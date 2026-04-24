Sandra Echeverría rompe el silencio tras denuncia en su contra en medio de caso por fraude, ¿la desmiente?

La cantante Sandra Echeverría respondió a la supuesta denuncia en su contra por parte de Nazareth ‘N', por presuntas acciones legales en medio del supuesto fraude millonario del que fue víctima, ¿qué dijo la actriz? Te contamos todos los detalles.

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Sandra Echeverría habla sobre la denuncia que supuestamente enfrenta. / Redes sociales

¿Qué le pasó a Sandra Echeverría y qué dijo sobre el fraude que sufrió?

A través de un video difundido en redes sociales, Sandra Echeverría denunció que fue víctima de un fraude por parte de la empresa Metaxchange. En su mensaje, mencionó que no es la única afectada, pues, según su versión, más de mil personas habrían sufrido el quebranto de su patrimonio tras confiar su dinero a dicha compañía.

La actriz explicó que decidió invertir una fuerte cantidad con la promesa de obtener mejores rendimientos que los ofrecidos por los bancos. De acuerdo con su testimonio, la empresa, identificada como “Metaxchange capital” y liderada por Nazareth ‘N’, ofrecía pagos con intereses superiores a los del sistema financiero tradicional. Sin embargo, afirmó que han pasado más de 18 meses sin recibir los rendimientos acordados.

“Yo y mil personas más hemos sido defraudadas y hemos sufrido el quebranto de nuestro patrimonio, patrimonio que habíamos obtenido con nuestro esfuerzo y con mucho trabajo. ‘Metaxchange capital’ es una empresa liderada por Nazareth ‘N’, la cual prometía pagar rendimientos más altos que cualquier banco. Sin embargo, ya van más de 18 meses sin pagar”, dijo la actriz en el video.

Asimismo, sostuvo que la empresa habría recibido millones de pesos en depósitos por parte de sus clientes y señaló que, presuntamente, estaba evadiendo regulaciones de las autoridades mexicanas. La actriz afirmó contar con pruebas que respaldan sus declaraciones y reiteró que su intención es visibilizar el caso para que las personas afectadas puedan buscar una solución.

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Sandra Echeverría y el caso de fraude: su respuesta a la denuncia en su contra. / Redes sociales

¿Cómo va el caso de supuesto fraude contra Sandra Echeverría?

En un comunicado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) dio a conocer que obtuvo una vinculación a proceso contra Nazareth ‘N’ por el presunto delito de fraude relacionado con la empresa MetaXchange, que operaba al recaudar recursos con la promesa de inversiones con rendimiento de hasta el 15% mensual, usando contratos, oficinas y cuentas bancarias para aparentar legalidad.

Nazareth ‘N’ es identificada como la pieza central del esquema, mientras que Patrik ‘N’ se encargaba del manejo de recursos y cuentas, y Mariana ‘N’ trataba con los inversionistas Inicialmente las víctimas, entre ellas Sandra Echeverría, sí recibieron pagos, pero después estos se cancelaron sin que se devolviera el capital, además, el dinero no provenía del rendimiento de las inversiones, sino de recursos aportados por nuevas víctimas, bajo un esquema de tipo piramidal.

Ante esto, hay más de 120 denuncias y un monto de afectación superior a los 150 millones de pesos, por lo que se trataría de una operación que se realizó por muchos años.

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Sandra Echeverría y el caso de fraude: su respuesta a la denuncia en su contra. / Redes sociales

¿Sandra Echeverría fue demandada?

El País México reveló que Nazareth ‘N’, socia y fundadora de la empresa Metaxchange, demandó a Sandra Echeverría civilmente por presunto daño moral y penalmente por presunta delincuencia organizada.

Ante esto, Sandra Echeverría publicó un video en sus redes sociales, donde destacó que en la audiencia se dictó la vinculación a proceso y la prisión preventiva justificada contra Nazareth ‘N’, “al considerar que existen datos suficientes sobre la comisión del delito de fraude”. No obstante, la actriz reiteró que no hay una denuncia interpuesta en su contra y tampoco algún procedimiento legal contra ella o alguna otra persona que cayó en la estafa.

“Esta es la primera de varias vinculaciones que podrían venir, ya que más víctimas se han sumado al proceso. Asimismo informo que hasta este momento no existe ninguna denuncia en mi contra ni hemos recibido notificación de procedimiento legal alguno hacia mi persona o hacia otras víctimas. Pese a la narrativa que se ha intentado difundir públicamente, ninguna acción ha procedido”. Sandra Echeverría.

La actriz y cantante también detalló que en la audiencia también se expusieron amenazas y correos de extorsión recibidos, por lo que, puntualizó, “hoy queda claro que la verdad se sostiene con pruebas, no con discursos. Felicidades a todas las personas afectadas. Este es un primer gran paso hacia la justicia”.

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