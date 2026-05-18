Roger González estaría enamorado de famoso cantante ¡20 años menor que él!, ¡Lo quiere cerca en todo momento!

La vida amorosa de Roger González siempre ha sido un misterio. Se le ha relacionado con Jorge Anzaldo, Ismael Zhu ‘el Chino’, Joaquín Bondoni y hasta con un galán publicista tapatío, pero un amigo del conductor nos reveló que ahora está muy entusiasmado con el cantante Edu Becerril, con quien siente una química muy especial.

Esto nos contaron: “Roger se encuentra más feliz que nunca. La semana pasada estrenó con excelentes críticas su cortometraje Quédate conmigo, y aunque ahí dijo que el año pasado una pareja le rompió el corazón y que, por ende, ahorita no estaba abierto al amor, la verdad es que no hemos dejado de verlo con el cantante Edu Becerril. Y no tienes idea, no se despegan para nada. A Roger le brilla la mirada cuando está con él”.

“Roger lo invita a todos lados. Quiere que lo acompañe en todo momento. No deja de sonreír cuando habla de Edu. Roger es muy reservado de su vida privada. Nunca ha aceptado una relación con alguien públicamente, pero de que acá la química se nota, es evidente. Veremos si dan el salto de amigos a pareja. Se ven muy lindos juntos”. Fuente a TVNotas.

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Roger González, actor y conductor mexicano, estaría flechado por un cantante 20 años menor que él. / Redes sociales

¿Quién es el novio de Roger González?

Se desconoce si son novios, de Edu Becerril, nos platicaron. “Es actor y cantante de Guadalajara. Esta por estrenar la obra Aguerridos. Es muy reservado. Ni siquiera tenemos la certeza de si también le gustan los hombres, porque hasta nos dijeron que hace poco tuvo una novia. Los amigos de Roger siempre bromeamos con la leyenda de que si ‘el Chino’ tuvo novias y supuestamente anduvo con Roger, pues hasta heterosexuales se pueden enamorar de él”.

Nuestra fuente nos dijo lo mucho que Edu Becerril ha ayudado a Roger González. “Siempre lo escucha. Roger pasó meses muy difíciles con su ruptura. Edu ha sido un gran soporte. Se ha vuelto una de sus mejores compañías. Es un gran muchacho, noble y leal, además de talentoso”.

La diferencia de edades es significativa. “Aparentemente, Roger tiene 45 años, y digo aparentemente porque él siempre se niega a decir su edad, y Edu tiene 25, o sea, se llevan 20, pero como dicen, en el amor no hay edades siempre y cuando las personas obviamente sean mayores. Además, Roger se ve muchísimo más joven de lo que supuestamente es. La realidad es que los ves juntos y dices: ‘Se ven hermosos juntos’. Ya veremos qué ocurre, si se da una relación”.

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Edu Becerril acompañó a Roger González al estreno de su cortometraje Quédate conmigo.. / Redes sociales

¿Qué hace actualmente Roger González?

El conductor Roger González contó a TVNotas que: “Me tomé 2 años viajando. Necesitaba ese espacio. Nunca había escrito y producido tanto. Con el retiro que me tomé, me di cuenta de que soy mucho más sensible que lo que pensaba y eso me ha dado la posibilidad de conectar con otro tipo de personas, gustos. Conectar desde una forma íntima con mi familia, mis amigos, la gente que me rodea”.

“Antes era un robot. Mucha gente me decía que solo comía, trabajaba y dormía. Hoy me siento un ser humano distinto. No pensé que, a esta edad, iba a experimentar esta metamorfosis. Ahora seguramente verán a una persona distinta, más reflexiva y empática con la gente”. Roger González.

Además, agregó que: “Vivo en Madrid, ahora. Estoy entre allá y México. Me gustaría regresar a la TV, pero tiene que ser un proyecto que me mueva, que tenga que ver con la música”.

Del amor nos dijo: “No soñaba con casarme, pero ahora que estoy solo estaría padre en algún momento sí tener una familia. Hijos también. Unos 2 estaría perfecto”.

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Edu Becerril y Roger González, ¿aquí hay amor? / Redes sociales

¿Con qué hombres se le ha relacionado a Roger González?

Ellos son algunos de los compañeros de Roger González con quiénes se le relacionó de manera amorosa:



Jorge Anzaldo: Anduvieron 3 años. Trabajaron juntos en 2017 en la obra Hoy no me puedo levantar y conducían juntos el programa Duro de domar.

Ismael Zhu, ‘el Chino': Se dijo que, tras trabajar juntos en Venga la alegría, hubo una química muy fuerte que traspasó la pantalla, pese a que ‘el Chino’ había tenido novias en el pasado.

Daniel Zermeño: Con el publicista y mercadólogo subió un video con imágenes cariñosas en 2023. Viajaron juntos a Colorado y celebraron el cumple de Roger en Puerto Vallarta.

Joaquín Bondoni

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Roger González ha sido relacionado sentimentalmente con varios de sus excompañeros de trabajo. / Redes sociales

¿Quién es Roger González?

Roger González comenzó su carrera a los 11 años, en comerciales de televisión.

De 2002 a 2012 participó en el programa de Disney Zapping zone.

En 2007, condujo el reality High school musical, la selección.

De 2014 a 2017, actuó la obra Hoy no me puedo levantar.

Ha destacado en radio, en programas como Duro de domar, y escribió en 2017 el libro Que la magia continúe.

En 2018 condujo Todo un show y luego se integró a Venga la alegría, donde estuvo 5 años.

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