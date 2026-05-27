Andrea Escalona sufre accidente en plena competencia de “Hoy soy el chef”, ¿no llegará a la final?

Hoy soy el chef está en su semana final después de la tensión que se vivió en el foro cuando Galilea Montijo pidió disculpas tras ser exhibida en pleno programa Hoy. El incidente acaparó la atención del público y avivó los ánimos para la gran final.

Ahora, en medio del nerviosismo que se vive en las últimos retos dentro de la cocina, un accidente de Andrea Escalona generó un nuevo momento de tensión que puso en duda su estancia dentro de la competencia.

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Crece la tensión en Hoy soy el chef durante su semana final. / Captura de pantalla de youtube: Hoy

¿Cuál fue el accidente que sufrió Andrea Escalona en Hoy soy el chef?

Andrea Escalona junto a Jimena Longoria forman parte de las cuatro parejas que pelearán por el primer lugar. Con el objetivo de llegar listas para darlo todo en los desafíos, han acudido a diversos ensayos, pero no todo ha salido perfecto.

Durante una de las prácticas, Andrea Escalona se cortó uno de sus dedo con un cuchillo, lo que generó un intercambio de palabras en el foro del programa Hoy. De acuerdo con Andrea Escalona, quien es hija de Magda Rodríguez que falleció en 2020, el accidente ocurrió porque se distrajo al escuchar una indicación del chef Mariano.

“Ay, me corté, me distraje con una indicación del chef que no sabía”, expresó, a lo que el chef respondió de inmediato: "¿Estás enojada porque te cortaste? No fue mi responsabilidad, no, no, no”.

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Andrea Escalona se cortó un dedo en los ensayos de Hoy soy el chef. / Programa Hoy

¿Qué pasará con Andrea Escalona tras sufrir accidente en Hoy?

Las imágenes del accidente fueron mostradas en el programa Hoy antes de comenzar la competencia. Lo ocurrido no representó la salida de Andrea Escalona, pero se resaltó la importancia de tener cuidado con los utensilios de cocina para evitar accidentes en la final.

“Oigan, tengan mucho cuidado con esos cuchillos, con el aceite caliente”, expresó la conductora del programa. Posteriormente, las duplas realizaron el reto final y la sobrina de Andrea Rodríguez se desempeñó bien pese a su cortada.

Cabe resaltar que Andrea Escalona y Jimena Longoria compiten junto a otras tres parejas que están conformadas por:



Galilea Montijo y Claudia Troyo

Elizabeth Álvarez y Gloria Sierra

Mariana Botas y Jessica Segura

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Mariana Botas y Jessica Segura forman parte de las finalistas de Hoy soy el chef. / IG: @marianabotas

¿Cuándo será la final de Hoy soy el chef?

Tras la doble eliminación en Hoy soy el chef, en la que Nicola Porcella y Omar Fierro dejaron la competencia, las parejas que permanecen se enfrentarán en un reto final que se realizará el próximo 29 de mayo a las 9:00 de la mañana a través del canal de Las estrellas.

Además de las calificaciones, el voto del público juega un papel crucial, por lo que las votaciones ya están abiertas a través de la página oficial del programa. En el sitio se puede votar por la pareja favorita: “Dos copitas”, “Las hermanas cazuela”, “Mamacitas como tú” y “Las comadres”.

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