¿Jorge D’Alessio confirma divorcio con su esposa Marichelo por infidelidad? Él dice: “Un momento complicado”

En los últimos días, se ha comenzado a especular que Jorge D’Alessio y su esposa, Marichelo Puente, presuntamente estarían separados. Esto llamó la atención ya que, hace apenas unas semanas, se dijeron muy unidos tras el ataque de tiburón que sufrió uno de sus hijos.

En medio de los rumores, el integrante de ‘Matute’ habla sobre su situación familiar y, ¿confirma su divorcio? Esto es todo lo que dijo.

Jorge D’Alessio y su esposa / Redes sociales

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¿Jorge D’Alessio y Marichelo Puente en plena crisis matrimonial?

Hace poco, los internautas notaron que Marichelo Puente no solo había dejado de seguir en redes sociales a Jorge D’Alessio, sino que también había eliminado algunas fotografías con él. Esto fue suficiente para encender las alarmas.

Posteriormente, diversas páginas de espectáculos, incluyendo ‘La tía Sandra’, comenzaron a reportar que, presuntamente, el hijo de Lupita D’Alessio le había sido infiel a su pareja.

“DESDE EL AMOR: MARICHELO dejó de seguir en redes a su esposo JORGE D’ALESSIO. Aseguran que Jorge fue infiel”, reportó ‘La tía Sandra’.

Ninguno de los dos se había querido pronunciar de forma directa y solo se limitaron a usar sus redes sociales para hablar de otros aspectos de su vida. Mientras que Jorge presumió su más reciente concierto con ‘Matute’, Marichelo mostró imágenes de un festejo.

Jorge D’Alessio y su esposa / Redes sociales

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¿Qué dijo Jorge D’Alessio sobre los rumores de divorcio con Marichelo Puente?

En un reciente encuentro con la prensa, Jorge D’Alessio fue cuestionado sobre si realmente se iba a divorciar de su esposa. Aunque dijo que no le debía una “explicación a nadie”, admitió estar pasando por un “momento complicado”.

“¿Alguna vez me han visto hablar de mi vida personal? No tengo ninguna necesidad de dar ninguna explicación… (Mi corazón) Está tranquilo, pasando por un momento complicado, pero tranquilo” Jorge D’Alessio

No quiso dar mayor declaración y exigió que ya no se le preguntara más de su vida personal, afirmando que no es obligación de los artistas dar una entrevista detallando cosas privadas.

Las declaraciones de Jorge D’Alessio dieron mucho de qué hablar. Algunos creen que su respuesta fue una señal de que realmente existe una crisis en su matrimonio, mientras que otros piensan que simplemente está pasando por alguna situación que no necesariamente sería de índole amorosa.

¿Cómo fue la historia de amor entre Jorge D’Alessio y Marichelo Puente?

La relación entre Jorge D’Alessio y Marichelo Puente comenzó a finales de los años 90. Ambos estaban involucrados en el medio artístico; él como integrante de Matute y ella como exintegrante de Timbiriche.

Se casaron en 2003 y tienen dos hijos en común. El cantante también se involucró con los hijos que ella tuvo de una relación anterior, formando una familia, en apariencia, muy unida.

Al menos en eventos públicos y redes sociales, siempre se han mostrado muy unidos. Jorge ha expresado en muchas ocasiones que su familia, principalmente Marichelo, es un pilar importante en su vida.

Debido a lo estable que siempre se mostraron, a muchos les sorprendió la noticia de un posible divorcio a causa de una infidelidad de él. Hasta ahora, ella no ha querido dar declaraciones al respecto.

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