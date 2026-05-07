¿Murió Fabián Robles? Video viral de TikTok enciende alarmas y él desmiente la noticia falsa en TVNotas

Fabián Robles es uno de los actores mexicanos más conocidos del espectáculo. Ahora, la noticia de su falsa muerte comenzó a azotar las redes sociales durante las últimas semanas. Frente a esto, el actor habló para TVNotas sobre los problemas que esto puede traer. ¿De qué se trata?

El actor Fabián Robles / IG: fabian1974

¿Cómo comenzó el rumor de la falsa muerte del actor Fabián Robles?

Todo comenzó en TikTok, cuando diversos videos señalaban que el actor Fabián Robles presuntamente había muerto, algo totalmente FALSO. Y las causas variaban, desde discusiones y hasta un accidente en un set de grabación se especulaba.

Uno de los Tiktoks decía lo siguiente:

Los médicos forenses ya conocían el reporte. Una discusión, un vigilante armado y un disparo que cambió todo en segundos. TikTok sobre la falsa muerte de Fabián Robles

Según la misma publicación, en la que utilizaron la imagen del famoso sin permiso, el actor presuntamente tuvo una herida en el rostro: “ El proyectil había entrado con fuerza, y había atravesado el cráneo, causando un daño devastador en el cerebro ”, algo que alertó a internautas.

La noticia impactó en redes sociales, y algunos de los comentarios de publicación eran los siguientes:



"¿Cuándo pasó esto?”,

“Sí me lo creí” y,

“No sabía que murió”.

La falsa noticia también fue descubierta por algunas personas, mientras tanto, otro gran número de internautas ya se encontraba devastado.

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¿Qué dijo el actor Fabián Robles sobre la noticia falsa sobre presunta muerte?

En exclusiva para TVNotas, el actor Fabián Robles habló sobre este falso rumor y los problemas que pueden atraer en personas cercanas, ya que no todos tienen contacto inmediato con él. En este caso, “celebra” que estaba acompañado de su papá cuando vio la noticia:

“ Afortunadamente estábamos juntos cuando le mandaron esa imagen ”, señaló Robles.

Por otra parte, Fabián añadió que es importante tener cuidado con la IA, ya que crear un video creíble es muy fácil, algo que puede desestabilizar familias y crear noticias preocupantes:

Yo creo que de ahora en adelante con la IA... de lo que escuches cree la mitad y de lo que veas, no creas nada. (...) Hay que tener mucho cuidado, dos conocidos tuvieron una situación lamentable con fraude. Mediante la IA le clonaron a mi amigo su voz y le hablaron a su mamá. Fabián Robles

Además, el actor asegura que la IA debería ser utilzada como herramienta para la creatividad o algo más “divertido”, y ve difícil que pueda ser regulada en algún momento: “ No se ha podido regular una red social, cualquier persona puede subir cualquier historia, una noticia como si fuera real ”, subrayó.

Fabián Robles / IG: fabian1974

Por último, Fabián Robles se dijo feliz por estar en México de vuelta y en un nuevo proyecto, tras estar alejado de la actuación después de dos años para hacer “su vida personal":

Estamos en mi primer proyecto que hago con Roy Rojas. Estuvimos un par de años alejados haciendo la vida personal. (...) Estoy muy contento de regresar a México, muy contento a donde me siento como si estuviera trabajando en mi casa, que es Televisa. Fabián Robles

Lejos de la polémica, el actor se reintegra a los proyectos televisivos, negando categóricamente los rumores y los falsos videos que señalaban su muerte.

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Así lo dijo Fabián Robles:

¿En qué telenovelas ha participado Fabián Robles?

Fabián Robles es un actor mexicano reconocido por su trayectoria en telenovelas, series y producciones teatrales, a lo largo de varios años.

Su carrera comenzó durante la década de los noventa, cuando ingresó al Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa. Poco después obtuvo sus primeras oportunidades en telenovelas juveniles.

Entre los proyectos más destacados de Fabián Robles se encuentran trabajos como:



Muchachitas como tú,

El vuelo del águila,

Apuesta por un amor,

Sin miedo a la verdad, entre muchos otros.

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