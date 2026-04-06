Jessica Esotérica vs Mhoni Vidente: La tiktoker reta a la astróloga; ¿duelo físico o a través del espíritu?

Jessica Esotérica retó a una pelea a Mhoni Vidente, ¿sería un duelo físico rumbo a Ring Royale 2 o se trataría de algo espiritual? Aquí en TVNotas te revelamos todos los detalles sobre la pelea, .

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Jessica Esotérica lanza reto a Mhoni Vidente. / Redes sociales

¿Mhoni Vidente se sube a Ring Royal?

Durante una emisión de su programa Pregúntale a Mhoni para El Heraldo de México, Mhoni Vidente fue cuestionada sobre la posibilidad de participar en una pelea dentro de Ring Royale 2, el evento que ha comenzado a generar expectativa tras el anuncio de una nueva edición.

Ante el planteamiento, Mhoni respondió de forma directa: “No, no, no, no, yo me voy de jueza”, dejando claro que no contempla subirse al ring como competidor pero sí podría participar revisando los golpes y faltas de quienes peleen

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Mhoni Vidente dijo no a subirse a un ring. / Archivo TVNotas y redes sociales

Jessica Esotérica reta a una pelea a Mhoni Vidente

Jessica Esotérica fue cuestionada en un encuentro con medios sobre contra quién pelearía en el ring y, sin titubear, respondió que la elegida sería Mhoni Vidente, pero destacó que la decisión final quedaría sobre la astróloga rumbo a Ring Royale 2, evento organizado por el actor y empresario Poncho de Nigris.

Además, Poncho de Nigris reveló que la segunda edición de Ring Royale será en marzo, destacando que “la locura se viene todavía evolucionado”, aunque hasta el momento no hay figuras públicas que sean parte de los combates oficiales.

“Mhoni Vidente. Ese ya es su problema, ¿qué puede pasar?”, dijo la vidente que suele contestar llamadas en sus transmisiones de TikTok y cuando le preguntaron por qué la cubana, respondió, "¿por qué no?” sin dar más detalles sobre si existe una rivalidad entre ambas.

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¡No se guardó nada! Jessica Esotérica lanza fuerte reto a Mhoni Vidente. / Redes sociales

¿Quién es Jessica Esotérica?

Jessica Esotérica es una creadora de contenido que nació bajo el nombre de Francisco Gastélum en Mazatlán, Sinaloa. Durante su infancia se trasladó a Tamaulipas y posteriormente a Álamo, Texas, donde continuó desarrollando su camino personal y profesional en el ámbito del entretenimiento.

En la década de los noventa inició un proyecto televisivo titulado *Jessica en vivo*, desde el cual comenzó a construir una presencia frente a las cámaras. A partir de ese momento, su actividad se enfocó en la comunicación directa con el público, consolidando un estilo propio dentro de los formatos de transmisión en vivo.

Con el paso del tiempo, Jessica Esotérica trasladó su contenido a plataformas digitales, donde mantiene una comunidad activa. A través de redes sociales comparte transmisiones, mensajes y distintos formatos que forman parte de su propuesta dentro del entorno digital.

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