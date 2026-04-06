Reportan que fan de Edén Muñoz muere durante concierto; cayó desde 8 metros de altura en medio de fuerte pelea

Una semana después de la muerte de Adrián ‘N’, aficionado que cayó desde la zona de palcos al estacionamiento en el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca), se reporta el presunto fallecimiento de una fánatica durante el concierto reciente de Edén Muñoz en Acapulco. Esto es todo lo que se sabe.

Edén Muñoz / Redes sociales

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¿Cómo murió la fanática de Edén Muñoz durante su concierto de Acapulco?

El pasado fin de semana, Edén Muñoz se presentó en la Arena GNP de Acapulco. De acuerdo con información preliminar, una mujer identificada como Viridiana, de 44 años, asistió al evento junto a su esposo.

Se dijo que todo iba bien hasta que, en algún punto, presuntamente la señora se resbaló con una lata de aluminio y cayó desde una altura de aproximadamente 8 metros. Si bien la víctima fue atendida de forma relativamente inmediata, nada se pudo hace por ella.

“Autoridades ministeriales confirmaron el fallecimiento de Viridiana ‘N’, de 44 años, quien perdió la vida tras caer desde una altura de 8 metros durante la presentación de Edén Muñoz. Según los primeros reportes, la mujer resbaló con una lata de aluminio en la zona Platino y cayó hasta el piso de la zona Diamante. La víctima, originaria de Chilpancingo, se encontraba acompañada de su esposo al momento del accidente”, reportaron en redes sociales.

Hasta el momento, no se sabe si la familia va a proceder legalmente por lo ocurrido. En tanto que los internautas no han dudado en externar palabras de solidaridad ante todo esto.

Aunado a todo esto, también se viralizó un video en el que se podía ver a unos fanáticos peleando en otra parte de la Arena. Según supuestos testigos de la riña, las autoridades llegaron momentos después a separarlos y sacarlos del lugar. No obstante, esto no es información confirmada.

Otra tragedia más en el concierto de Edén Muñoz!



Autoridades ministeriales confirmaron el fallecimiento de Viridiana "N", de 44 años, quien perdió la vida tras caer desde una altura de 8 metros durante la presentación de Edén Muñoz.



Según los primeros reportes, la mujer resbaló… https://t.co/T5YgjfTeJU pic.twitter.com/sj6a1C3ANx — José Luis Morales (@JLMNoticias) April 5, 2026

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¿Qué ha dicho Edén Muñoz sobre la fanática reportada como muerta en concierto?

Hasta ahora, Edén Muñoz no se ha pronunciado ante las polémicas suscitadas en su concierto de Acapulco. Todo parece indicar que desconoce los acontecimientos, ya que hace algunas horas usó su Instagram para agradecer el cariño de todos los asistentes.

“¡Que locura lo de ayer Acapulco! Como les dije, para mí lo más valioso es ver a mi gente con la mochila más ligera después de un show! Para eso es mi música y es de ustedes. Cuernavaca que chin… la pasamos. Me voy con ganas de volverlos a ver pronto”, se lee en sus posts.

Sus fans tampoco han hecho mención de la pelea o el deceso ocurrido y solo se han limitado a felicitarlo por el gran show.

Edén Muñoz / Redes sociales

¿Quién es Edén Muñoz?

Rodolfo Edén Muñoz Cantú, mejor conocido como Edén Muñoz es un cantante, compositor, musico y productor de regional mexicano.

Actualmente tiene 35 años.

Fue líder de la banda Calibre 50.

En los últimos años, se enfocó en consolidar su carrera en solitario.

Algunos de sus éxitos son ‘¡Chale! y ‘Te voy a encontrar’.

Está casado y tiene dos hijos.

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