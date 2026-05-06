Familia de Valentín Elizalde de luto: Francisco ‘el Gallo’ Elizalde anuncia inesperada muerte: “Profundo pesar”

A unos meses de que se cumpla el vigésimo aniversario luctuoso de Valentín Elizalde, también conocido en la industria musical como ‘el Gallo de Oro’, su familia se viste de luto por la muerte de un ser querido. Fue su hermano, Francisco ‘el Gallo’ Elizalde, quien dio la trágica noticia a través de redes sociales. Te contamos todos los detalles.

Hermano de Valentín Elizalde / Redes sociales

Te podría interesar: Valentín Elizalde: nuevo peritaje revela giro inesperado a casi 20 años de su muerte ¿fue planeado?

Así fue como Francisco ‘el Gallo’ Elizalde anunció la muerte de un ser querido

Hace algunas horas, Francisco ‘el Gallo’ Elizalde, hermano del fallecido Valentín Elizalde, confirmó la muerte de José Adán Vázquez ‘el Monja’, un gran amigo y colega que fue un “pilar fundamental” en su carrera artística.

“Con profundo pesar, hoy despedimos a un pilar fundamental en nuestro camino. José Adán Vázquez, nuestro querido ‘Monja’, ha trascendido. De parte de Francisco “El Gallo” Elizalde y todo el staff, extendemos nuestro más sincero pésame a su familia, amigos y a todos aquellos que tuvieron la fortuna de conocerlo”, manifestó.

Sin dar detalles sobre la causa del deceso, afirmó que, para él, esto “no era un adiós, sino un hasta luego”, resaltando que siempre estará en su corazón: “No es un adiós, sino un ‘hasta pronto’, porque ‘Te vas, pero te quedas en cada recuerdo compartido’”, concluyó.

Otros miembros de la familia Elizalde también expresaron sus condolencias en la publicación. ‘El Flaco’ Elizalde le deseó todo lo mejor a la familia de José para que pueda sobrellevar su duelo. En tanto que Joel se dijo muy agradecido por todos los momentos que vivieron juntos.

“Descanse en paz, amigo ‘Monja’. Mi más sentido pésame para su familia y gracias por todo, siempre un tipazo alegre y muy dedicado a su trabajo”, expresó Joel.

No te pierdas: La canción oculta en la que del Gallo de oro, Valentín Elizalde, habría revelado cómo quería su funeral

¿Qué se sabe sobre la muerte de José Adán Vázquez ‘el Monja’, colega de Francisco ‘el Gallo’ Elizalde?

Hasta el momento, se desconocen detalles sobre la muerte de José Adán Vázquez ‘el Monja’ o cuándo serán los ritos funerarios. Todo apunta a que la familia del hoy occiso quiere despedirlo en privado.

Según internautas, José Adán era un ingeniero de audio que llegó a trabajar con la familia de Valentín Elizalde. Debido a que el hombre no era una figura pública, no se saben muchos datos sobre él.

Algunos internautas que dijeron haberlo conocido aseguran que era una persona que trataba bien a los demás y muy comprometida con su trabajo: “Descansa en paz, un gran ingeniero y amigo; solo nos adelantaste poquito.Ya estás con el gran amigo Lalo y el Cirós”, manifestó un usuario.

El Monja / Redes sociales

¿Cómo murió Valentín Elizalde?

Con la muerte de José Adán Vázquez ‘el Monja’, muchos internautas no pudieron evitar recordar el atentado que le quitó la vida a Valentín Elizalde, quien era considerado como uno de los artistas más influyentes del regional mexicano.

Su deceso ocurrió durante la madrugada del 25 de noviembre de 2006. El famoso, quien tenía 27 años en aquel entonces, iba saliendo de un palenque en Reynosa, Tamaulipas, cuando su camioneta fue emboscada y acribillada con más de 70 disparos. Valentín, su mánager y su chofer fallecieron en la escena. El único sobreviviente del ataque fue su primo, ‘el Tano’ Elizalde.

Dos días después del siniestro, se llevaron a cabo los ritos funerarios en su natal Jitonhueca, Sonora. Su cuerpo fue enterrado en un mausoleo familiar dentro del panteón municipal de Guasave.

No existe un motivo claro hasta la fecha. La teoría más aceptada es que Valentín hizo enojar a un grupo criminal con su tema ‘A mis enemigos’. De igual forma, ‘el Flaco Elizalde’ ha declarado abiertamente sospechar de Tano, por lo que se sospecha que él fue quien habría facilitado el atentado. Nada de esto está comprobado hasta ahora.

Mira: Valentín Elizalde el único mexicano en el icónico club de los 27