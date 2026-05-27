Galilea Montijo explota contra colaborador de Hoy y exhiben el momento detrás de cámaras: ¿Con quién? VIDEO

La tensión se apoderó del programa de Hoy luego de que Galilea Montijo protagonizara un fuerte intercambio con un colaborador en plena dinámica de Hoy soy el chef, reality del matutino. ¿Qué pasó exactamente?

Galilea Montijo discute con colaborador de Hoy / Mezcalent

¿Con quién discutió Galilea Montijo durante el reality Hoy soy el chef?

Lo ocurrido con Galilea Montijo en plena emisión de Hoy soy el chef cuando el Mariano Sandoval decidió llamarle la atención por un mal procedimiento, algo que tuvo lugar durante una pausa comercial.

La conductora tapatía reaccionó molesta después de que Sandoval le llamara la atención por manipular algunos elementos que formaban parte del reto culinario.

El momento desató un intenso debate en redes, ya que había quienes respaldaban a Gali, pero también los que defendían los argumentos del chef Mariano:



“Ora, parece que el chef está jugando la final”,

“Regrésenlo a TV Azteca, de donde nunca tuvo que salir” y,

“La Gali también resonga”.

Otros internautas aseguran que ambos exageraron, pero... ¿por qué comenzó la discusión?

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Galilea Montijo discute con Mariano Sandoval / IG: @natalia_tellez / @galileamontijo

¿Cómo fue la discusión entre Galilea Montijo y el chef Mariano Sandoval?

Todo comenzó durante una transmisión en vivo para las redes sociales de Hoy, mientras se mostraban los preparativos previos al arranque de Hoy soy el chef. En el video aparece Galilea Montijo sosteniendo una rosa, mientras Mariano Sandoval, aparentemente molesto, pide a los participantes respetar las reglas de la competencia.

En medio de la explicación, Galilea preguntó si podía manipular la masa para la receta, a lo que Mariano respondió que únicamente podían tocar ese ingrediente y nada más. Así fue el intercambio entre ambos:



Galilea: “ A mí nadie me dijo que no se puede ”, Mariano: “ No se puede, no se puede eso, yo estoy aquí para poner orden y lo que está sucediendo está fuera de lugar, no se puede ”, Galilea: “ Bueno, a ver, otra vez cámbiame (…) es que no está padre ”,

Aunque en el video no se percibe, se logra escuchar Mariano decir que Galilea presuntamente arrojó los objetos: “ sugiero que tampoco los avientes, no los avientes, somos un equipo, es que estás haciendo algo fuera de lugar Galilea ”, dice Sandoval.

Luego de la viralización del momento, ambos se dedicaron unas palabras para aclarar lo ocurrido, ya que las especulaciones en redes comenzaron y hasta rumores de un “despido” surgieron. Ambos reconocieron que el momento los rebasó y que probablemente exageraron el hecho:

Fue mi culpa porque yo corrí por la rosa, no corrí, a todas nos dieron flores, entonces yo la deshojé pensando en ponerla como decoración. Galilea Montijo

Por su parte, Mariano apuntó que la discusión se llevó a cabo con la mejor de sus intenciones: “ desde el respeto, desde el cariño, con amor, como creo que deben tener un debate personas adultas ”, finalizó.

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¿Quiénes son las parejas finalistas de Hoy soy el chef 2026?

Luego de enfrentar diversos retos culinarios y despedirse emotivamente de Ana Caty Hernández, Tania Rincón, Omar Fierro y Nicola Porcella, las parejas que competirán en la gran final de Hoy soy el chef:



Jessica Segura y Mariana Botas,

Andrea Escalona y Jimena Longoria,

Galilea Montijo y Claudia Troyo y,

Elizabeth Álvarez y Gloria Sierra.

¿Quiénes se quedarán con el título de Hoy soy el chef? El reciente accidente de Andrea Escalona en plena competencia en hoy ha generado dudas sobre su continuidad.

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