Hantavirus: Así fue la muerte de la esposa de querido actor, ¡él también perdió la vida a los días! ¿Lo contagió?

Hace unos días, Mhoni Vidente hacía fuertes revelaciones sobre una situación “fuerte” relacionada a las enfermedades; esto en medio de la polémica por el Hantavirus que ha puesto al mundo en alerta.

Tras darse a conocer la diferente información sobre este tema, se reveló la historia de que la esposa de un famoso actor de películas murió a causa de la enfermedad derivada del virus. ¿Quién fue y cómo pasó? Acá te dejamos la triste historia.

La esposa de un famoso actor de películas murió a causa del Hantavirus. / Foto: Redes sociales.

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¿Qué es el Hantavirus?

El Hantavirus es una enfermedad infecciosa transmitida por roedores a humanos. Los animales sirven como portadores del virus, aunque en ellos no hay efectos de la enfermedad.

Debido al impacto de la noticia que se volvió mediática, todo el mundo ha puesto el ojo en la noticia ya que no quieren que se convierta en un escenario terrible de salud similar al del Covid-19 en 2020.

De acuerdo con el último reporte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), tres personas han fallecido y sigue siendo evaluada la situación.

Ante esto, se han dado a conocer varias historias relacionadas con el Hantavirus, como la muerte de Betsy Arakawa, esposa del actor Gene Hackman. Es importante señalar que no murió este 2026, sino hace un año en 2025. Tras su deceso su esposo falleció una semana después. ¿Qué fue lo que pasó?

La noticia del Hantavirus ha tenido al mundo en alerta para que no se repita un escenario como el de 2020. / Foto: OMS

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¿Cómo fue la muerte por Hantavirus de Betsy Arakawa, esposa del actor Gene Hackman?

Tal y como se mencionó, Betsy Arakawa, esposa del actor Gene Hackman, falleció en 2025, por lo que su muerte no es reciente, pero sí a causa del Hantavirus.

Arakawa murió el 11 de febrero de 2025 a los 65 años de edad a causa de una infección pulmonar por Hantavirus. Hasta el momento se desconoce con exactitud cómo fue lo que se infectó del virus, pero las versiones indican que lo contrajo a través de excrementos de roedores infectados encontrados alrededor de su casa.

Pero la historia no acaba ahí, ya que su esposo Gene Hackman murió tan solo una semana después que ella. ¿Se infectó también? No, las razones fueron a causa de una infección cardiaca.

Fue el 18 de febrero de 2025 que Gene Hackman murió. El actor padecía Alzheimer avanzado, pero su esposa era su cuidadora. Debido a que ella ya había fallecido, no tenía las atenciones adecuadas, ya que registraba signos de desnutrición, ayuno prolongado y no se había tomado los medicamentos especificados por los médicos.

Ambos fueron encontrados sin vida en su casa en Santa Fe, Nuevo México casi una semana después de la muerte de Gene Hackman y dos posteriores de la de Betsy Arakawa.

Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa murieron con dos semanas de diferencia. / Foto: Redes sociales.

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¿Cuáles son los síntomas del Hantavirus?

Tras darse a conocer el hantavirus, es importante conocer los síntomas que puede provocar el virus una vez que se tenga la enfermedad.

Los primeros síntomas son:



Fiebre.

Escalofríos.

Dolores musculares intensos.

Malestar general.

Con el paso de los días o semanas, los síntomas podrían agudizarse y provocar:



Tos seca.

Dolor de cabeza.

Náuseas y vómitos.

Dificultad para respirar.