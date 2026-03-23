Muere Leonid Radvinsky: Filtrarían su millonaria herencia tras adquirir una plataforma para adultos

Hace unas horas, se confirmó la muerte de Leonid Radvinsky, un empresario ucraniano-estadounidense que se hizo millonario tras adquirir una reconocida plataforma para adultos, a los 43 años tras luchar contra una dura enfermedad que mermó su salud durante los últimos meses de su vida.

Leonid Radvinsky / Captura de pantalla

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¿De qué murió Leonid Radvinsky, dueño de una plataforma para adultos?

La compañía para adultos de Leonid Radvinsky fue la encargada de dar a conocer la noticia a través de un comunicado enviado a diversos medios internacionales. Se mencionó que había muerto tras una lucha contra el cáncer.

“Estamos profundamente entristecidos de anunciar la muerte de Leo Radvinsky. Leo falleció en paz tras una larga batalla contra el cáncer”, informaron.

Sin especificar de qué tipo, afirmaron que el empresario había perdido la vida de forma pacífica y acompañado de sus seres queridos. También pidieron privacidad para la familia ante estos momentos tan dolorosos.

En redes sociales, se ha teorizado que la enfermedad se detectó tarde, es decir, cuando ya no había nada que hacer. En tanto que otros especulan que la afección avanzó rápidamente, haciendo que ningún tratamiento fuera útil. No obstante, nada es oficial.

Y es que, pese a ser dueño de una gran plataforma, siempre se mantuvo alejado del ojo público. De hecho, tras su muerte, se crearon múltiples cuentas falsas con su nombre, lo que deja ver que ni siquiera tenía interés en las redes sociales.

¿Quiénes son los herederos de Leonid Radvinsky?

De acuerdo con el portal Forbes, Leonid Radvinsky acumuló una herencia aproximada de 4 mil 700 millones de pesos, es decir, cerca de 84 mil millones de pesos mexicanos. En cuanto a quiénes serían sus herederos, se dice que serían sus familiares directos.

Aunque se desconoce mucha información sobre él, se ha reportado que era padre de cuatro hijos, con quienes vivía en Miami antes de su inesperada muerte. Se ha informado que, aparentemente, el empresario movió sus acciones a un fideicomiso, siendo su esposa, Katie Chudnovsky, e hijos sus beneficiarios.

No se sabe lo que pasará con la plataforma tras la muerte de su dueño actual. Se cree que podría pasar a manos de sus socios. No obstante, hasta ahora no ha existido información oficial. Cabe mencionar que, en 2024, se reportó que la página supuestamente generaba ingresos por más de 7 mil millones de dólares (más de 124 mil millones de pesos mexicanos).

Dinero de Leonid Radvinsky / Redes sociales

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¿Quién fue Leonid Radvinsky y cómo adquirió una plataforma para adultos?

Leonid Radvinsky nació el 30 de mayo de 1982 en Ucrania. Después se mudó a Chicago. Desde joven mostró interés por el mundo de la tecnología. Estudió economía en la Universidad Northwestern en 2002, siendo uno de los alumnos más brillantes.

Al mismo tiempo, creó varios sitios para adultos que, con el tiempo, fueron éxitos, lo que le permitió generar dinero desde esa época. En 2018, adquirió los derechos de una plataforma para adultos creada en 2016 por los empresarios británicos Guy Stokely y Tim Stokely.

La transformó, obteniendo su auge en 2020, cuando llegó la pandemia por Covid-19. Y es que esta página fue la opción ideal para, principalmente, trabajadoras s3xu@l3s e influencers.

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