Roberto Palazuelos de luto: Anuncia muerte de ser querido con triste mensaje: “Una gran mujer”

El mundo de la farándula mexicana sigue de luto. A unos días de la muerte de Xóchitl Vigil, actriz y exesposa de César Bono, Roberto Palazuelos anuncia el deceso de un ser querido con un emotivo mensaje en redes sociales, ¿de quién se trata? Te contamos los detalles.

Roberto Palazuelos / Mezcalent/Redes sociales

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Así fue como Roberto Palazuelos anunció la muerte de un ser querido

A través de X (antes Twitter), Roberto Palazuelos dio a conocer la muerte de María Rubio, gran amiga y exesposa de Joaquín Hendricks Díaz. El actor la despidió con unas emotivas palabras en las que la describe como una gran persona.

“Lamento muchísimo la partida de este mundo de mi amiga María Rubio, una gran mujer siempre preocupada por los desprotegidos. Una gran pérdida”. Roberto Palazuelos

Si bien no dio detalles sobre las causas de su deceso, los familiares de Rubio dieron a conocer que había fallecido a los 73 años, tras luchar contra una enfermedad no especificada. Aseguraron que “se fue en paz y rodeada del amor de sus seres queridos”.

Por lo poco que se sabe de ella, fue una enfermera militar especializada en cardiología y terapia intensiva.

Le sobreviven dos hijos y nueve nietos.

Sus allegados la recuerdan como una mujer de carácter firme, comprometida con las causas sociales y profundamente dedicada a su familia.

Roberto Palazuelos / Mezcalent/Redes sociales

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¿Por qué Roberto Palazuelos lavó platos con un Rolex puesto?

Además de su luto, Roberto Palazuelos se volvió tendencia en las últimas semanas al contar que, en su momento, llegó a lavar platos con su Rolex puesto. Según su testimonio, hace algunos años decidió irse a Londres a probar suerte.

Mencionó que, al estar allí, no encontraba empleo en lo que quería y vivía en un departamento con pésimas condiciones, por lo que tuvo que trabajar lavando platos en un restaurante. Lo curioso de su anécdota fue que admitiera que laboraba con su reloj de marca puesto.

“Tenemos chamba de lavaplatos. Es la única que hay. Lo único que me había llevado yo era mi Rolex de acero”, relató, mencionando que sus compañeros de trabajo lo llegaron a apodar ‘Rolex’.

Indicó que el dinero era muy escaso y hasta tenía que viajar en transporte público. Su suerte cambió cuando se abrió una vacante en el bar del local: “Ya me vestía mejor, ya me tocaban propinas y me empezó a ir muy bien”, narró.

Roberto Palazuelos / Mezcalent/Redes sociales

¿Quién es Roberto Palazuelos?

Roberto Palazuelos Badeaux también conocido como ‘el Diamante Negro’, es un actor, empresario y abogado mexicano.

Actualmente tiene 59 años.

Se le vio en telenovelas como ‘Mi segunda madre’, ‘Simplemente María’, ‘Salomé’, ‘Mañana es para siempre’ y ‘Big Brother’, entre otras.

Tiene un hijo.

Tiene muchos negocios en su natal Acapulco.

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