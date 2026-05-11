Lizbeth Rodríguez cachó a su marido en la movida: "¡Perro! Le encontré unas nalguit... que no eran mías” ¿Perdonó?

Lizbeth Rodríguez causó intriga entre los cibernautas por dejar de mostrar su vida al lado de su pareja, Baris Akkaya, y por lanzar indirectas en las que dejó entrever que le habían puesto el cuerno. Poco tiempo después, se les vio juntos en el festejo del Día del Amor y la Amistad, como si no hubiera ocurrido nada.

Por ello, abordamos a la influencer, quien reveló el complicado momento que vivió al enterarse de que el padre de su hija le fue infiel. “Es un maldito perro y desgraciado. Le encontré unas nalguitas que no eran mías. Era un video explícito. Vi unas pompis rebotando. Todavía el bandido se atrevió a decirme que eran mías. Ese día le pregunté: ‘Si realmente son mías, ¿por qué las eliminaste?’. Descubrí todo en la bandeja de eliminados. Como bien saben, a eso me dedico, a revisar celulares”.

Lizbeth Rodríguez publicó un video acompañado por la canción “Rata de dos patas”. / Fotos: Liliana Carpio, Luis Pérez y FB Lizbeth Rodríguez

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¿Cómo descubrió Lizbeth Rodríguez que le eran infiel?

La experta en exponer infieles decidió hacer lo mismo con su pareja y le encontró mensajes comprometedores. “Le revisé las conversaciones con mujeres y hasta con hombres. Chequé las pláticas que tuvo con mis amigos gais y le encontré fotitos. Según él, les mostró los avances del gimnasio a mis amigos. Pero también sé que en Turquía es como un juego muy normal entre hombres. De igual forma, le encontré mensajitos con mujeres mientras estuvo en Playa del Carmen”.

Haber compartido su contraseña la hizo entender que había cometido un grave error. “Yo tenía su contraseña. Su celular se desbloqueaba con mi cara y mi celular con la suya, pero aprendí algo muy valioso. Fui muy estúpida y tonta por haber compartido mis contraseñas. Sobre todo, porque no solo soy una persona que le debe fidelidad a un hombre, sino que además soy una creadora de contenido. A un amigo le pasó que su novia le quiso cerrar su canal. Por eso aprendí a no poner mi fuente de ingresos en manos de alguien más. En ocasiones, cometemos muchos errores cuando nos enamoramos”.

Lizbeth Rodríguez festejó claro que lo habían perdonado a través de uan serie de imágenes. / Fotos: Liliana Carpio, Luis Pérez y FB Lizbeth Rodríguez

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¿Por qué Lizbeth Rodríguez perdonó una infidelidad?

Lizbeth eligió dejar a un lado lo sucedido y le dio una segunda oportunidad a su pareja. “Sé que siempre he dicho que no hay que perdonar infidelidades; sin embargo, soy una mujer Géminis (ríe) y lo hago por el amor que le tengo a mi hija. Desde que nos casamos siempre quisimos una familia y, al vernos separados, nos dimos cuenta de que nos extrañábamos. Regresamos por los niños”.

La cuestionamos sobre si cree que se contradice, por el tipo de discurso que maneja en su programa Infieles. "¡Totalmente! Siempre he dicho en mi programa: ‘Amiga, no lo perdones’, pero ahora que estuve embarazada de mi hija, dije: Me van a perdonar. Ser mamá es muy complicado’. Cuando tuve a mi primer hijo, dejé a su papá a los 2 meses de nacido. Sé lo que es ser una mamá luchona. Solo que, en esta ocasión, extrañaba a la familia”.

La creadora de contenido ha viajado mucho por las grabaciones de su programa y declaró que le ha sido fiel a su pareja. “Como ya me la aplicaron, ando muy libre y no me niego a nada. Todavía no sé si podremos tener algún desliz. Eso no lo puedo confirmar (ríe). Aunque yo, como persona, no estoy negada. Vida solo hay una. He perdido muchas oportunidades al viajar por trabajo. Ya me hubiera comido a todas las nacionalidades, pero siempre le fui fiel a uno solo”.

Lizbeth Rodríguez se comprometió en agosto de 2024. / Fotos: Liliana Carpio, Luis Pérez y FB Lizbeth Rodríguez

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¿Lizbeth Rodríguez busca tener una nueva relación tras infidelidad?

Tiene claro que no está cerrada a nada. Los 2 somos guapos y jóvenes. “La verdad es que nos amamos, y sé que en estos momentos no estoy lista para tener una relación monógama. Mi corazón es demasiado grande para estar con una sola persona. Lo intenté y no salió como quería. Entonces, ahora ya no hay reglas”.

Lizbeth le respondió a quienes la han llamado ‘cuernuda’: “No soy cuernuda, no aplica para nada, porque lo descubrí y terminamos en ese instante. Ya lo que uno decida después es otro tema”.

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