Jessica Esotérica reaparece tras crisis de salud e internautas la cuestionan sobre su “mágica recuperación”

En los últimos días, Jessica Esotérica ha estado en el ojo del huracán. Y es que muchos han comenzado a cuestionarse si fue real la crisis de salud que sufrió el fn de semana pasado. Las sospechas solo aumentaron al reaparecer en redes sociales. Te contamos todos los detalles.

Jessica Esotérica / Redes sociales

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¿Por qué se dice que la crisis de salud de Jessica Esotérica fue mentira?

A principios de abril, Jessica Esotérica fue hospitalizada de emergencia. En ese momento, la vidente dijo que había sufrido una infección en los tejidos blancos, lo que derivó en un choque séptico y puso en riesgo su vida. Admitió sentir que “ya no la contaba”.

Fue dada de alta. Sin embargo, el pasado fin de semana, su equipo reportó que fue ingresada a una clínica de Kansas. Explicaron que Jessica comenzó a sentirse mal en un vuelo y se desmayó. El avión tuvo que aterrizar de emergencia y llevarla al médico en cuanto pudo recuperar la consciencia.

A través de sus redes sociales, se informó que había salido del nosocomio el pasado 21 de abril. En medio de todo esto, una fuente anónima contó para TVNotas que, aparentemente, la pitonisa estaría “lucrando” con su salud.

Aseguró que, presuntamente, hace eso para ganar fama. Incluso dijo haber visto cómo tiene malos hábitos, algo que no concuerda con una persona que se estaría recuperando de una complicación médica.

“No tiene los cuidados necesarios, ya que fuma y toma café. Se retiró los implantes y dijo en video que tenía ‘asepsia’ (tratamiento preventivo en contra de microorganismos) y, cuando alguien la corrigió en redes, ella dijo que nunca le dio eso, que lo que le dio fue sepsis (cuando el cuerpo reacciona y se come sus propios tejidos)”. Jessica Esotérica

Y agregó: “También señaló que tenía 80 y que le bajaba a 20 de presión arterial. Si fuera eso, no podría hablar, no tendría las uñas postizas, ni haría transmisiones en vivo. Si estuviera en terapia intensiva, no podría postear y tomar fotos cada 5 minutos”.

Jessica Esotérica / Redes sociales

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Así fue como Jessica Esotérica reapareció en redes sociales tras crisis de salud

Hace unos momentos, Jessica Esotérica compartió un video en Instagram escuchando la canción ‘Tu dama de hierro’ de Marisela. En el material, se le puede ver luciendo una peluca rubia y maquillada. La pitonisa colocó el siguiente mensaje:

“No hay tiempo para tristezas, solo tenemos una vida y es esta… Y si sigo siendo tu dama”. Jessica Esotérica

Si bien sus fans se dijeron contentos de que se encontrara bien, muchos empezaron a cuestionarla sobre su “mágica recuperación”. Algunos usuarios dijeron no entender cómo se había “curado de un día para otro”.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la vidente no ha comentado nada sobre las dudas de la gente y solo hizo otra publicación para agradecer a sus seguidores por sus oraciones. Sin embargo, y según la fuente a TVNotas, Jessica borraría los comentarios negativos en sus redes sociales, pues la gente empezaría a “darse cuenta de su falsa”.

¿Quién es Jessica Esotérica y cuáles han sido sus crisis de salud?

Jessica Esotérica es una vidente originaria de México. Según lo que ha declarado en múltiples ocasiones, desde joven empezó a desarrollar poderes espirituales. En algún punto de su vida, se mudó a Estados Unidos, donde inició su carrera en el medio artistico.

Sus crisis de salud comenzaron en 2025. En ese momento, sufrió un accidente en un carro alegórico, siendo inducida a un coma que la dejó con secuelas de salud y el sistema inmunológico débil.

Luego tuvo una cirugía reconstructiva tras la ruptura de un implante. Durante el proceso, presentó una arritmia cardíaca y la indujeron nuevamente a un coma. Fue dada de alta al poco tiempo. A principios de abril, tuvo una infección en los tejidos blancos, lo que derivó en un choque séptico y fue hospitalizada.

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