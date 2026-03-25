Alicia Caro, actriz de la Época del cine de Oro, muere a los 95 años: ¡Hay luto en el cine mexicano!

Alicia Caro, actriz colombiana que fue parte de la Época del cine de Oro del cine mexicano, murió a los 95 años, dejando de luto a la industria de entretenimiento, ¿qué le pasó y quién era? Te contamos todos los detalles acerca de su trayectoria.

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¿Cómo confirmaron la muerte de Alicia Caro, reconocida actriz de la Época del cine de Oro?

La familia de Alicia Caro dio a conocer su fallecimiento, ocurrido el martes 17 de marzo de 2026 a los 95 años de edad. De acuerdo con la información compartida, la actriz murió en su hogar, ubicado en Xicótencatl, en la colonia del Carmen, perteneciente a la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México.

Alicia Caro formaba parte del grupo de intérpretes vinculados a la etapa conocida como la Época de Oro del cine mexicano, periodo en el que participó en distintas producciones. Con el paso del tiempo, se mantenía como una de las actrices sobrevivientes de esa generación, cuya presencia estuvo ligada a una etapa específica de la industria cinematográfica en el país.

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La familia de Alicia Caro confirmó su fallecimiento a los 95 años. / Redes sociales

¿De qué murió Alicia Caro, actriz de la Época del cine de Oro mexicano?

Tras darse a conocer el fallecimiento de Alicia Caro, la familia informó sobre el deceso sin precisar las causas de su muerte. El comunicado compartido se limitó a confirmar la noticia y el lugar donde ocurrió, sin agregar más detalles sobre las circunstancias.

Hasta el momento, no se han difundido nuevos datos por parte de sus familiares o representantes. La información disponible se mantiene en lo anunciado inicialmente, mientras continúan las reacciones en torno a la trayectoria de la actriz dentro del cine mexicano.

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La actriz Alicia Caro, reconocida por su trabajo en el cine mexicano, falleció. / Redes sociales

¿Quién fue la actriz Alicia Caro?

Alicia Caro fue una actriz nacida el 8 de julio de 1930 en Bogotá, Colombia, cuyo nombre real era Beatriz Segura Peñuela. Llegó a México en 1939 junto a su madre y, años más tarde, inició su carrera en el cine, debutando en 1947 con la película Soledad. Su ingreso a la industria estuvo ligado a su formación en actuación y a su participación en producciones que formaron parte de una etapa específica del cine mexicano.

A lo largo de su trayectoria, desarrolló su carrera principalmente en México, donde participó en distintas producciones cinematográficas durante las décadas de 1940 y 1950. Su trabajo se mantuvo activo en años posteriores con apariciones en cine y algunos proyectos adicionales, hasta que redujo su presencia en la pantalla tras la película María (1972), con algunas participaciones esporádicas en décadas posteriores. Entre sus trabajos más destacados se encuentran:



Allá en el Rancho Grande

Dos pesos dejada

Lluvia roja

Muchachas de uniforme

La hija del engaño

El ceniciento

Chucho el remendado

Los Fernández de Peralvillo

Espiritismo

Gutierritos

Cinco asesinos esperan

Cien gritos de terror.

En 1986 regresó para trabajar en Machos y hembras, mientras que en 1990 trabajó en Las buenas costumbres y en 1994 en El tesoro de Clotilde, para después despedirse definitivamente.

En su vida personal, contrajo matrimonio con el actor Jorge Martínez de Hoyos, con quien compartió parte de su vida en México. Tras su retiro definitivo, se mantuvo alejada de la vida pública, residiendo en la Ciudad de México, se desconoce si tuvo hijos y solamente salía de casa para dar paseos en sillas de ruedas.

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