Filtran perturbador audio de Debanhi Escobar a casi cuatro años de su muerte: ¿pidió ayuda y nadie la auxilio?

A casi cuatro años de la muerte de Debanhi Escobar, vuelve a circular el audio que en su momento estremeció a los internautas y que hoy cobra nueva fuerza. Este 9 de abril se cumple un aniversario más de uno de los casos de feminicidio más mediáticos y polémicos del país, marcado por versiones contradictorias, dudas en la investigación y una exigencia de justicia que sigue sin respuesta.

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¿Qué pasó la noche en que desapareció Debanhi Escobar?

La noche del 9 de abril de 2022, Debanhi Escobar salió con dos amigas para asistir a una fiesta en el municipio de Escobedo, Nuevo León. Lo que parecía una salida común terminó convirtiéndose en uno de los casos más impactantes y mediáticos del país.

Según las versiones que se conocieron en ese momento, las amigas de Debanhi Escobar, la dejaron sola durante la madrugada, sin que hasta hoy existan explicaciones claras y convincentes sobre por qué ocurrió ni qué pasó después. Desde ese instante, la joven desapareció sin dejar rastro.

La búsqueda inició de manera oficial, pero con el paso de los días, la percepción pública fue que el caso avanzaba con lentitud y desorganización. La indignación alcanzó su punto más alto cuando, casi 15 días después, el 21 de abril, el cuerpo de Debanhi Escobar, fue encontrado dentro de una cisterna del motel Nueva Castilla, un lugar que, según las autoridades, ya había sido revisado previamente.

Este detalle detonó dudas inmediatas: ¿cómo era posible que el cuerpo estuviera ahí si el sitio ya había sido inspeccionado?. A esto se sumó otro punto crítico: las conclusiones contradictorias sobre la causa de su muerte, que terminaron por sembrar aún más incertidumbre.



En un primer dictamen, autoridades de Nuevo León señalaron que Debanhi falleció a causa de una contusión profunda en el cráneo .

señalaron que Debanhi falleció a causa de . Posteriormente, especialistas de la Ciudad de México concluyeron que la causa de muerte fue asfixia por sofocación.

Dos versiones oficiales, dos explicaciones opuestas y ningún responsable señalado de manera definitiva.

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¿Qué dice el audio que Debanhi Escobar envió antes de desaparecer?

Uno de los momentos más inquietantes del documental y del caso completo es la reaparición del audio que Debanhi Escobar envió durante la fiesta, pocas horas antes de que se perdiera su rastro.

El mensaje fue enviado a un amigo, con quien Debanhi Escobar, solía platicar por las noches. En el audio, la joven deja claro que no se sentía segura y que el ambiente en el lugar comenzaba a tornarse peligroso.

“No te quiero meter miedo ni nada pero te estoy diciendo las cosas como están pasando, sabes, ya se está volviendo esto un pedote de vatos enfermos que se quieren desquitar con las mujeres” Debanhi Escobar

La crudeza del mensaje impactó desde el primer momento en que se difundió públicamente. Para muchos, ese audio refleja que Debanhi Escobar, percibía un riesgo real, algo que nunca fue abordado con claridad por las autoridades.

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¿Qué ha dicho el amigo que recibió el último mensaje de Debanhi Escobar?

El joven que recibió el audio explicó en su momento que no tenía una relación cercana con Debanhi Escobar, pero solían intercambiar mensajes mientras él jugaba videojuegos. Aun así, el impacto del mensaje y lo que ocurrió después lo marcó profundamente.

Tras enterarse de la desaparición y muerte de Debanhi, compartió públicamente cómo le afectó la noticia, dejando ver que el caso golpeó a toda una generación de jóvenes que se vieron reflejados en la historia.

“Sentí feo y mi familia también… éramos de la edad”. Amigo de Debanhi Escobar

Hasta el momento, la familia de Debanhi Escobar no ha informado si este año se realizará algún homenaje en su memoria, como una misa, una marcha o algún acto conmemorativo, como suele ocurrir en casos de feminicidio.