Conductor de ‘Hoy’ de luto: Interrumpen transmisión EN VIVO para anunciar inesperada muerte: “Un abrazo”

La mañana de este jueves el programa Hoy cambió por completo su ambiente habitual luego de que, en plena transmisión en vivo, los conductores hicieran un inesperado anuncio relacionado con una dolorosa pérdida. Antes de arrancar una nueva emisión de Hoy soy el chef., el matutino dedicó un emotivo mensaje a uno de sus integrantes más queridos, quien atraviesa momentos complicados tras la muerte de un ser querido.

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Los conductores del programa ‘Hoy’ manifestaron sus condolencias por la muerte de querido famoso / IG: @programahoy

¿Qué anuncio hizo el programa Hoy sobre Nicola Porcella en plena transmisión?

La mañana de este jueves, antes de comenzar la competencia culinaria, el chef Mariano Sandoval y una de las conductoras del programa dedicaron unos minutos para enviar un mensaje especial a Nicola Porcella y a su familia.

Con evidente seriedad, Mariano Sandoval tomó la palabra para externar el apoyo de toda la producción en medio de la tragedia que vive el conductor peruano.

“Desde este sitio mandarle un abrazo a Nicola y a su familia por el momento que atraviesa”, dijo el Chef Mariano Sandoval.

Posteriormente, una de sus compañeras también se sumó a las muestras de cariño y respaldo para el integrante de Hoy.

“Así es, un abrazo con mucho cariño de parte de todos”, expresaron durante la transmisión.

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¿Quién murió y qué mensaje compartió Nicola Porcella en redes sociales?

Horas antes de la transmisión del programa, Nicola Porcella utilizó sus redes sociales para confirmar el fallecimiento de uno de los hombres más importantes de su vida. Aunque no dio demasiados detalles sobre las causas de la muerte, sí dejó claro el enorme vínculo emocional que existía entre ambos.

En un mensaje lleno de dolor y nostalgia, el conductor explicó que lo consideraba prácticamente un hermano y recordó varios momentos que compartieron desde la infancia.

“Fuiste un hermano más para mí, y sé que nunca te lo dije, pero gracias: por cuidarme desde niño, por preocuparte por mí, por esas noches en las que dejabas de salir con tus amigos para quedarte jugando Nintendo, por ayudarme a crecer, por no dejarme solo y por hacerlo hasta tus últimos días” Nicola Porcella

Nicola Porcella / Redes sociales

Las palabras del integrante de Hoy conmovieron a miles de personas, especialmente porque también habló del vacío que deja esta pérdida dentro de su familia.

“Fuiste un ejemplo para todos. Nos dejas un gran vacío que nunca se podrá llenar y, así como no cuestiono a Dios, solo le pido que nos dé fortaleza para poder salir adelante como familia”, agregó.

Pero eso no fue todo. Nicola también hizo una promesa pública relacionada con los hijos de su familiar fallecido, dejando ver el fuerte compromiso emocional que asumió tras esta tragedia.

Nicola Porcella “Te prometo que, así como cuidaste de mí, (mi hijo) y yo vamos a hacer lo mismo con mi hijo y Constanza. Y no te preocupes por Jime, mi tía, y Paula porque voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que no les falte nada”.

El mensaje rápidamente acumuló miles de reacciones y comentarios de apoyo de parte de fans, celebridades y compañeros del medio artístico.

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¿Nicola Porcella abandonó Hoy soy el Chef?

La tristeza que enfrenta Nicola Porcella no solo impactó su vida personal, también terminó modificando el rumbo de Hoy soy el chef. Aunque él y Omar Fierro habían conseguido avanzar a la semana final del reality gracias a sus calificaciones, el conductor decidió dar un paso al costado.

Durante la transmisión, Nicola interrumpió el momento en el que se anunciaban los equipos eliminados para explicar que no podía continuar dentro de la competencia debido a la situación familiar que enfrenta actualmente.

“Creo que ya todos saben lo que estoy pasando, tengo que estar con mi familia”, expresó el peruano frente a las cámaras.

La noticia tomó por sorpresa tanto a sus compañeros como a los televidentes, ya que muchos consideraban que Nicola y Omar Fierro eran una de las parejas favoritas para ganar la competencia culinaria.

Tras anunciar su salida, ambos cedieron su lugar al equipo “Dos Copitas”, integrado por Mariana Botas y Jessica Segura, quienes ahora tendrán la oportunidad de disputar la final del reality.