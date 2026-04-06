El Bogueto muy bien acompañado con otra mujer: ¿Y su novia Ximena?; levanta sospechas de infidelidad

¿'El Bogueto’ aplicó los tiempos perfectos de Christian Nodal? El cantante fue visto paseando en un centro comercial con otra mujer tras la polémica del beso que se dio con un hombre en el video oficial de su tema “Cállate y bésame”, ¿le fue infiel a Ximena Flores, la mamá de su hijo, quién recientemente compartió fotos juntos? Te contamos los detalles.

No te pierdas: ¡Nodal es captado con otra mujer en República Dominicana! ¿El cantante fue infiel? Ángela Aguilar lo vio todo

‘El Bogueto’ fue visto con otra mujer, ¿qué dijo su novia Ximena? / Redes sociales

¿'El Bogueto’ besó a un hombre?

La polémica en torno ‘al Bogueto’ surgió tras el lanzamiento del video oficial “Cállate y bésame”, que se desarrolla en un ambiente nocturno, con una narrativa que muestra a distintos personajes conviviendo, bebiendo y besándose, incluyendo parejas tanto heterosexuales como del mismo género. Dentro de esa dinámica, una de las secuencias más comentadas muestra al cantante acercándose a una persona sentada; tras intercambiar miradas, ambos se besan, lo que fue interpretado por algunos usuarios como un beso entre dos hombres.

El sencillo se desprende del nuevo disco del cantante “Eso sí es de gangster” y el cantante relató que la escena fue real, nada fingido: “No es mi pareja, sí es un beso, no estoy jugando, al contrario, es ser inclusivo con mi concepto de que es pa’ todos y pa’ todes. Freddy Mercury lo hizo, se vistió de mujer y lo criticaron, cuando Bad Bunny se vistió de mujer lo criticaron y la crítica siempre va a existir”.

“La canción se llama ‘Cállate y bésame’, el video es de una ped...”, ¿qué pasa cada ocho días en las pedas? Ching*s de besos, ya sabemos qué pasa después y fue lo que quise comunicar. Hay mujeres besándose en el video, una pareja de abuelitos y dije: ‘Chingu* su madre’”, dijo el cantante de reggaetón mexicano en entrevista con medios.

No te pierdas: Carolina Ross admite que está enamorada: ¿de Sergio Mayer Mori? ¡Romance en puerta!

Beso del Bogueto con otro hombre. / Redes sociales

¿Con quién fue visto ‘el Bogueto’ con otra mujer?

‘El Bogueto’ fue captado en imágenes recientes compartidas por el periodista Ernesto Buitrón mientras caminaba acompañado de Mariana Grimaldi, influencer conocida como ‘la Niña fresa’ paseando tomados de la mano en un centro comercial. Ella viste un conjunto rosa y él porta ropa oscura con gorra.

En otra imagen, ya detenidos, aparecen de frente al interior de una tienda, rodeados de estantes con artículos acomodados. Ambos se mantienen uno junto al otro, sin realizar gestos adicionales, mientras la cámara los capta en ese momento.

Estas imágenes surgen poco tiempo después de que Ximena Flores compartió en redes sociales fotografías en las que aparece junto a una carriola de la marca Gucci. Hasta el momento, la mamá del hijo del cantante no ha emitido ninguna declaración al respecto de la difusión de estas nuevas fotografías. ¿Será que hay romance?

No te pierdas: Ex de Carmen Villalobos rompe el silencio sobre presunta infidelidad con exparticipante de ‘Exatlón’

‘El Bogueto’ junto a la influencer Mariana Grimaldi. / Redes sociales

¿Quién es Mariana Grimaldi, la mujer con la que fue visto ‘el Bogueto’?

Mariana Grimaldi es una creadora de contenido que comenzó su presencia en redes sociales en mayo de 2020, cuando abrió su cuenta en TikTok. Desde entonces, ha desarrollado una propuesta basada en videos de lip syncs, memes y tendencias musicales, incorporando temas de artistas como Bad Bunny, Yami Safdie y Playboi Carti.

Con el paso del tiempo, su contenido ha alcanzado una amplia difusión, lo que le ha permitido reunir más de cinco millones de seguidores en TikTok. Algunos de sus videos han logrado cifras destacadas de visualización, como uno en el que aparece dentro de un avión junto a un amigo, que superó los millones de reproducciones y se convirtió en uno de los más compartidos de su perfil.

Además de su actividad en esta plataforma, Mariana mantiene presencia en Instagram, donde suma más de dos millones de seguidores. En esa red comparte fotografías, sesiones de modelaje y momentos de su día a día, consolidando una comunidad digital que sigue de cerca sus publicaciones y proyectos dentro del entorno del entretenimiento en línea.

No te pierdas: Jorge D’Alessio le habría sido infiel a su esposa, Marichelo Puente, con varios hombres, asegura Javier Ceriani