Galilea Montijo se sincera sobre sus problemas económicos, ¡una actriz evitó que llegara a la bancarrota!

Galilea Montijo vuelve a dar de qué hablar. En medio de las críticas maliciosas que ha recibido por el reciente cambio estético que se hizo hace poco, abrió su corazón y habló sobre los problemas económicos que ha llegado a enfrentar, así como de la actriz que la ayudó en esta situación. Esto fue lo que dijo.

Galilea Montijo / Mezcalent

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Así fueron los problemas económicos de Galilea Montijo

Si bien muchos tienen el concepto de que Galilea Montijo, al ser una de las conductoras y actrices más influyentes de México, siempre ha estado bien económicamente, ella también ha enfrentado problemas de dinero.

Durante su más reciente invitación al pódcast ‘Pinky Promise’, la presentadora de ‘La casa de los famosos México’ contó que hubo una época en la que lidió con una fuerte crisis económica. Sin dar muchos detalles, indicó que estaba “muy mal” y logró sobrevivir gracias a la ayuda de la actriz Claudia Troyo.

De acuerdo con su anécdota, Troyo le regaló uno de sus departamentos para que lo vendiera. Si bien Montijo intentó negarse, su amiga le comentó que el inmueble solo era “algo material”. Galilea dijo estar muy agradecida por esa acción, ya que fue clave para que su situación mejorara.

“Estaba muy mal económicamente. Troyitos llegó y me dijo: ‘Hermana, ten mi departamento, vamos a venderlo’. Le dije: ‘¿Qué?, ¿estás loca?’. Me dijo: ‘Por favor, vamos a venderlo… Es material, mañana saldrá’. Tengo la fortuna de tener a mis amigos, que todos los días, agradezco a Dios de tenerlos”. Galilea Montijo

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¿A cuánto asciende la fortuna de Galilea Montijo?

Como se sabe, Galilea Montijo tiene una gran trayectoria en el medio artístico. No solo es una de las conductoras estelares del matutino ‘Hoy’, sino que también se convirtió en la presentadora principal de ‘La casa de los famosos México’.

Jamás ha hablado de forma detallada sobre sus ganancias o su fortuna actual. No obstante, diversos medios de comunicación señalan que su patrimonio actual supuestamente ascendería a los 8 millones de dólares, es decir, poco más de 138 millones de pesos mexicanos.

Presuntamente, su sueldo mensual en ‘Hoy’ sería de 600 mil pesos, cantidad que aumenta cuando participa en eventos especiales.

En el pasado, Montijo ha admitido ser una persona “gastalona”. De hecho, dijo que ha intentado ya no estresarse por cuestiones monetarias y “dejarse llevar”.

“Yo desde hace un par de años, menos, me he dejado llevar por la vida. O sea, debo lana, no me agobio, chica morosa, pues sí, no me agobio. No alcanzo a hacer ejercicio, pues no pasa nada. Me cancelan la tarjeta, pues ya, ¿qué hago? Relajadita… ¿y qué crees? Sí funciona. ¿Por qué agobiarte con cosas que no puedes cambiar en la vida?”, indicó.

Cabe mencionar que, según el periodista Mich Rubalcava, Galilea no solo ha invertido mucho en su aspecto físico, sino que también ha sido dadivosa con sus seres queridos: “Se hace cargo de su mamá. Se hizo cargo mucho tiempo de su hermana e incluso en su momento de sus abuelos. La mitad de los gastos de su hijo. Al novio, que sabemos que no trabaja, también seguramente es proveedora”, dijo.

Galilea Montijo / Mezcalent

¿Quién es Claudia Troyo, la actriz que ayudó a Galilea Montijo en su crisis económica?

Claudia Troyo

Tiene 48 años.

Su debut artístico fue en 1998, cuando participó en el melodrama de ‘La mentira’.

Se le ha visto en otros proyectos como ‘Amigas y rivales’, ‘Piel de otoño’, ‘Mujer de madera’ y ‘Hasta que el dinero nos separe’.

Fundó ‘Animalia Adopta’, una organización que promueve la adopción de animales.

Ha sido muy discreta en cuanto a su vida personal. Se sabe que estuvo casada con el actor Arturo Barba y posteriormente con Francisco Rubí.

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