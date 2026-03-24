Muere Jorge Kahwagi Gastine: ¿Dónde está su hijo, Jorge Kahwagi Macari, exparticipante de Big brother VIP?

Durante la noche del pasado lunes 23 de marzo, se confirmó la muerte del empresario Jorge Kahwagi Gastine, a los 83 años. Era el presidente del Consejo de Administración de ‘La Crónica de Hoy’, diario que fue el encargado de dar a conocer la noticia.

Entre los temas que han resurgido a raíz de este acontecimiento ha estado su hijo, Jorge Kahwagi Macari, quien lleva un tiempo lejos del ojo público y que se hizo famoso por su participación en ‘Big brother VIP’. Te contamos qué ha sido de él y por qué su aparición en ese reality lo hizo tan popular en su momento.

Jorge Kahwagi Macari / Redes sociales y archivo TVNotas

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¿De qué murió Jorge Kahwagi Gastine, papá de Jorge Kahwagi Macari, exparticipante de Big brother VIP?

A través de un comunicado para redes sociales, el diario ‘La Crónica de Hoy’ informó que Jorge Kahwagi Gastine murió a los 83 años. No especificaron las causas y solo se limitaron a recordar parte de su gran legado en el mundo empresarial.

“Lamentamos informar el fallecimiento de don Jorge Kahwagi Gastine, a los 85 años, este lunes 23 de marzo. En La Crónica de Hoy reconocemos su legado, compromiso y contribución al periodismo y al país. Descanse en paz”, se lee.

En redes sociales se ha comenzado a especular que pudo haber fallecido por complicaciones de salud relacionadas con su avanzada edad. No obstante, esta información no ha sido corroborada hasta ahora.

Y es que sus familiares, incluyendo al propio Kahwagi Macari, no se han pronunciado ante este triste acontecimiento. También se desconocen dónde o cuándo serán los ritos funerarios.

Muere papá de Jorge Kahwagi Macari / Redes sociales

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¿Quién es Jorge Kahwagi Macari, hijo del fallecido Jorge Kahwagi Gastine, y dónde está actualmente?

Jorge Kahwagi Macari es un abogado, empresario y exboxeador mexicano. Es el único hijo de Jorge Kahwagi Gastine y actualmente tiene 57 años. Su carrera en el boxeo empezó en 2001; no solo ganó 11 peleas por nocaut, sino que también obtuvo varios reconocimientos, incluyendo el campeonato mexicano de peso crucero.

Sus triunfos en el ring fueron muy cuestionados en aquel entonces. Se comenzó a decir que lo ponían a pelear con oponentes de “bajo nivel”. Los detractores también aseguraban que sus combates estaban “arreglados”, por lo que fue abucheado en diversos eventos. En 2015 regresó al ring y, si bien ganó, se comentó que la pelea había sido “pésima”.

En cuanto al plano personal, se desconoce si tiene pareja, pero se mencionó que tiene un hijo. En 2013 fue acusado de golpear a una exnovia.

Su última aparición pública fue en 2019. En aquel entonces, tuvo un encuentro con la prensa en el que contó que había tenido complicaciones de salud a causa de una peritonitis. Aunque admitió que esto puso en riesgo su vida, aseguró que ya se encontraba mejor.

“Lo único que hay que hacer es aferrarse a la vida y estar listos para que, si ya no te toca, ya no te toca estar”, expresó en aquel entonces. Actualmente se desconoce su paradero. Y es que sus redes sociales han estado inactivas desde 2020.

¿Cómo fue la participación de Jorge Kahwagi Macari, hijo del fallecido Jorge Kahwagi Gastine, en Big brother VIP?

En pleno auge de su carrera como boxeador, Jorge Kahwagi Macari, hijo del fallecido Jorge Kahwagi Gastine, entró a Big brother VIP 2004. Fue uno de los participantes más populares por su forma tan directa y competitiva de ser.

Protagonizó discusiones con algunos de sus compañeros y, si bien muchos creyeron que sería de los primeros eliminados, llegó a la gran final y obtuvo el tercer lugar.

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