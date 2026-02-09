Lupita D’Alessio deja atrás la fama y el caos: del infierno a predicar el Evangelio “No quiere regresar”

Tras haberse retirado de los escenarios, la vida de Lupita D’Alessio es muy diferente a como fue cuando estuvo en la cumbre de su carrera. A lo largo de sus 55 años de trayectoria, la cantante vivió rodeada de polémica entre sus grandes éxitos y enormes excesos que le pudieron costar la vida. Sin embargo, de acuerdo con lo que nos compartió su hijo Ernesto, todo cambió debido a que está consagrada a Dios.

¿Qué hace Lupita D’Alessio después del retiro? Esto dijo su hijo Ernesto

“Ya no tiene estrés en su vida. Lo único que hace es despertarse y dedicarse a Cristo. Su vida en sus redes es Dios. ¿A qué se dedica Lupita D’Alessio hoy? A mostrar la gracia, la misericordia y la grandeza de Dios, a predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Su preocupación ahora es la gente que vive en angustia, lo que ella vivió. Quienes no conocen a ese marido Jesús que ella hubiera querido en los 80 y 90, y que no va a fallar jamás. Lo que anhela es decirle a la gente: ‘Si lo puede hacer conmigo, lo puede hacer contigo’”.

Ernesto D’Alessio expresó que Dios ha sido muy grande con su mamá: “Es una consentida de Él. Su gracia y compasión, lo que Cristo sigue haciendo en su vida, son extraordinarias. Yo veo la vida de mi mamá como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Todos los días me pongo de rodillas para agradecer a Dios que tuvo misericordia de mi mamá y agradecido con personas como Yuri y María del Sol, que oraron mucho por ella”.

A finales del año pasado, Lupita D’Alessio puso punto final a su carrera con un concierto en Guadalajara, Jalisco. Su hijo descarta que el retiro de la intérprete sea temporal. “No quiere regresar para nada, ni saber de medios de comunicación, ni que mencionemos su nombre en entrevista. No hay un as bajo la manga de que en unos meses se va a volver a presentar”.

El actor comentó que su familia está feliz porque su mamá se encuentra sana. “Está joven, con salud, tenemos la certeza de que nos va a vivir muchos años más. Está por cumplir 72, disfrutando un lugar tan bonito en Cancún. Yo pensé que íbamos a llorar en el último concierto que dio en Guadalajara, pero no. Fue de: ‘Señores, me voy a mi casa y pásenla bonito’”.

A pesar de que han circulado rumores acerca de un distanciamiento entre su mamá y su hermano Jorge D’Alessio, quienes no se siguen en redes sociales, Ernesto aclaró: “Las relaciones afectivas, el querer y el amor no se basan en un follow (seguir). Es de primera la relación entre ellos”.

Lupita D’Alessio / Liliana Carpio, Archivo TVNotas y redes sociales

¿Qué proyectos tiene en puerta Ernesto D’Alessio?

Próximamente veremos a Ernesto en el programa Juego de voces, pues nos adelantó que concursará con su hermano Jorge. “Creo que será algo muy divertido. Nos amamos tanto que voy a competir contra él. Es un programa familiar que no llega al conflicto”.

Por otra parte, el nombre de Ernesto ha comenzado a sonar para la nueva edición de La casa de los famosos México. Para sorpresa de muchos que piensan que él jamás entraría a un programa así, nos dijo: “Sí me animaría. El problema es que no tengo tiempo. Yo tengo un plan de todo el año. Si no tengo trabajo y me llegan al precio, lo haría. No creo que paguen mejor que la música, pero vamos a ver”.

Y es que a él no le importa ser cancelado por el público. “No le tengo miedo al formato. Antes no había redes sociales, pero mi hermano y yo ya estábamos siendo funados. Incluso hoy en día es muy bueno que ocurra, porque comienzas a crecer en seguidores, hasta mejor te sale. Soy muy amigo de Poncho de Nigris, que es muy bueno para las redes, y me encanta, porque él tiene la piel muy gruesa. Ha dicho: ‘Para crecer mucho en redes sociales necesitas un chorro de reventadas’”.

El también cantante nos dijo si, en caso de entrar al reality, llevaría su evangelización a La casa: “Podría ser. Dicen que soy pastor, aunque el programa no es para ello. Yo para compartir el Evangelio puedo ir a una plaza. Al César se le tiene que dar lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Se debe reflejar en los hechos, el temple, el carácter, la alegría, la sabiduría”.

Finalmente, adelantó que sacará un disco de música regional con covers y temas inéditos. “En todos los discos que he grabado en vivo siempre canté con mariachi. Lo hice porque mi papá siempre cantó rancheras. De ahí viene mi gusto por ellas. Si él estuviera hoy vivo, estaría loco de la felicidad con ello. Incluso mi imagen hoy, con la barba, hace que me parezca más a él. Siento muy bonito que me lo digan”.

Ernesto D’Alessio / Liliana Carpio, Archivo TVNotas y redes sociales

¿Qué ha dicho Lupita D’Alessio sobre sus excesos del pasado?

Ante los medios, esto ha dicho Lupita D’Alessio sobre sus excesos:



Lo más difícil han sido las adicciones. En un departamento empecé a hacer mis fiestas, hasta que hubo un momento en que estaba llena de drogas por todos lados y ya no me hacían (efecto). Utilizaba cocaína, tacha, marihuana. Dejaba trabajos colgados por la fiesta”.

“Estuve en 45 días en ‘La casa del bosque’ en Guatemala (una clínica de rehabilitación)”.

“Hice pasar a mis hijos muy malos momentos. Los avergoncé muchísimo, y es que una enferma, como yo estaba, no lo ve. Ellos se habían alejado de mí. Ernesto me llegó a patear la puerta y me dijo que no me quería volver a ver en la vida”.

Lupita D’Alessio / Redes sociales

¿Cuáles son los escándalos de Lupita D’Alessio?

Algunos de los escándalos de ‘la Leona dormida’



Fue arrestada: En 1993 fue detenida en el aeropuerto de la CDMX por evasión de impuestos y estuvo en prisión más de 15 días, hasta que su situación fue aclarada.

En 1993 fue detenida en el aeropuerto de la CDMX por evasión de impuestos y estuvo en prisión más de 15 días, hasta que su situación fue aclarada. Abandonó una telenovela: En 2000 protagonizó el melodrama Ellas, inocentes o culpables, y la dejó en medio de problemas con el director, Antulio Jiménez Pons.

En 2000 protagonizó el melodrama Ellas, inocentes o culpables, y la dejó en medio de problemas con el director, Antulio Jiménez Pons. La cachamos destrampada en una discoteca : En 2005 la vimos mientras un hombre le tocaba el busto con su consentimiento. También se besó con otra mujer en un antro en Acapulco.

: En 2005 la vimos mientras un hombre le tocaba el busto con su consentimiento. También se besó con otra mujer en un antro en Acapulco. Sus peleas con la prensa: Constantemente se enfrentaba con periodistas, ignoraba a los medios de comunicación o contestaba muy soberbia y prepotente.

