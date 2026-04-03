Jorge D’Alessio le habría sido infiel a su esposa, Marichelo Puente, con varios hombres, asegura Javier Ceriani

Jorge D’Alessio y Marichelo Puente han estado en el ojo del huracán desde que se confirmó su crisis matrimonial. El integrante de Matute reconoció públicamente que está distanciado de su esposa. No ha querido decir los motivos y solo se ha limitado a decir que lo están resolviendo en privado.

En redes sociales, se ha especulado que sería por una supuesta infidelidad de él. Ahora, el periodista Javier Ceriani dio más detalles e informó que, presuntamente, el hijo de Lupita D’Alessio sí habría engañado a su esposa con hombres. Te contamos todo lo que se sabe.

Jorge D’Alessio y su esposa / Redes sociales

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¿Qué han dicho Marichelo Puente y Jorge D’Alessio sobre su crisis matrimonial?

La crisis matrimonial entre Jorge D’Alessio y Marichelo Puente salió a la luz después de que varios internautas detectaran que la actriz lo había dejado de seguir en Instagram. En tanto que Puente ha mantenido una postura hermética y ha evitado dar comentarios al respecto, el cantante dio la cara y admitió que están pasando por “momentos complicados”.

Sin dar motivos, indicó que se estaban dando “espacio”. También dejó claro que, sin importar lo que pase, seguirían siendo una familia, ya que tienen hijos en común.

“Al mal tiempo, buena cara y dejar todo en manos de Dios. (Mis hijos) Saben que, de repente, hay dificultades y que la familia jamás se va a acabar, sin importar lo que pase en una pareja. Si algo puedo decirles de la madre de mis hijos es que es una mujer íntegra, con todos los valores del mundo, fuera de serie, intachable y eso, a mí, me da mucha paz”, resaltó.

Por su parte, la periodista Linet Puente dijo haber tenido comunicación con Jorge, quien le habría confirmado su crisis matrimonial. Aunque no le mencionó la razón, señaló que la pareja decidió “tomar distancia”.

También comentó que Marichelo había viajado con sus hijos a Acapulco y que el cantante se reunirá con ellos en su momento. Lo último que Jorge mencionó fue que él y Marichelo están siendo muy “prudentes” con toda esta situación por los menores.

Jorge D’Alessio / Redes sociales

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¿Qué dijo Javier Ceriani sobre que, presuntamente, Jorge D’Alessio le habría sido infiel a su esposa con hombres?

En una transmisión reciente de su programa en YouTube, el periodista Javier Ceriani informó que, presuntamente, Marichelo Puente le pidió el divorcio a Jorge D’Alessio tras descubrir que este presuntamente le había sido infiel con hombres en Tulum.

“Tiene que ver con lo que descubrió Marichelo cuando va a Tulum a un departamentito que habían comprado para estar cerca de Lupita, pero también ella se da cuenta de cuando él va a Tulum a ese departamentito a hacer su desmadre. Estoy en condiciones de confirmar que la separación tiene que ver con que Marichelo habría descubierto encuentros en el departamento de Tulum de su pareja, Jorge, homosexuales”. Javier Ceriani

Supuestamente, todos los integrantes de Matute eran conscientes de las acciones de Jorge, siendo ese el motivo por el que Marichelo también los dejó de seguir en redes sociales: “Hasta le reclamó a la vocalista de Matute”, manifestó.

“Jorge D’Alessio era gay, homosexual, antes de casarse. Muchos gays se vuelven cristianos y Dios los vuelve a la heterosexualidad, según muchos testimonios de cristianos, y él decide ser monógamo y empieza a tener una relación con Marichelo, tiene hijos y se mete al cristianismo. Él se ‘desvía del camino’ y empieza a alejarse del cristianismo. Ella se entera de que el departamento de Tulum queda cerquita de un hombre con el que le gusta tener encuentros”, indicó.

¿Marichelo Puente se divorcia de Jorge D’Alessio?

Según Javier Ceriani, Marichelo Puente, presuntamente, habló con su familia del tema para pedirle consejo. Los parientes de la actriz presuntamente le habrían recomendado que “se hiciera la tonta” y “perdonara a Jorge D’Alessio”.

Y es que presuntamente le mencionaron que podría tener dificultades económicas si se separa del cantante, además de que este escándalo podría afectar a la familia.

“Esto se está complicando… pero finalmente tiene que ver con esta ‘recaída’ de Jorge D’Alessio. Está haciendo desmadre, está loco, borracho, todo lo que significa la locura. Esto ha sido un golpe duro para la familia”, concluyó.

Al momento, ni Jorge D’Alessio, así como Marichelo Puente han confirmado esta información. Por esta razón, todo lo anterior queda en puntual calidad de RUMOR.

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