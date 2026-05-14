Wendy Guevara habría cobrado 200 mil pesos por entrevista tras La casa de los famosos México ¿hay pruebas?

El nombre de Wendy Guevara vuelve a dar de qué hablar, pero no por un nuevo proyecto, sino por una fuerte acusación: habría cobrado 200 mil pesos por conceder una entrevista tras su paso por La casa de los famosos México. La revelación encendió redes ¿se le subió?

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Wendy Guevara / Redes sociales

¿Wendy Guevara presuntamente cobraba 200 mil pesos por entrevista tras La casa de los famosos México?

Wendy Guevara, influencer y ganadora de La casa de los famosos México, está en el ojo del huracán luego de que el creador de contenido Óscar Zazueta asegurara que le pidió una alta suma de dinero para aceptar una entrevista.

En el pódcast “Hágale como quiera”, el titular de “Acá entre nozz” no se guardó nada y reveló que presuntamente Wendy Guevara fue la única figura pública que le puso precio a una entrevista. Según su testimonio, la cifra supuestamente ascendía a 200 mil pesos, lo que desató polémica de inmediato entre seguidores del mundo del espectáculo.

“La única persona que me ha cobrado por entrevistar, por quererla entrevista, fue Wendy Guevara”, declaró Zazueta sin rodeos, dejando claro que la situación lo sorprendió.

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¿Qué dijo Óscar Zazueta sobre el supuesto cobro de Wendy Guevara por entrevista?

Óscar Zazueta, detalló cómo se dio el acercamiento con la influencer Wendy Guevara, dejando ver que incluso presuntamente consideró aceptar la propuesta como una inversión de contenido.

“Me cobraba 200 mil pesos… Sí dije ‘a ver, voy a analizarlo: si me redituable, claro que sí’. Al final de cuentas, es un negocio”. Óscar Zazueta,

Sin embargo, tras evaluar el impacto que podría tener la entrevista con Wendy Guevara, quien venía saliendo del fenómeno mediático de La casa de los famosos México, concluyó que no valía la pena pagar esa cantidad.

El creador de contenido explicó que no llegaron a ningún acuerdo, ya que los números simplemente no daban para recuperar la inversión. De esta manera, la esperada entrevista nunca se concretó.

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Óscar Zazueta



¿Cuándo Wendy Guevara habría cobrado 200 mil pesos por entrevista tras La casa de los famosos México?

De acuerdo con Óscar Zazueta, este episodio ocurrió justo cuando Wendy Guevara vivía uno de los puntos más altos de su popularidad: al salir de la primera temporada de La casa de los famosos México, reality show que ganó y que la consolidó como una de las figuras más influyentes del entretenimiento digital en México.

Ese contexto ha dividido opiniones, ya que muchos consideran que su tarifa podría justificarse por su exposición mediática y su impacto en redes, mientras que otros lo ven como un exceso.

“Pero es la única persona que la ha dicho sí, pero cobro. De ahí en fuera, nadie (me ha pedido dinero)”, agregó el entrevistador.

Hasta ahora, Wendy Guevara no ha salido públicamente a responder estas declaraciones, lo que ha aumentado la curiosidad de sus fans. Por esta razón todo lo anterior queda como RUMOR. ¿Será que se le subió en ese momento?

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¿Óscar Zazueta revela intento de polémica contra Karely y pago por “quemarla”?

Durante la charla, Zazueta también sacó a relucir otro episodio polémico, esta vez relacionado con Karely. El creador de contenido aseguró que en alguna ocasión le ofrecieron dinero para “quemarla” en su espacio, pero decidió no aceptar.

“Una vez me ofrecían pagarme por quemar a Karely. Me pedían ‘esa muchacha le pedí un video, no quiso nada’ y yo no accedí. No accedí, güey”. Óscar Zazueta

El influencer explicó que prefirió no prestarse a ese tipo de contenido, ya que no tenía un conflicto personal con ella y consideró que sería injusto atacarla sin motivo.

“Yo creo que gracias a eso ella me abrió la puerta de su casa y fui a su podcast en su casa”, compartió, revelando que posteriormente tuvo una experiencia positiva con Karely Ruiz.

Incluso relató cómo fue recibido en su hogar: “Bien buena onda, güey. Nos pasó a su casa, nos presentó a su esposo”.

Finalmente, Zazueta dejó clara su postura ante este tipo de situaciones: “No, y era él que quería sacar su frustración y a lo mejor yo quedo como el malo ante esa persona… no, no, no me dio el corazón”.

Aquí la entrevista con Karely: