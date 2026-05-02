¿Galilea Montijo tiene el ojo chueco por arreglito estético? Conductora responde a críticas; ¿perdió trabajo?

¿A Galilea Montijo le quedó chueco el ojo? La conductora del programa matutino Hoy reaccionó a las diversas críticas que desató su tratamiento estético, el cual no le gustó para nada a los usuarios en redes sociales, pues hasta la llegaron a apodar como ‘la nueva Lyn May', ¿le afectó en su trabajo? Te contamos todos los detalles.

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Galilea Montijo rompe el silencio sobre su ojo y el golpe que recibió en su carrera. / Redes sociales

¿Qué le pasó a Galilea Montijo en la cara?

La conductora Galilea Montijo fue criticada por sus cambios físicos, por lo que durante una plática en el programa Hoy abordó el tema mientras se comentaba el caso de Marie Claire Harp, quien recientemente se realizó un procedimiento estético. Además, su compañera Tania Rincón señaló la importancia de tomar decisiones personales en este tipo de intervenciones.

Mientras que Galilea Montijo intervino para compartir su experiencia. “Y que tengas tiempo de desinflamarte, porque luego, aquí no da tiempo de desinflamarte”, comentó. Más adelante, detalló la conductora: “A mí me arreglaron mi cejita, hablando de cirugías, esta no fue como tal cirugía, sino que me levantaron esta ceja”, al explicar que buscaba corregir un detalle en su rostro.

Además, posteriormente compartió en redes sociales fotos de sus vacaciones con Isaac Moreno por Nueva York, Estados Unidos, lo que aumentó las críticas, pues la compararon con Ninel Conde y Lyn May, destacando que ya no puede gesticular.

Estos fueron algunos de los comentarios:

“Ay, Gali, no te puedes mover”

“Ya no puedes cerrar tus ojitos”

“No gesticula nada”

“La nueva Lyn May”.

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Galilea Montijo / Redes sociales

¿A Galilea Montijo le quedó chueco el ojo?

Durante una entrevista con medios, Galilea Montijo reiteró que no tiene el ojo chueco, incluso señaló que las fotos que se subieron son truqueadas, pues saliendo de Hoy se fue a grabar Netas divinas y “y jamás me vi como se ven las fotografías y me queda claro que en los procedimientos estéticos sí te tienes que tomar tu tiempo para desinflamar”.

“Yo soy una persona que a mí el botox me cae muy mal, me lo ponen en los ojos y la mirada se me hacía espantosa Entonces, un día tomamos la decisión de '¿Por qué no levantamos la ceja?’ y eso fue lo que pasó. Pero ustedes me están viendo, ni tengo el ojo torcido, ni me van a correr de Televisa”. Galilea Montijo.

Respecto a las comentarios negativos, la conductora de La casa de los famosos México le restó importancia a las críticas porque tiene el acompañamiento de su familia y de sus personas más allegadas.

“No porque estoy agarrada de mi de mi familia, de la gente que me quiere, de la gente que me conoce, del público que me tira buena onda y sobre todo que tengo unos hijos tan inteligentes. Mi hijo me dijo: ‘Me pareció muy chistoso’, él tiene otra edad y creció con las redes sociales”, dijo Montijo.

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Galilea Montijo estalla ante críticas y revela cómo le afectaron en el trabajo. / IG: ipmoreno, redes sociales y canva

¿Las críticas afectaron el trabajo de Galilea Montijo?

La conductora Galilea Montijo dio a conocer que sí se vio afectado su trabajo, luego de que algunas campañas de publicidad se le vinieron abajo.

“En lo único que me afecta que se me caen campañas porque yo trabajo con mi imagen, vendemos imagen y desgraciadamente hoy en día en este país como que ni nosotros ni las marcas tienen un plan B para estos casos y estas crisis que de repente que se dan”. Galilea Montijo.

No obstante, mencionó que “de ahí en fuera, en lo personal, familiar, en cuestiones de amigos, me conocen, público que me quiere, no entonces me quedo con lo bonito”.

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