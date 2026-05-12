Conductor reaparece irreconocible tras cirugía estética y muestra secuelas; ¡quedó desfigurado! VIDEO

Un reconocido conductor compartió un video de su rostro tras someterse a una cirugía estética y sorprendió al revelar las dolorosas secuelas que le dejó, ¿de quién se trata? Te contamos todos los detalles.

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¿De qué conductor se trata y qué se hizo en la cara?

Bobby Norris, exparticipante del reality show The Only Way Is Essex, se realizó una cirugía estética en Turquía, donde se sometió a un lifting facial, que es un procedimiento quirúrgico en el que se reposicionan los tejidos, se tensan los músculos y se elimina el exceso de piel de rostro y cuello, logrando un rejuvenecimiento de entre 10 y 15 años. Además, está diseñado para combatir flacidez y arrugas progundas, según medios internacionales.

Además, según People, se practicó una cirugía debajo de los ojos, la cual se utiliza para rejuvenecer la mirada, eliminando bolsas de grasa, ojeras y exceso de piel.

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Bobby Norris mostró las secuelas de sus procedimientos estéticos y explicó por qué decidió realizarse nuevas cirugías. / Redes sociales

¿Qué dijo Bobby Norris tras sus cirugías estéticas?

Bobby Norris reapareció en redes sociales a través de un video en el que mostró parte de su proceso de recuperación tras someterse a distintos procedimientos estéticos. En las imágenes se le observa con vendas en la cabeza, el rostro inflamado y algunos moretones visibles, mientras hablaba sobre las cirugías a las que decidió someterse.

Tiempo atrás, el presentador británico había explicado que tomó la decisión de operarse después de notar que se estaba aplicando demasiado relleno facial, por lo que buscó realizar cambios en su apariencia mediante otros tratamientos.

Más allá de las molestias físicas derivadas de la recuperación, Bobby Norris también habló sobre las reacciones que ha recibido por parte de algunas personas. “No es curioso cómo algunas personas son tan prejuiciosas. No soy de esas personas que dicen: ‘Solo bebo dos litros de agua al día y me he hecho un exfoliante de miel y avena en The Body Shop, y por eso tengo este aspecto’, ¿me entiendes? Asumo la responsabilidad de mis tratamientos”, comentó.

Posteriormente, también compartió detalles sobre cómo ha sido el proceso tras la anestesia y las dificultades para descansar después de la cirugía. “¿Alguien más lucha para dormir después de haber tenido una cirugía? La anestesia realmente puede desajustar tu reloj biológico por unos días. La primera semana fue muy inestable, pero afortunadamente estoy de vuelta a mi patrón de sueño ‘habitual’”, comentó.

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Bobby Norris habló de las secuelas que enfrenta por las cirugías. / Redes sociales

¿Quién es Bobby Norris?

Bobby Norris nació el 22 de agosto de 1986 y es una personalidad de la televisión inglesa conocida principalmente por su participación en el reality show The Only Way Is Essex. Su debut en televisión ocurrió en 2012 durante la cuarta temporada del programa transmitido por ITVBe, donde permaneció hasta 2021, año en que anunció su salida de la serie. A partir de su aparición en ese formato, también formó parte de otras producciones británicas relacionadas con entretenimiento y telerrealidad.

Además de The Only Way Is Essex, Bobby Norris participó en programas como Celebs Go Dating, Celebrity Ghost Hunt y Celebs on the Farm. En el ámbito de la radio, desde 2020 condujo el programa Access All Areas en FUBAR Radio y, en julio de 2025, comenzó a presentar un programa matutino de lunes a viernes junto a Hawa Kassam para Kube Media Group.

En su vida personal, Norris es gay y ha hablado públicamente sobre los mensajes de odio y amenazas que ha recibido debido a su sexualidad. En 2019 impulsó una petición para que la homofobia fuera considerada un delito penal y posteriormente presentó su campaña ante el parlamento británico.

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