Nicola Porcella está de luto y conmueve con mensaje tras pérdida: “Nos dejas un gran vacío” | FOTOS

Nicola Porcella vive momentos de tristeza tras anunciar una trágica muerte, ¿qué le pasó al exparticipante de la primera temporada de La casa de los famosos México 2023? Te contamos todos los detalles.

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Nicola Porcella enfrenta dura pérdida familiar. / Redes sociales

¿Cómo despidió Nicola Porcella a su ser querido?

El conductor Nicola Porcella compartió un mensaje en redes sociales para despedirse de un integrante cercano de su familia, publicación en la que habló sobre el impacto que le dejó la pérdida y lo difícil que ha sido asimilar lo ocurrido. A través de sus palabras, el conductor recordó distintos momentos que vivieron juntos desde su infancia y agradeció el apoyo que recibió durante años.

“Fuiste un hermano más para mí, y sé que nunca te lo dije, pero gracias: por cuidarme desde niño, por preocuparte por mí, por esas noches en las que dejabas de salir con tus amigos para quedarte jugando Nintendo”, escribió Nicola en parte del mensaje.

El actor también expresó que la muerte de su ser querido dejó un vacío dentro de su familia y aseguró que buscará mantenerse cercano a las personas que hoy enfrentan el duelo. Además, mencionó a varios integrantes de su entorno familiar y prometió apoyarlos tras esta etapa complicada.

“Te prometo que, así como cuidaste de mí, Adri y yo vamos a hacer lo mismo con Gaelito y Constanza. Y no te preocupes por Jime, mi tía, y Paula porque voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que no les falte nada”, agregó

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¿Quién murió? Nicola Porcella revela pérdida familiar y preocupa a seguidores. / Redes sociales

¿Qué parentesco tiene Nicola Porcella con la persona que murió?

Nicola Porcella no reveló cuál era el parentesco que los unía. Sin embargo, habló sobre el vacío que dejó esta persona en su vida y recordó distintos momentos que compartieron desde su infancia, dejando ver la cercanía que existía entre ambos.

“Estoy escribiendo esto sin todavía asimilar que ya no estás. Me gustaría entender la forma en que Dios y la Virgen obran, para comprender por qué alguien tan bueno, que solo vivió para su familia, tuvo que irse”, escribió el conductor en el mensaje que compartió con sus seguidores.

Aunque evitó dar detalles sobre la identidad de la persona fallecida, Nicola Porcella aseguró que siempre estuvo presente para él y que incluso lo acompañó durante distintas etapas importantes de su vida. Además, expresó que buscará mantenerse cerca de su familia tras esta pérdida y apoyar a quienes hoy atraviesan el duelo junto a él.

“Nos dejas un gran vacío que nunca se podrá llenar y, así como no cuestiono a Dios, solo le pido que nos dé fortaleza para poder salir adelante como familia”, agregó el actor al cierre de su publicación.

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Nicola Porcella despide a ser querido con conmovedoras palabras en redes sociales. / Redes sociales

¿Qué síndrome tiene Nicola Porcella?

Nicola Porcella habló en distintas ocasiones sobre su salud mental y dio a conocer que fue diagnosticado con trastorno límite de la personalidad. De acuerdo con la Mayo Clinic, este trastorno forma parte de las afecciones de salud mental conocidas como trastornos de la personalidad, las cuales afectan la manera en que una persona piensa, percibe situaciones y se relaciona con los demás. “Desde 2018 tomo (medicamentos) ya que tengo trastorno límite de personalidad”, confesó anteriormente. “He ido bajando la dosis con los años”.

El trastorno límite de la personalidad puede estar relacionado con emociones intensas, cambios repentinos en el estado de ánimo, miedo al abandono y dificultades en las relaciones interpersonales. La institución médica señala que las personas que viven con esta condición suelen experimentar patrones de comportamiento y percepción que pueden afectar distintos aspectos de su vida cotidiana.

Nicola Porcella vive con este diagnóstico y habló sobre algunos procesos personales que ha enfrentado a lo largo de los años, pues los trastornos de personalidad son condiciones complejas de salud mental y que su tratamiento puede incluir acompañamiento psicológico, terapia especializada y seguimiento médico dependiendo de cada caso.

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