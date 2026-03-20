Muere Chuck Norris: Filtran los últimos momentos de vida del reconocido actor: VIDEO

Chuck Norris murió el jueves 19 de marzo a los 86 años, dejando de luto al mundo del entretenimiento y una de las preguntas que surgió entre sus seguidores es: ¿Cómo fueron sus últimos momentos? Pues una publicación que compartió en redes sociales lo reveló y aquí te contamos todos los detalles

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Chuck Morris murió a los 86 años. / Redes sociales

¿Cómo confirmaron la muerte del legendario Chuck Norris?

La familia de Chuck Norris confirmó que el actor y figura de artes marciales murió por la mañana del jueves 19 de marzo, luego de que fue hospitalizado de emergencia.

“Es con gran pesar que nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Aunque nos gustaría mantener las circunstancias en privado, por favor sepan que estaba rodeado de su familia y que estaba en paz”, destacó la familia Norris a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

Además, no dieron a conocer las causas de muerte del actor, pero recordaron que aunque “para el mundo, fue un artista marcial, actor, y un símbolo de fuerza. Para nosotros, era un marido devoto, un padre y un abuelo cariñoso, un hermano increíble, y el corazón de nuestra familia... Mientras lamentamos esta pérdida, pedimos amablemente privacidad para nuestra familia durante este tiempo. Gracias por amarlo con nosotros”.

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Comunicado donde la familia de Chuck Norris confirma su muerte. / Redes sociales

¿Cómo fueron los últimos momentos de Chuck Norris?

Un video de Chuck Norris ha cobrado relevancia al mostrar uno de sus últimos momentos públicos. Grabado el pasado 10 de marzo, día en que cumplió 86 años. En las imágenes se le observa entrenando box al aire libre mientras destacaba que estaba agradecido por tener buena salud.

“No envejezco. Subo de nivel. ¡Tengo 86 hoy! Nada como un poco de acción juguetona en un día soleado para hacerte sentir joven. Estoy agradecido por otro año, buena salud y la oportunidad de seguir haciendo lo que me gusta”, dijo Norris en aquel momento.

Además, dio las gracias a sus seguidores “por ser los mejores fans del mundo. Tu apoyo a través de los años ha significado más para mí de lo que nunca sabrás. Dios te bendiga”.

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Últimos momentos de Chuck Norrisl / Redes sociales

Chuck Norris creó Chun Kuk Do: ¿Qué es su sistema marcial?

Chuck Norris desarrolló su propio sistema marcial como una extensión de su formación en distintas disciplinas y de su experiencia en competencia y enseñanza. El método, llamado Chun Kuk Do, surgió a partir de una base en el Tang Soo Do e incorporó elementos de otras artes marciales que practicó a lo largo de su trayectoria, como taekwondo y jiu-jitsu brasileño. Este sistema no solo integró técnicas de combate, sino que también estableció una estructura de principios para quienes lo estudian.

El Chun Kuk Do fue concebido como una disciplina que combina práctica física con un código de conducta. A diferencia de otros estilos centrados únicamente en la técnica, este sistema incluye reglas de vida que acompañan el entrenamiento, con el objetivo de orientar el desarrollo personal de sus practicantes dentro y fuera del tatami.

Los principios que forman parte de este sistema fueron definidos por el propio Chuck Norris y se presentan como un conjunto de lineamientos:



Desarrollaré mi potencial al máximo posible en todas las perspectivas de mi vida.

Olvidaré los errores del pasado y me concentraré en los grandes triunfos del presente.

Me mantendré siempre en un pensamiento positivo y trataré de transmitir este a todas las personas que conozca.

Trataré continuamente de desarrollar el amor, la alegría y la lealtad en mi familia y comprenderé que ningún otro logro puede compensar los fallos en el hogar.

Buscaré lo mejor de todas las personas y les haré sentir que valen la pena.

Si no tengo nada bueno que decir sobre una persona, no diré nada.

Emplearé tanto tiempo en mejorar mi persona que no tendré tiempo de criticar a los demás.

Seré siempre tan entusiasta con los logros de otras personas como con los míos propios.

Mantendré una actitud de tolerancia hacia las personas que tienen un punto de vista diferente del mío, mientras me mantengo firme respecto a lo que personalmente creo verdadero y honesto.

Mantendré respeto hacia las autoridades y lo demostraré todo el tiempo.

Me mantendré siempre leal a Dios, mi país, mi familia y a mis amigos.

Me mantendré siempre altamente orientado durante toda mi vida con una actitud positiva a ayudar a mi familia, mi país y mi persona.

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