Cinthia Aparicio presume lujoso viaje mientras Alexis Ayala se muestra vulnerable y revela “no se siente bien”

Cinthia Aparicio y Alexis Ayala siguen dando de qué hablar desde que anunciaron su divorcio tras casi tres años casados. Pese a que ambos aseguraron terminar su historia en los mejores términos, sus publicaciones en redes sociales siguen generando teorías.

En esta ocasión, la actriz de telenovelas compartió una serie de fotografías en su cuenta de Instagram, las cuales no pasaron desapercibidas por los usuarios debido al mensaje que antes publicó Alexis Ayala.

Alexis Ayala publicó misterioso mensaje en sus redes sociales. / Redes sociales

Te recomendamos: Alexis Ayala lanza alarmante mensaje y toma fuerte decisión tras ruptura con Cinthia Aparicio: “No me siento bien”

¿Cuál fue el mensaje que publicó Alexis Ayala?

Alexis Ayala sorprendió a propios y extraños al sumarse a un famoso tren en el que se habla del “lugar feliz de las personas”. Sin embargo, el unirse a las tendencias no es la novedad, sino el texto que se lee al inicio del clip.

“No me siento bien, iré a mi lugar feliz”, se lee al inicio del video, mientras que en la descripción confiesa que uno de los entornos en que mejor se siente es el escenario, por lo que se observan varios momentos de Alexis Ayala como actor.

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio pusieron fin a su historia de amor. / Redes sociales

“¿Cuál es su lugar feliz? Para mí siempre será el escenario. Actor o productor, siempre amaré mi carrera y la fortuna que tengo de vivir de ella. Por cierto: ¡vayan al teatro!” Alexis Ayala

Antes de cualquier especulación sobre el tema, el actor aseguró que se sentía bien y solo se trataba de un video; sin embargo, los comentarios no se hicieron esperar y varios de sus colegas manifestaron su preocupación.

¿Cuál es su lugar feliz? Para mí siempre será el escenario 🫶🏼✨ Actor o productor, siempre amaré mi carrera y la fortuna que tengo de vivir de ella. Por cierto: ¡vayan al teatro 🎭! pic.twitter.com/KgBiX92J83 — Alexis Ayala (@ayalaalexis) May 12, 2026

Lee: Alexis Ayala sorprende con radical cambio de look tras anunciar su divorcio de Cinthia Aparicio, ¡cerrando ciclos!

¿Cómo son las fotos desde la playa de Cinthia Aparicio?

Horas después del mensaje de Alexis Ayala, Cinthia Aparicio impactó con fotos en traje de baño desde la playa, sin mostrar alguna reacción al video que publicó su expareja.

Por lo que se puede observar en sus instantáneas, su viaje fuera de la Ciudad de México fue con motivo de una boda, pues en varias fotografías se le ve disfrutar con amigos mientras luce un vestido de gala.

Hasta ahora, Cinthia Aparicio no ha dado grandes declaraciones sobre su divorcio; en la única entrevista que realizó, aseguró que su relación con Alexis Ayala seguía siendo respetuosa, pues aún coinciden en proyectos: “Él y yo estamos bien, en paz; ahorita me lo encontré justo en diseño de Imagen”.

Cinthia Aparicio reaparece en la playa. / Redes sociales

Lee: Alexis Ayala amenazó a periodistas por preguntarle sobre su divorcio de Cinthia Aparicio, reportan: VIDEO

¿Por qué se divorciaron Alexis Ayala y Cinthia Aparicio?

En un principio, Alexis Ayala se limitó a dar declaraciones sobre los motivos de su divorcio, el cual fue confirmado en una entrevista para un medio nacional, pero ante la insistencia de los medios de comunicación en diversos encuentros, confesó que la principal razón de su separación fue la falta de convivencia. Previamente, contó que Cinthia Aparicio tomó la decisión y la respeto, pues su intención nunca ha sido cortarle las alas.

Antes de la decisión, la pareja se replanteó su relación y se dio cuenta de que no estaban en la misma sintonía para seguir con su matrimonio: “Este no es un camino que yo estoy haciendo solo; ella tampoco lo está haciendo sola”. De acuerdo con el actor, cada cierto tiempo se replanteban su relación, al hacerlo, se dieron cuenta de que no iban en el mismo camino, pero aseguro que siempre será “el amor de su vida”.

Por el momento, Alexis Ayala no ha dado nuevas declaraciones sobre su mensaje en redes y Cinthia Aparicio se mantiene lejos de la polémica de su divorcio.

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio se divorciaron por falta de tiempo. / Redes sociales

No te pierdas: Alexis Ayala se divorcia de Cinthia Aparicio tras tres años de matrimonio: “Ella tomó la decisión”

