‘La granja VIP 2026’: Revelan a los primeros granjeros de la segunda temporada, ¡Estaría una exacadémica!

Sin duda alguna, ‘La granja VIP’ fue uno de los realities mexicanos más exitosos del 2025. Lanzado por TV Azteca y contando con gran elenco, tanto en las galas como dentro de las instalaciones, logró coronarse como uno de los programas más vistos de la televisora del Ajusco, llegando a competir con la tercera temporada de ‘La casa de los famosos México’.

Como era de esperarse, ya fue confirmada una segunda temporada, tentativamente, para octubre de este año. En medio de la espera, ya se han revelado algunos aspectos de la nueva edición como quiénes estarían de panelistas y hasta los primeros granjeros. Te contamos todos los detalles.

La granja VIP / Redes sociales

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¿Qué es ‘La granja VIP México’?

‘La granja VIP’ es un reality 24/7 que reúne a un grupo de famosos que tendrán que sobrevivir realizando labores de campo como cuidar animales de granja y cultivar sus propios alimentos. Está basado en el show sueco ‘The Farm’ que a su vez es una adaptación de la versión chilena.

La primera temporada se estrenó en octubre del 2025 y contó con las siguientes celebridades:

Carolina Ross

Sandra Itzel

Omahi

Lolita Cortés

Jawy Méndez

Manola Díez

Kike Mayagoitia

Lis Vega

Fabiola Campomanes

Sergio Mayer Mori

Alberto ‘el Patrón’

La Bea

Kim Shantal

César Doroteo ‘Teo’

Eleazar Gómez

Alfredo Adame

El ganador por decisión del público fue Alfredo Adame. Obtuvo un premio de dos millones de pesos. El actor mencionó que ocuparía el dinero para la educación de sus nietos.

La granja VIP / Redes sociales

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Estos serían los primeros granjeros de la segunda temporada de ‘La granja VIP’

A través de su canal de YouTube, el periodista Gabo Cuevas dio a conocer, entre otras cosas, a quienes serían los primeros confirmados para ‘La granja VIP 2026’. Estas serían las celebridades que, según Cuevas, podrían estar en la segunda edición del concurso:

Myriam Montemayor: cantante y exparticipante de ‘La Academia’.

Leslie Gallardo: influencer

Lizbeth Rodríguez: conductora e influencer

El comunicador mencionó que, presuntamente, estas famosas ya estarían en “pláticas” para formar parte del concurso. También señaló que el conductor sería el mismo y Kristal Silva también regresará como co-conductora. En tanto que aún se está debatiendo si las panelistas de la primera edición regresan.

“Después de ‘MasterChef’, viene ‘La granja VIP’ y están trabajando en algunos nombres. Lo que me platicaron es que Kristal Silva continúa. También sé que están haciendo ajustes con quienes podrían regresar como comentaristas, de panelistas. Lo que sí les puedo decir es que Leslie Gallardo, Lizbeth Rodríguez y Myriam Montemayor (están contempladas). La granja VIP ya está preparándose, por lo menos las llamadas, los cast para ya empezar a tener los nombres y trabajar con ellos”, indicó.

Cabe mencionar que, hasta el momento, aún no hay nada confirmado de forma oficial, por lo que todo queda en calidad de RUMOR.

¿Cuánto ganan los participantes de ‘La granja VIP’?

Al menos de manera oficial, no se ha revelado el sueldo que percibieron los participantes de la primera temporada de ‘La granja VIP’. Sin embargo, según reportes extraoficiales, la ganancia semanal oscilaba entre 70 mil y 500 mil pesos.

Presuntamente, los mejores pagados fueron Lola Cortés, Alfredo Adame y Fabiola Campomanes. El sueldo del resto de los participantes dependía de su popularidad.

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