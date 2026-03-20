Muere el actor Chuck Norris tras ser hospitalizado de emergencia: ¡luto en el mundo del cine! ¿Qué le pasó?

Chuck Norris, reconocido actor de cine, murió a los 86 años tras enfrentar problemas de salud y ser hospitalizado de emergencia, ¿qué pasó? Te contamos los detalles.

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Chuck Norris murió, ¿qué le pasó al actor? / Redes sociales

¿Qué le pasó a Chuck Norris?

Según medios estadounidenses como TMZ, Chuck Norris fue hospitalizado de emergencia en Hawái. Se mencionó que ingresó a una unidad médica local por una “crisis médica” y una fuente cercana a él detalló que se encontraba de buen ánimo.

Según un amigo del famoso, fue a la isla para entrenar y relató que el pasado miércoles 18 de marzo habló con él y estaba de “buen humor”, incluso, contaba chistes.

Chuck Norris cumplió 86 años a principios de mes y compartió una publicación en sus redes sociales, la cual hizo para celebrar su cumpleaños, no obstante, el actor no dio indicios de tener alguna afección médica. En aquel entonces, aseguró que, pese a su avanzada edad, se sentía más vivo que nunca y que su salud todavía le seguía permitiendo hacer lo que más “le apasiona”, es decir, practicar deportes.

Chuck Norris / Redes sociales

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¿De qué murió Chuck Norris?

La familia de Chuck Norris confirmó que el fallecimiento del actor ocurrió durante la mañana del 19 de marzo y no quisieron dar a conocer las causas de muerte, aunque sí reiteraron que estuvo acompañado en todo momento.

“Con profunda tristeza, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Si bien deseamos mantener la privacidad de las circunstancias, les informamos que estaba rodeado de su familia y descansaba en paz”, destacó la familia a través de un comunicado publicado en las redes sociales del actor.

Agregaron que, a pesar de que, para el mundo “fue un artista marcial, actor y un símbolo de fortaleza, para nosotros fue un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia. Vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba”.

“A través de su trabajo, disciplina y bondad, inspiró a millones de personas en todo el mundo y dejó una huella imborrable en muchas vidas. Aunque nuestros corazones están rotos, estamos profundamente agradecidos por la vida que vivió y por los momentos inolvidables que tuvimos la dicha de compartir con él. El amor y el apoyo que recibió de sus fans en todo el mundo significaron mucho para él, y nuestra familia está verdaderamente agradecida por ello. Para él, no eran solo fans, eran sus amigos”, dijo la familia del actor Chuck Norris.

Aunque confirmaron que el actor sí fue hospitalizado, no dieron más detalles sobre las causas que provocaron su muerte, pero agradecieron las muestras de cariño y apoyo, pidiendo que se respete su privacidad.

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Comunicado donde la familia de Chuck Norris confirma su muerte. / Redes sociales

¿Quién era Chuck Norris?

Chuck Norris fue un artista marcial y actor estadounidense que construyó una trayectoria a partir de su disciplina en las artes de combate y su presencia en el cine y la televisión. Nacido el 10 de marzo de 1940 en Ryan, Oklahoma, desarrolló desde joven una formación que lo llevaría a convertirse en campeón mundial de karate en distintas ocasiones, además de obtener cinturones negros en disciplinas como Tang Soo Do, taekwondo y jiu-jitsu brasileño. Con el paso del tiempo, también creó su propio sistema marcial, Chun Kuk Do.

Antes de su carrera en el entretenimiento, formó parte de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, etapa en la que inició su entrenamiento formal en artes marciales durante su estancia en Corea del Sur. A su regreso, continuó perfeccionando sus habilidades mientras participaba en competencias y posteriormente abrió academias de enseñanza. Su salto al cine ocurrió en la década de 1970, cuando apareció junto a Bruce Lee en Operación dragón, lo que marcó el inicio de una carrera en películas de acción que se consolidó durante los años 80.

En televisión, alcanzó gran reconocimiento por su papel en la serie Walker, Texas Ranger, donde interpretó a Cordell Walker durante varias temporadas. Paralelamente, su figura trascendió a la cultura popular a través de los llamados “Chuck Norris facts”, contenidos humorísticos difundidos en internet que ampliaron su presencia más allá de la pantalla. Falleció el 19 de marzo de 2026 a los 86 años.

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