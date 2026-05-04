Galilea Montijo sale corriendo de su camerino de ‘Hoy’ por esta razón ¿Abandonó el foro del matutino?

La conductora del programa matutino ‘Hoy’, Galilea Montijo, vivió un momento inesperado durante la transmisión, pues salió corriendo de su camerino y el momento se hizo viral en las redes sociales.

La actriz ha vivido las últimas semanas envuelta en polémicas y ha estado en el ojo de todos y ahora nuevamente fue sorprendida y corrió del camerino. ¿Crisis de ansiedad? Esto fue lo que pasó.

Galilea Montijo protagonizó un momento en ‘Hoy’ donde salió corriendo de su camerino. / Foto: IG: @natalia_tellez / @galileamontijo.

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¿Cuál fue la razón por la que Galilea Montijo salió corriendo de su camerino de ‘Hoy’?

Galilea Montijo salió corriendo de su camerino del programa ‘Hoy’, al darse cuenta de la presencia de ¡un ratón! Pero con lo que no contaba la conductora es que todo era una simple broma de sus compañeros.

Resulta que Jorge Anzaldo, integrante de ‘Hoy soy el chef’, pensó en esta broma y su víctima fue Galilea. Primero: El actor creó un video donde supuestamente entró un ratón al camerino de la conductora y empezó a esparcir el rumor de que el animal había ingresado a este espacio.

Y es que Jorge colocó un roedor de peluche en una de las botas de la conductora del matutino.

Posteriormente, fue con Galilea mientras estaban en corte comercial y le dijo que un ratón había entrado en su camerino y le mostró el video falso, lo cual creyó la actriz.

“Ay, no. ¡Qué asco!”. Galilea Montijo.

Ante esto, llevaron a la conductora de ‘Hoy’ a su camerino para saber si el ratón ya se había ido.

Al abrir la puerta, Galilea Montijo le preguntó a Jorge Anzaldo si se trataba de una de sus bromas, a lo cual el actor lo negó y la también actriz dio un grito sorpresivo.

Jorge le señaló a la conductora que el animal estaba en su bota y Galilea corrió a medio pasillo. Después regresó y se asomó nuevamente a su camerino y notó que no era real el ratón.

“Es mentira, parece de verdad”. Galilea Montijo.

Montijo se atrevió a entrar, todavía entre sospechas, para agarrar al animal de peluche, al cual, al notar que se trataba de una broma y no era real, lo agarró y lanzó al pasillo.

Todo quedó entre risas tanto para Jorge como para Gaillea, quienes se rieron por el momento y se abrazaron.

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¿Cuál fue la más reciente polémica de Galilea Montijo sobre su rostro?

A finales del mes de abril, Galilea Montijo anunció que se había hecho un “arreglito estético” y fue causa de muchas reacciones y comentarios negativos para la conductora, ya que era evidente que no había resultado favorable el cambio físico, según usuarios en redes sociales.

Los comentarios por su arreglo estético no se hicieron esperar, ya que internautas mencionaron que era muy evidente el cambio, al grado de que le había provocado afectación en sus ojos, ya que la también actriz no lucía como antes.

La imagen de la conductora estuvo bajo la lupa por parte de los televidentes. Cabe mencionar que Galilea Montijo estuvo ausente por varios días en ‘Hoy’.

La propia artista detalló que se ausentó del programa matutino debido a una inflamación derivada de su procedimiento estético reciente que se había realizado. Sin embargo, en un encuentro con la prensa, en la que estuvo presente TVNotas, la famosa dejó claro que “el bótox” le cayó mal.

Galilea Montijo estuvo en la lupa de los televidentes varias semanas por su cambio estético que se había realizado. / Foto: Redes sociales.

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¿Quién es la pareja actual de Galilea Montijo?

La pareja actual de Galilea Montijo es el modelo Isaac Moreno, originario de España. Desde el año 2023 se ha dado a conocer su relación amorosa entre ambos.

Cabe destacar que diferentes medios de comunicación indicaron que la química y el romance entre los dos comenzaron en ese mismo año, el mismo en que la conductora anunció su divorcio.

Desde que se hizo pública su relación han compartido diferentes viajes. Recientemente, Isaac cumplió 45 años de edad, donde Galilea compartió una serie de fotografías en sus redes sociales de ella con él.

“Hoy cumple años este ser que me ha regalado tantas risas, tanto amor, tanta paz mental y momentos inolvidables!!!! Que la vida te traiga todo lo hermoso de este mundo por que te mereces eso y más te amo mi moqui de mi alma”. Galilea Montijo.