¡Jessica Esotérica charlatana! Dicen que es mentira su crisis de salud y destapan la verdad de su hospitalización

La vidente ‘Jessica Esotérica’ ha generado polémica en redes sociales, supuestamente a costa de su propia salud, al exagerar situaciones personales para atraer atención y aumentar su popularidad. Hace algunas semanas se sometió a una cirugía para retirarse los implantes de senos y aseguró que su vida estaba en riesgo debido a una presunta infección en los tejidos blandos, la cual describió como “asepsia”.

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Jessica Esotérica / Redes sociales

¿Jessica Esotérica inventa que está enferma?

Sin embargo, conversamos con una persona de su equipo de trabajo, quien desmiente a Jessica Esotérica. “Quiere ganar cámara, nadie la pela en EU. Llegó a México con una biografía inventada. En lugar de ser agradecida con la gente, es soberbia. Cuando la besan se limpia. La gente lo ha visto y ya le han dejado mensajes al respecto, pero ella los borra. Solo quiere que hablen de ella y seguir estafando”.

Nos contó cómo la tarotista está lucrando con su salud desde el año pasado para hacerse famosa. “No le importa su cuerpo. Cree que es un juego (hacerse pasar por enferma). De lo que es capaz una persona por vistas, por buscar una fama que no tiene”.

¿Qué le pasó a Jessica Esotérica en la marcha gay y por qué la operaron?

Aseguran que en 2025 Jessica Esotérica tenía programado hacerse una cirugía para ponerse implantes de senos, y quiso colgarse de un incidente en la marcha LGBTQ+ para hacerse notar. “Supuestamente, en junio del año pasado, en la marcha gay en Sayulita, sufrió un accidente. Se le cayeron encima unos adornos del carro alegórico en el que venía con Wendy Guevara. Cuando le preguntaron si estaba bien, ella aprovechó para decir que se había lastimado el pecho, y eso es mentira”.

Fuente de TVNotas “Ella tenía programada una cirugía de bubis con antelación, para después de la marcha. Utilizó lo que le pasó y dijo que había supuestamente caído en coma, pero es falso. Salió en menos de 24 horas del hospital. Nunca ha quedado satisfecha con las cirugías que se hace”.

A finales de marzo de este año, Jessica volvió a someterse a otra cirugía, pero ahora para retirarse los implantes por completo. La esotérica aseguró estar delicada de salud y sufrir una fuerte infección de tejidos blandos que ponía en peligro su vida. “Ahora resulta que, después de 9 meses de esa operación, según, dijo tener una infección derivada. La realidad es que se quitó los implantes, le hicieron una reconstrucción y la rebajaron totalmente”.

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Hace dos semanas Jessica Esotérica se quito los implantes mamarios que se puso el año pasado.

¿Jessica Esotérica mintió sobre su salud? Señalan inconsistencias en su recuperación y síntomas

Asegura que es imposible que el cuerpo de Jessica Esotérica se recupere tan pronto. “No tiene los cuidados necesarios, ya que fuma y toma café. Se retiró los implantes y dijo en video que tenía ‘asepsia’ (tratamiento preventivo en contra de microorganismos) y, cuando alguien la corrigió en redes, ella dijo que nunca le dio eso, que lo que le dio fue sepsis (cuando el cuerpo reacciona y se come sus propios tejidos). También señaló que tenía 80 y que le bajaba a 20 de presión arterial. Si fuera eso, no podría hablar, no tendría las uñas postizas, ni haría transmisiones en vivo. Si estuviera en terapia intensiva, no podría postear y tomar fotos cada 5 minutos”.

Nos dijo que considera que exagera su situación para llamar la atención. “La mayoría de su público ya abrió los ojos, y las pruebas están en los comentarios que dejan, aunque ella los borra. Anda fresca como una lechuga. Por supuesto está exagerando. Se burla del pueblo y de los medios de comunicación”.

En redes se cuestionan su supuesto estado de salud pues días después la vieron paseando.

¿Jessica Esotérica pide donaciones pese a presumir lujos? La acusan de “charlatana” al engañar a sus seguidores

Nos revela que la influencer Jessica Esotérica se la vive diciendo que tiene propiedades y mucho dinero. “Lo peor es que pide donaciones, cuando dice que vive en Los Ángeles, en Beverly Hills, en Chicago, en Kansas, abusa de la gente”.

Asegura que le consta cómo engaña a la gente: “Por supuesto, y hay pruebas, porque luego de salir del hospital, tras 2 o 3 días, ya estaba en Reforma tomando café y fumando como si nada. ¿Dónde están todos los diagnósticos que le dieron? ¿Dónde está que se estaba muriendo? La enfermera la desmiente al decirle que tiene 130/67 (de presión arterial). Está normal. Fue tan tonta que quedó el video en la red”.

La fuente dijo que espera que Jessica pare de decir tantas mentiras a sus seguidores. “Ella abusa, porque no podemos permitir que estos llamados influencers jueguen con la nobleza y el amor de la gente que los apoya en redes. Es una charlatana y se aprovecha para generar rating, generar entrevistas, recibir donaciones de dinero y jugar con Dios, porque hasta fue a la Basílica, y eso no se hace”.

Sobre si Jessica es realmente esotérica, comentó que es una mentirosa.

“No tiene ese talento. En las entrevistas no le gusta hacer predicciones, porque no tiene ningún don. Es una inventada”. Fuente de TVNotas

Finalmente, se le fue a la yugular. “Es una persona narcisista. Cree que tiene la razón. Hace lo que sea para tener fama y destruye a otros, al hablar mal de ellos ante los medios. Es una persona peligrosa y eso genera miedo, porque es capaz de todo. Alguien que juega con su vida, con historias inventadas, no es una persona buena”.

¿Quién es Jessica Esotérica y cómo alcanzó la fama como vidente e influencer?

Francisco Gastelum, mejor conocido como ‘Jessica Esotérica’, es una destacada vidente, astróloga, tarotista, influencer y personalidad de radio.

Se hizo famosa por sus predicciones y su presencia en redes sociales.

Se hace llamar ‘La bruja de las redes’ o ‘La diva de la radio’.

Ha ganado mucha popularidad en redes debido a sus videos donde comparte contenido sobre ocultismo. En la comunidad LGBTQ+ ha participado en varios eventos.

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Jessica Esotérica fue hospitalizada de emergencia. / Instagram / IA

¿Qué pasó realmente en el accidente de Jessica Esotérica en el carnaval Sayulita, Nayarit?

En 2023 se dio a conocer que la tarotista había sufrido un infarto fulminante; sin embargo, después, su equipo dijo que las cuentas de Jessica habían sido hackeadas.

Por medio de un comunicado, en 2025 su equipo compartió lo que ocurrió durante el carnaval de la ciudad, donde el carro alegórico sufrió un accidente y la tarotista resultó con un fuerte golpe en el pecho, por lo que, supuestamente, tuvo que someterse a una cirugía reconstructiva.

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