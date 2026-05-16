José Eduardo Derbez sorprende con nuevo look, está ¡irreconocible! tras rumores de boda con Paola Dalay | FOTO

José Eduardo Derbez llamó la atención en redes sociales luego de aparecer con un cambio de imagen que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores. El nuevo look del actor surge en medio de las versiones sobre una posible boda con Paola Dalay, te contamos todos los detalles.

No te pierdas: La casa de Eugenio Derbez está llena de ¡lujo y espacios enormes! Revelan VIDEO tras polémica por su fortuna

Cambio de look de José Eduardo Derbez desata comentarios en redes sociales. / Redes sociales

¿José Eduardo Derbez y Paola Dalay se casaron?

A mediados de abril, Paola Dalay compartió una publicación para celebrar el cumpleaños número 34 de José Eduardo Derbez, donde la palabra “esposo” fue lo que llamó la atención de los seguidores de la pareja.

“Hoy cumple años mi persona favorita, el amor de mi vida, el mejor amigo, esposo ilegal y papá del mundo entero. Espero que este nuevo año esté lleno de amor, trabajo, risas, alegrías, pero sobretodo mucha salud, que siempre seas ese hombre divertido, con humor negro, sonriente, que ve los problemas con humor”. Paola Dalay.

La influencer puntualizó diciendo: “Te amo con todo mi corazón, feliz cumpleaños, amor de mi vida” y José Eduardo Derbez reaccionó: “Te amo mi amor gracias por todo y por ser la mejor y estar siempre”.

Sin embargo, hasta el momento no hay información de una boda ya realizada y tampoco que se celebre una ceremonia próximamente.

No te pierdas: Eugenio Derbez lanza burla a fan que le hizo una tierna solicitud: ¡Redes explotan contra el actor! VIDEO

José Eduardo Derbez y Paola Dalay. / Instagram: @paoladalay_2203

¿Qué se hizo José Eduardo Derbez?

José Eduardo Derbez sorprendió a sus seguidores al aparecer con un cambio de imagen que dejó atrás una de sus características más reconocidas: la barba. El actor decidió rasurarse completamente el rostro y mostró el resultado en una fotografía compartida junto a Paola Dalay, publicación que rápidamente generó conversación en redes sociales, especialmente porque el nuevo look surgió en medio de rumores sobre una posible boda entre ambos.

En la fotografía, el hijo de Victoria Ruffo aparece usando una playera oscura y lentes negros, mientras posa detrás de Paola Dalay, quien viste un conjunto en tonos rojo y blanco acompañado de accesorios claros. La influencer tomó la selfie frente al espejo y fue ella misma quien habló del cambio físico del actor en la descripción de la publicación. “¿Qué tal el cambio de look del guapo? Yo lo amé, tenía siglos que no lo veía sin barba, lo veo rarísimo, pero muy guapo”, escribió en Instagram.

La publicación generó diversas reacciones entre seguidores y figuras del medio, quienes comentaron el nuevo aspecto del hijo de Eugenio Derbez. Algunos usuarios señalaron que hacía tiempo no aparecía sin barba, mientras otros destacaron que el cambio modificó por completo la imagen con la que el actor suele mostrarse públicamente.



“Definitivamente mejor. Él es guapo pero la barba lo hace ver sucio”.

“Se quitó 10 años, se ven muy bien”.

“Que buen cambio.. se ve mejor así”

“Se le ve más delgado el rostro y más joven”.

No te pierdas: Caso Vadhir Derbez: ¿Giran orden de aprehensión en su contra? ¿Eugenio Derbez reacciona a denuncia?

El cambio de look de José Eduardo Derbez. / Redes sociales

¿Cómo empezó la relación de Paola Dalay y José Eduardo Derbez?

La relación entre Paola Dalay y José Eduardo Derbez comenzó en redes sociales. De acuerdo con lo que la creadora de contenido con sus seguidores, el primer contacto entre ambos ocurrió a través de Instagram.

En una ocasión, la influencer realizó una dinámica de preguntas, donde le cuestionaron: "¿Cómo conociste a José Eduardo?”. A lo que ella respondió: “Nos conocimos por Instagram”. Con el paso del tiempo, la interacción se trasladó fuera de redes sociales y dio pie a una relación que se fue consolidando. En su perfil, una de las primeras publicaciones en las que aparecen juntos está fechada en marzo de 2020, lo que ha llevado a ubicar el inicio de su vínculo en un periodo previo a la pandemia y ahora tienen una hija.

No te pierdas: Victoria Ruffo lanza este contundente mensaje a Eugenio Derbez tras enterarse de su millonaria fortuna