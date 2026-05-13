Galilea Montijo será la nueva conductora de famoso reality: ¿deja La casa de los famosos México? Así lo anunció

Una auténtica sacudida se vivió en el mundo del entretenimiento: Galilea Montijo, una de las figuras más consolidadas de la televisión mexicana, ahora se suma como conductora de “Solo las más 2”, la edición All Stars de La más draga. Como era de esperarse, el anuncio no pasó desapercibido y de inmediato desató rumores sobre su continuidad en La casa de los famosos México.

Este proyecto marca, eso sí, un momento importante en su carrera, ya que por primera vez en más de tres décadas participa en una producción fuera de la estructura tradicional de TelevisaUnivision, pero sin desligarse de la empresa.

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¿Galilea Montijo deja La casa de los famosos México por “Solo mas más 2”?

La gran pregunta que encendió las redes fue clara: ¿Galilea Montijo dejará La casa de los famosos México para enfocarse en su nuevo reality en YouTube?

La respuesta corta es no. Hasta ahora, no hay indicios de que la conductora abandone sus proyectos en Televisa, incluyendo el exitoso reality. Su participación en “Solo las más 2” no representa una ruptura, sino una expansión estratégica de su carrera.

El tema explotó porque Galilea Montijo es una pieza clave en La casa de los famosos México, uno de los realities más comentados en redes. Pero este nuevo proyecto no choca con su trabajo en televisión. Galilea simplemente está ampliando su alcance y mostrando que puede estar tanto en la TV tradicional como en plataformas digitales sin dejar ninguna.

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¿Cómo puede Galilea Montijo trabajar en YouTube si es exclusiva de Televisa?

Es una de las preguntas que más está sonando: ¿cómo Galilea Montijo puede estar en otro proyecto si tiene exclusividad con Televisa? La respuesta no es tan complicada como parece.

Su contrato tiene una división clara: no puede aparecer en otros canales de televisión abierta o de paga, pero sí tiene permitido trabajar en plataformas digitales independientes.

Por eso puede sumarse sin problema a proyectos en YouTube o streaming. De hecho, no es la única: otras figuras como Wendy Guevara ya han aprovechado este mismo esquema para crecer fuera de la TV sin meterse en problemas.

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Galilea Montijo / Mezcalent

¿Qué es “Solo las más 2” y quiénes serán los jueces del reality de Galilea Montijo?

“Solo las más 2” es la esperada temporada All stars de La más draga, uno de los realities más importantes del mundo drag en México y Latinoamérica. En esta edición, regresan algunas de las participantes más destacadas de temporadas anteriores para enfrentarse en una competencia cargada de talento, creatividad y drama, donde deberán superar retos de canto, actuación, comedia y diseño para coronarse como “La Más”.

Con la llegada de Galilea Montijo como conductora, el proyecto da un salto mediático importante, atrayendo tanto a seguidores del programa como a nuevos espectadores que siguen su trayectoria en televisión.

Pero no llega sola. El panel de jueces también promete dar de qué hablar, ya que estará integrado por figuras reconocidas en el mundo del entretenimiento y la moda. Entre los confirmados destacan:



Lola Cortés , actriz y crítica conocida por su carácter directo

, actriz y crítica conocida por su carácter directo Alfonso Waithsman , maquillista de celebridades

, maquillista de celebridades Aldo Rendón, stylist de alto perfil

Además, la ganadora de la cuarta temporada, Rebel Mörk, podría tener un rol especial dentro del programa, acompañando a las concursantes y sumando un toque extra de exigencia en la competencia.

¿Cuándo se estrena “Solo las más 2” y dónde ver el reality de Galilea Montijo?

Si quieres ver a Galilea Montijo en este nuevo reto profesional, toma nota:



Fecha de estreno: 16 de junio de 2026

16 de junio de 2026 Horario: 9:00 de la noche (tiempo del centro de México)

9:00 de la noche (tiempo del centro de México) Plataforma: Canal oficial de YouTube de La Más Draga (con membresía)

Eso sí, hay un detalle importante que muchos no saben: el reality no será completamente gratuito. Para poder ver los episodios completos de “Solo las más 2”, tendrás que pagar una suscripción mensual al canal.

Aunque el costo oficial puede variar dependiendo de la región o el nivel de membresía, este tipo de suscripciones en YouTube suelen rondar entre los 100 y 200 pesos mexicanos al mes, aproximadamente, dependiendo de los beneficios incluidos.

La temporada tendrá una duración cercana a ocho semanas y todo apunta a que cerrará con una gran final el 15 de agosto, incluso con una posible proyección especial en cines.