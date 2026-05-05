¿Exconductor de ‘Al extremo’ presuntamente murió? La celebridad habría mentido sobre su muerte para no pagar deudas, dicen

A más de un año de que estallara el escándalo por presunto fraude en el medio del espectáculo, revelaciones apuntan nuevamente a un excolaborador del programa Al extremo. Ahora, aseguran que hasta se habría dado por muerto para evadir algunas responsabilidades. ¿De quién se trata?

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¿Qué exconductor de Al extremo fue acusado de fraude?

La historia comenzó desde el año pasado, cuando Arturo Vázquez, exconductor de Al extremo, fuera señalado de fraude a varios compañeros de TV Azteca y personas cercanas.

En una reciente declaración, Gabo Cuevas en Dulce y picosito, retomó dicha información, mencionando a todas las figuras que están siendo afectadas por las acciones de Vázquez:

Esta persona le quedó a deber a Anette Michel, a ‘Warrior’, a Gaby Ruiz, le quedó a deber a ‘la Cuburu’, le quedó a deber a Arturo López Gavito. Gabo Cuevas

Las cantidades son exorbitantes, miles de pesos habrían sido entregados a Vázquez para diferentes fines. A día de hoy, y según Gabo Cuevas, no han sido pagadas las presuntas deudas.

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Aseguran que Artur Vázquez habría estafado a varios famosos como Gary Centeno, Álex B, Mauricio Mancera, entre otros. / Facebook: Artur Vázquez

¿Artur Vázquez, exconductor de Al extremo, fingió su muerte por deudas?

Gabo Cuevas compartió una actualización del tema que protagoniza Artur Vázquez, exconductor de Al extremo, pues resulta que hasta presuntamente se habría hecho pasar por muerto para no enfrentar los problemas que tiene.

Según Cuevas, varias de las personas afectadas consideraron iniciar acciones legales; sin embargo, el proceso no prosperó debido a presuntas amenazas y presiones que habrían recibido.

Conforme crecían las acusaciones, la situación tomó un giro inesperado. De acuerdo con Cuevas, comenzó a circular la versión de que Arturo Vázquez había fallecido, rumor creado por el propio deudor:

Cuentan los chismes, las malas lenguas, que él borró todas sus redes sociales y hace poco se lo encontraron en Polanco. Entonces él soltó el rumor de que ya estaba con papá Dios. Gabo Cuevas

Según dijeron otros conductores del programa, los famosos van a comenzar a organizarse para tomar acciones legales de manera conjunta, para poder obtener una respuesta favorable.

Por último, las redes sociales de Artur han estado activas recientemente, pero todas y cada una de sus publicaciones en Instagram están limitadas, por lo que no se le puede comentar nada. Por esta razón, las especulaciones de su muerte han sido, al momento, un puntual RUMOR.

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Artur Vázquez en Al extremo / Redes sociales

¿Quién es Artur Vázquez y qué ha dicho sobre estas acusaciones?

Arturo Vázquez es un conductor y empresario mexicano que se hizo famoso en el mundo del espectáculo por su participación en el programa televisivo Al extremo, donde formó parte de la sección de espectáculos.

Su paso por la televisión le permitió posicionarse como una figura reconocible dentro de la industria del entretenimiento en México.

Además, se reportó que en fechas recientes ha estado al frente de su propia agencia: Artur Vázquez.

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