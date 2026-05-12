Maza Clan asegura que su esposa es el “amor de su vida” tras salir de La mansión VIP, ¿lo rechazó Sol León?

El final de La mansión VIP no marcó el distanciamiento entre sus participantes, pues hace unas horas sorprendieron al compartir una serie de historias en las que aparecen unidos. A través de diversas publicaciones, se observó a varias de las chicas juntas, entre ellas Kim Shantal y Sol León, con quien estuvo relacionado Maza Clan durante su participación en el reality show.

La mansión VIP sigue dando de qué hablar tras su final. / Archivo TVNotas y redes sociales

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¿Quién es la esposa de Maza Clan y qué pasó con su matrimonio tras salir de La mansión VIP?

Sumado a las imágenes que circulan en redes sociales, Maza Clan realizó una transmisión en vivo en redes sociales en la que se sinceró sobre lo que ocurre en su matrimonio con Cindy Cornejo.

De acuerdo con Clan, ha intentado comunicarse con su esposa, y aunque no lo tiene bloqueado, no le ha llegado respuesta de su parte. Ante la incógnita sobre lo que ocurre, aclaró no tener problema si ya no quiere continuar con la relación.

“He intentado comunicarme con ella, le he marcado y no me contesta. Me imagino que está enojada, enojadísima. Si estás viendo esto, Cindy, te amo muchísimo, eres el amor de mi vida, siempre voy a estar contigo, en las buenas y malas. Igual, si ella no quiere estar conmigo, que me diga, yo no estoy enojado”. Maza Clan

Maza Clan y Sol León intercambiaron varios momentos en La mansión VIP. / Redes sociales

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¿Qué pasó entre Maza Clan y Sol León en La mansión VIP?

Durante la transmisión de La mansión VIP, usuarios especularon sobre una posible relación entre Maza Clan y Sol León, pero nada fue confirmado por los participantes.

En diversas fiestas, se dejaron ver conviviendo muy de cerca. incluso Sol León aseguró que ella podría seducirlo, pero el creador de contenido aseguró que tenía esposa y la respetaba.

“Pido un respeto para mi esposa; el que está jugando soy yo. A mí me pueden decir infiel, me pueden decir perro, lo que quieran, yo les voy a tolerar todo, pero Cindy no está aquí”, dijo en una de las fiestas.

Ahora que el reality terminó, las especulaciones siguen, pues Sol León y Maza Clan siguen juntos, conviviendo con varios de sus excompañeros, quienes están grabando ‘La vida del racho’, una serie de videos que es dirigida por el popular influencer.

Sol León y Maza Clan siguen en medio de la polémica. / Facebook: Sol León

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¿Quién es Maza Clan?

Maza Clan

En más de una ocasión, el influencer ha mencionado que su esposa, Cindy Cornejo, es ‘la mujer del proceso’ y no la dejaría.

Principalmente, es reconocido en el ámbito regional, pues su contenido está enfocado en colaboraciones con cantantes de dicho género.

Su nombre de pila es Alan Alapizco, pero el sobrenombre surge debido a que su contenido muestra la vida cotidiana en Mazatlán.

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Así lo dijo Maza Clan: