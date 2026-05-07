Muerte de Vicente: Exhiben estremecedores mensajes de Roxana ‘N’ al padre del menor, ¿todo fue “premeditado”? VIDEO

Con el paso de los días, más detalles surgen sobre el caso de Vicente, el niño que murió por un golpe de calor tras pasar 12 horas encerrado dentro de un coche en Mexicali. Si bien al principio se manejaba como un accidente fatal que pudo haberse evitado, ahora se pone en duda si todo presuntamente habría sido intencional. Y es que recientemente se filtraron las amenazas que Roxana ‘N’, mamá del menor, le enviaba a su expareja y padre de su hijo. Te contamos todos los detalles.

Caso Vicente / Redes sociales

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¿Cómo fue la muerte de Vicente, el niño que pasó 12 horas encerrado dentro de un coche en Mexicali?

De acuerdo con reportes oficiales, Roxana ‘N’ y el pequeño llegaron al fraccionamiento ‘La Rioja’ durante la madrugada del 1 de mayo, tras una fiesta familiar. La mujer bajó del coche y encendió el boiler para bañar al pequeño.

No obstante, olvidó que el menor seguía dentro del vehículo y se fue a dormir, no sin antes revisar sus redes sociales. Al día siguiente, pasado el mediodía, notó que el menor no estaba en su habitación y lo buscó por toda la casa.

Al llegar al coche, vio que el pequeño estaba muerto en su silla de bebé. La mujer lo sacó del auto y lo metió a la casa para posteriormente pedir ayuda. La policía llegó una hora después y, tras escuchar el testimonio de la mujer, se la llevaron detenida.

De acuerdo con el dictamen del médico forense, el niño presentaba quemaduras de primer grado en los muslos y antebrazos. También mostraba lesiones derivadas de sus intentos por liberarse de la silla especial. La causa oficial de muerte fue un golpe de calor. De acuerdo con lo reportado, la mujer había ingerido alcohol el día anterior.

“Al no encontrarlo en su dormitorio, fue hacia la camioneta donde lo halló muerto. El pequeño murió entre las 9 y las 10 am. A esa hora, el termómetro en Mexicali marcó los 30.9 grados Celsius. Permaneció toda la noche en el vehículo. Estuvo por 12 horas amarrado en la silla de bebés”, se informó.

Caso Vicente

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Mamá de Vicente, niño que murió dentro de un coche en Mexicali, habría amenazado a su expareja

Tras la muerte del menor, se pudo confirmar que sus padres estaban en proceso de divorcio y se encontraban en medio de una batalla legal por la custodia.

El pasado miércoles 6 de mayo, durante el sepelio del pequeño, el programa ‘Noticias con Nacho Lozano’ tuvo la oportunidad de entrevistar al padre del menor. Durante la conversación, Juan Carlos aseguró que lo ocurrido presuntamente fue “premeditado”.

“No fue por omisión, fue premeditado porque ella estaba compartiendo historias, seguía tomando. Nunca pidió perdón”, expresó.

En tanto que el conductor Nacho Lozano informó que, durante la audiencia, Juan Carlos testificó que Roxana usaba a su hijo para amenazarlo.

“Se reveló que Roxana había acusado, en al menos tres ocasiones, a su expareja de violencia familiar, mientras que él dijo que utilizaba a su hijo para chantajearlo y amenazarlo. Le mandaba mensajes como: ‘Me voy a desquitar y tú serás el responsable’ o ‘Tu hijo sufrirá las consecuencias’. Nacho Lozano

“Me voy a desquitar y tú serás el responsable”, revelan mensajes que intercambiaban los papás de Vicente, el niño de 3 años que murió olvidado dentro de un vehículo en Mexicali. Durante la audiencia, el fiscal dio más detalles de lo que ocurrió con el pequeño: #NoticiasImagen pic.twitter.com/2OonUI1vv7 — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) May 7, 2026

¿Cuál será la sentencia de Roxana ‘N’, la mamá del menor que murió por un golpe de calor?

El pasado 5 de mayo, se llevó a cabo la audiencia inicial en contra de Roxana ‘N’, mamá de Vicente. Un juez la acusó formalmente por el delito de homicidio y le dictó prisión preventiva en lo que se desarrollan las investigaciones correspondientes.

El padre del menor dejó claro que quiere la pena máxima para su expareja, ya que sigue firme en que el crimen habría sido “premeditado”, pues, al parecer, la mujer no estaba muy apegada al menor. Según reportes, la sentencia podría ser de hasta 15 años en prisión.

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