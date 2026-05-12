¿Se cancela La casa de los famosos México 4? Rosa María Noguerón culpa a HotSpanish de posible fracaso

El reciente éxito de La mansión VIP de HotSpanish ha puesto en duda la nueva temporada de La casa de los famosos México, la cual dejó inconforme a gran parte del público en su última temporada. En un reciente encuentro con medios de comunicación, Rosa María Noguerón respondió a los cuestionamientos sobre la siguiente emisión del reality, pero sorprendió al hacer una fuerte confesión. ¿Se cancela la nueva temporada?

Mónica Noguerón se sincera ante un posible “fracaso” en La mansión VIP. / Instagram

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¿La casa de los famosos en México será cancelada tras el éxito de La mansión VIP?

De acuerdo con Rosa María Noguerón, la nueva temporada de La casa de los famosos México sigue en pie y ya hay varios preparativos; sin embargo, reconoce que La mansión VIP podría influir para el fracaso del reality.

De acuerdo con la productora, el reality show 24/7 es uno de los formatos que más ha cuidado la televisora, pero la llegada de ese mismo tipo de programas a las plataformas de Internet podría afectar directamente al proyecto.

“Qué fácil es construir un proyecto sobre las bases de algunos otros proyectos, ya sea inspirado o fusilado completamente.” Rosa María Noguerón

¿Éxito de La mansión VIP genera problemas para La casa de los famosos México? / Archivo TVNotas y redes sociales

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¿Qué retos tiene La casa de los famosos México en su nueva temporada?

La nueva temporada de La casa de los famosos México aún no da inicio, pero Rosa María Noguerón ya comienza a especular sobre una posible influencia negativa tras el éxito de La mansión VIP en YouTube.

Principalmente, la productora aseguró que la parte más afectada está en la búsqueda de celebridades, ya que el hecho de que varios formatos se basaran en en LCDLF significa que el número de personas interesadas en ser parte del proyecto podría verse reducido.

“Me gustaría que aprendieran a cuidar este tipo de realities porque, finalmente, los pueden ir desgastando. Desgastan a los habitantes, luego se asustan y hay algunos que ya no quieren estar cuando ven cómo funcionan en otro lado los reality”. Rosa María Noguerón

Productora de La casa de los famosos México asegura que algunos artistas podrían rechazar el proyecto tras éxito de La mansión VIP. / Especial

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¿Por qué La mansión VIP tuvo éxito?

La mansión VIP se volvió tema de conversación desde sus primeras semanas, lo que abrió el debate específicamente en el estreno de de La casa de los famosos México. De acuerdo con diversos usuarios, quienes difundieron la reciente entrevista de Rosa María Noguerón, una de las razones del éxito del reality de internet fue que no existieron “favoritismos” y la elección de sus celebridades fue buena.

Sin embargo, la productora invita a los creadores de contenido a hacer nuevas apuestas y sorprender con formatos originales, pues asegura que si esa tendencia continúa, pueden existir consecuencias negativas para el formato en general. Mientras tanto, la siguiente temporada de La casa de los famosos México sigue en marcha, tanto que ya se han revelado algunos detalles.

😲 "Me encantaría que nos sorprendieran con algo original": Rosa María Noguerón , productora de 'La casa de los famosos México' rompió el silencio ante el presunto plagio de 'La mansión VIP'.



📹 Francisco Mancera pic.twitter.com/cvItqxttrB — @TVNotasmx (@TVNotasmx) May 4, 2026

Así reaccionan a las palabras de Rosa María Noguerón:

No, Rosa María, lo que hace que LCDLF fracase, es el pésimo casting y el evidente favoritismo hacia ciertos participantes, además de los fraudes notorios en el show. Aunque en la Mansión también fue obvia la protección para algunos, en cuestión de dinámicas y contenidos se los… pic.twitter.com/HVnDe9PitV — •M̶a̶j̶o̶• (@Majsz24) May 12, 2026

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