una poderosa razón: VIDEO

El elenco de ‘La oficina’ está pasando por momentos agridulces. En medio de los festejos por la confirmación de la segunda temporada, Edgar Villa, quien interpreta a ‘Aniv Rubio’, está de luto por la muerte de su madre.

Ambos hechos fueron anunciados el pasado lunes 6 de abril. A diferencia del resto de sus compañeros, el actor no posteó nada relacionado con la renovación de la serie de Prime Video. No fue hasta hace algunas horas que rompió el silencio y no solo dio detalles sobre el fallecimiento de su progenitora, sino que también explicó por qué no iba a estar presente en el funeral. Esto fue todo lo que dijo.

La Oficina / Redes sociales

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¿De qué murió la madre de Edgar Villa, actor de ‘La oficina’?

A través de redes sociales, Edgar Villa, actor de ‘La oficina’, reveló que su madre, Ana María Enciso Bernal, murió el pasado fin de semana, a los 78 años. En ese momento, no quiso dar detalles y solo se limitó a dedicarle unas emotivas palabras de despedida.

“Te despido celebrando tu vida, agradecido por todo el amor y con la satisfacción de que te vas sabiendo que después de tanto esfuerzo lo logramos”, expresó.

En el video que subió hace algunas horas, el histrión especificó que su progenitora perdió la vida tras luchar contra una enfermedad. No especificó de qué tipo, pero se especula que pudo haber sido cáncer, pues el famoso dijo que ya no se podía “valer por sí misma” y necesitaba la ayuda de sus familiares.

“Para quien se enteró y vio las redes, mis redes, el domingo falleció mi mamá. Después de dos meses de estar muy grave, muy enferma. No lo logramos, nos ganó su enfermedad. A las nueve de la noche, el domingo, dejó de estar en este plano” Edgar Villa

Mamá de Edgar Villa / Redes sociales

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¿Por qué Edgar Villa no estuvo en el funeral de su mamá?

En el clip, Edgar Villa también contó que está muy contento por la segunda temporada de ‘La oficina’, pero que lo ocurrido con su madre no le ha permitido disfrutar el momento, a diferencia del resto de sus compañeros de elenco.

Y es que mencionó que no pudo estar presente en el funeral de su mamá debido a que tuvo un llamado laboral de última hora y actualmente se encuentra en Colombia.

“Yo no voy a estar para despedirla físicamente. Dejé toda mi ayuda para que la pudieran despedir allá. Hoy será la cremación de mi madre. Ayer la estuvieron velando mi familia. Hago este video para agradecer, primero a mi madre por todas las enseñanzas y se va con este sentido de que su hijo lo logró… se fue muy contenta con eso. Agradecer a mi esposa que la estuvo cuidando, a mi padre, a mi familia, amigos…los mensajes también de ustedes”, relató.

Para finalizar, narró que algunos colegas de la serie y amigos fueron en su representación a la capilla donde estaban velando a su mamá: “Los quiero mucho”, concluyó.

¿Quién es Edgar Villa, actor de ‘La oficina’?

Edgar Villa es un actor, productor, maestro y comediante mexicano.

Tiene cerca de 40 mil seguidores en Instagram.

Si bien su nombre es conocido actualmente por su participación en ‘La Oficina’, también se le ha visto en otros proyectos como especiales de comedia y cortometrajes.

Es actor desde 1993 y ha ganado diversos premios de actuación.

Se sabe que está casado, pero no ha querido revelar la identidad de su pareja.

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